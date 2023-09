Thailand Influencer Awards 2023 (TIA) งานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี สร้างพลังบวกใหม่ เชื่อมช่องว่างระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริง

บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) ผู้นำด้าน Influencer Marketingและผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Tellscore จัดงานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีกับงาน Thailand Influencer Awards 2023 (TIA2023) งานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ที่ทำผลงานแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม ณ ICONSIAM ชั้น 7 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “Glow & Grow” ถึงเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์จะได้เฉิดฉาย ถึงเวลาที่แบรนด์จะได้ฉายแสง มุ่งหวังสร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพ เปิดพื้นที่ให้อินฟลูเอนเซอร์ได้พบปะผู้ติดตามภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์แนวหน้าตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเชอรี่ เข็มอัปสร, นุ่น นพลักษณ์, แก้มบุ๋ม ปรียาดา, ชาลี อาหมัดกูเชียรี, เขื่อน ภัทรดนัย, อนุวัต เฟื่องทองแดง, ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์, พีช ภูณทัศน์ เจ้าของช่อง PEACH EAT LAEK , อิลฮงมิน Bangkokboy, น้องอาเธอร์ อลันตา, ธรรมชาติ เจ้าของช่อง Thammachad, รวิศ หาญอุตสาหะ, รวิศ หาญอุตสาหะ และพลอย บัณฑิตา เจ้าของเพจไข่ข่าวลูกแมร๊ นอกเหนือจากนี้ยังมีแบรนด์, เอเจนซี่ชั้นนำ, คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทย และต่างชาติ, สื่อ, Media Partner และผู้ร่วมงานรวมแล้วกว่าพันคนคุณสุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท เทลสกอร์ จำกัด กล่าวว่า “งาน Thailand Influencer Awards (TIA) ไม่ได้เป็นเพียงงานมอบรางวัลอินฟลูเอนเซอร์-ครีเอเตอร์ ผู้ทำคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ตัวตึงจากทุกสายคอนเทนต์ทั่วประเทศไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเทลสกอร์ ในฐานะผู้จัดงาน TIA ได้สร้างคอมมูนิตี้ของอินฟลูเอนเซอร์-ครีเอเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อสู่แบรนด์และนักการตลาดให้ได้ร่วมงานกัน มาวันนี้ เราคือส่วนสำคัญของ Influencer-Creator Economy ที่แข็งแกร่ง และต้องการขยายให้เป็นพื้นที่พบปะระหว่าง Influencer-Creator กับผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้น ซึ่งปกติจะได้พบกันแค่ในโลกโซเชียลมีเดีย แต่ในพื้นที่ของเราใน TIA นี้ จะได้มาเจอกันแบบ Face-to-Face ในชีวิตจริง ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดเป็นพลังบวกใหม่ๆ ในวงการแน่นอน”งาน Thailand Influencer Awards (TIA 2023) ปีนี้ มีทั้งหมด 3 เวที คือ เวทีเสวนา, เวทีประกาศรางวัล และเวที Meet & Greet โดยมีตารางแน่นทั้งวันแบบไม่ปล่อยให้ผู้ร่วมงานเบื่อกันเลยทีเดียว เปิดงานด้วยเวทีเสวนาจาก Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 9 วงการ อัปเดต 9 เทรนด์โลก อาทิเช่น คุณภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ และ คุณภูถิรพัฒน์ อ่องศรี หรือคุณเหว่ง คุณเติ้ด ผู้ร่วมก่อตั้งช่องเทพลีลา, คุณวัชรพล ฝึกใจดี (หรือ พี่แจ็ค The Ghost Radio),คุณณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา (หรือ ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม), คุณอัศวิน โรจน์เมธาทวี Head of Marketing Netflix Thailand, คุณแมน การิน วราภัสร์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Horosociety, คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO & Founder บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (Beartai), ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณมาวิน ทวีผล เจ้าของช่องมาวินฟินเฟ่อร์, และ Speakers ท่านอื่น ๆ รวมกว่า 30 ท่าน ได้มาร่วมพูดคุย เพื่อให้แบรนด์และครีเอเตอร์ได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ไปพร้อมกันสำหรับหัวใจหลักของ Thailand Influencer Awards 2023 (TIA 2023) คือ การมอบรางวัลให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมาทั้งหมด 26 สาขา และยังมีรางวัล Best Asia Pacific Influencer Award ที่มอบให้กับอินฟลูเอนเซอร์จาก 6 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลลิปินส์ และประเทศไทย โดยผ่านการลงคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม คือ ความคิดสร้างสรรค์, การเล่าเรื่อง, การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ดี และมีสำนึกที่ดีต่อผู้ฟัง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้คณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินอันทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรมผลการประกาศรางวัล Influencer Awards 2023 ทั้งหมด 26 สาขาBest Beauty & Fashion Influencer1st Prize : NOBLUK2nd Prize : รีวิวครีมแพง3rd Prize : hypesompobbkBest Foodie Influencer1st Prize : PEACH EAT LAEK2nd Prize :ครัวยายหนิง by My Material World3rd Prize : Chrrissa ChotijirasathitBest Health & Wellness Influencer1st Prize : Koendanai2nd Prize :DrAmpTeam3rd Prize : SquatCouple สควอทคัพเพิลBest Sports Influencer1st Prize : Buakaw Banchamek2nd Prize : Antihero ThailandBest Entertainment Influencer1st Prize : เทพลีลา2nd Prize : Chalee3rd Prize : thammachadBest Travel Influencer1st Prize : Wepergee2nd Prize : Go went go3rd Prize : Viewfinder ThailandBest Tech & Gadgets Influencer1st Prize : IAUMReview2nd Prize : iHAVECPU3rd Prize : amnotlionBest Gaming Influencer1st Prize : CigaretteS TV2nd Prize : กิต งายย3rd Prize : GssspottedBest Family & Parenting Influencer1st Prize : Mama.Martin2nd Prize : famguin3rd Prize : เด็กชายอาเธอร์ Arthur Alanta PotjesBest Pets Lover Influencer1st Prize : วอแวเป็ดมีผม2nd Prize : ployy_chuek3rd Prize : TAO_STPBest Financial & Investment Influencer1st Prize : NewWorldFinance2nd Prize : Stock JourNoey3rd Prize : DR. OPPABest Home & Living Influencer1st Prize : champ_something2nd Prize : ฅนค้นบ้าน3rd Prize : เคหสถานบานปลาย By One PlaygroundBest Automotive Influencer1st Prize : Tsuit ที่สุดของเรื่องรีวิว2nd Prize : XO Autosport3rd Prize : Cokey PBest Voice & Sound Influencer1st Prize : Krittone2nd Prize : Botcash3rd Prize : WanyayamBest Podcast Influencer1st Prize : พูด PUD2nd Prize : The Ghost Radio3rd Prize : Mission to PlutoBest Art & Design Influencer1st Prize : Give me museums2nd Prize : Rockkhound3rd Prize : jeepjeepBest Live Selling Influencer1st Prize : ArTeeReview2nd Prize : kambumfactory3rd Prize : yui18_chirananBest Muketing Influencer1st Prize : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา2nd Prize : มดดำ คชาภา “คชาภาพาไปมู”3rd Prize : หนุ่ม คงกระพันBest Education Influencer1st Prize : ครูนกเล็ก2nd Prize : Slang A-hO-lic3rd Prize : davidwilliamdwBest News Influencer1st Prize : anuwattiktok2nd Prize : Pondonnews3rd Prize : NailName#Best Expat Influencer1st Prize : bangkokboykub2nd Prize : RyotaMoisture3rd Prize : MAIBARU ThaiVlogBest Public Figure Creator1st Prize : ป๋าเต็ด2nd Prize : Nanake5553rd Prize : รวิศ หาญอุตสาหะBest Social Impact Influencer1st Prize : สภาองค์กรของผู้บริโภค2nd Prize : อีจัน3rd Prize : Drama-addictBest Green Change Maker Influencer1st Prize : pearypie2nd Prize : baitong__j3rd Prize : cherry khemupsornFans Love Award1st Prize : The Ghost Radio2nd Prize : kambumfactory3rd Prize : ployy_chuekBest Asia Pacific InfluencerAustralia1st Prize : @missfernandez__2nd Prize : @creamy_confusion3rd Prize : @chloeeveganHong Kong1st Prize : jlouofficial2nd Prize : emiwong_3rd Prize : torres_pitIndonesia1st Prize : Ani Nurhayani2nd Prize : Mamank Kuliner3rd Prize : Detective AldoMalaysia1st Prize : hkl.irfanz2nd Prize : puchongviral3rd Prize : mekyunnnnThe Philippines1st Prize : Miss Deliciousness2nd Prize : Macoy Dubs3rd Prize : Inka MagnayeThailand1st Prize : Atompakon2nd Prize : maxdicine3rd Prize : Chinotoshareนอกเหนือจากนี้ยังมีรางวัลที่มอบให้แก่เอเจนซี่และแบรนด์ที่ทำผลงานแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม 16 สาขาดังต่อไปนี้ผลการประกาศรางวัล Brand And Agency Awards 2023Best Beauty & Fashion Influencer Campaign1st Prize : ลักส์2nd Prize : Pomelo Fashion3rd Prize : Neutrogena (Submitted by IPG Mediabrands)Best Family & Parenting Influencer Campaign1st Prize : MamyPoko2nd Prize : Nestlé MILO (Submitted by The Platform Agency)3rd Prize : Kellogg'sBest Food Influencer Campaign1st Prize : Cornetto2nd Prize : DAIRY QUEEN3rd Prize : Lay's Stax4th Prize : ดัชมิลล์ดีน่า (Submitted by บริษัท ไอเดียป็อป จำกัด)Best Restaurant Influencer Campaign1st Prize : Swensen's2nd Prize : On the Table3rd Prize : Texas Chicken (Submitted by Prakit Advertising)Best Health & Sports Influencer Campaign1st Prize : PLAN B ELEVEN2nd Prize : Health Check-Up for International Market3rd Prize : เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์Best Consumer Tech & Gadgets Influencer Campaign1st Prize : HONOR Thailand2nd Prize : Logitech3rd Prize : LenovoBest Home & Living Influencer Campaign1st Prize : เครื่องใช้ไฟฟ้า BOSCH2nd Prize : King's Stella3rd Prize : Dohome4th Prize : HomePro5th Prize : LunioBest Pet Care Influencer Campaign1st Prize : Kaniva2nd Prize : Unicharm PetBest Financial & Investment Influencer Campaign1st Prize : KBank2nd Prize : SCB3rd Prize : Finnix4th Prize : Cryptomind GroupBest Property & Real Estate Influencer Campaign1st Prize : SUPALAI2nd Prize : APBest Automotive Influencer Campaign1st Prize : MRTA2nd Prize : BENZ3rd Prize : TOYOTA (Submitted by Very Ambitious)Best Retail Influencer Campaign1st Prize : Lotus's (Submitted by True CMS)2nd Prize : ICONSIAMBest Apps & Platforms Influencer Campaign1st Prize : LINE VOOM2nd Prize : True I dtac 5G (Submitted by UM Fastbridge / MBCS)3rd Prize : The 1Best Social Change Maker Influencer Campaign1st Prize : Dots Coffee2nd Prize : บริษัท อินสครู จำกัด3rd Prize : Sati App4th Prize : จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน5th Prize : อัจฉริยะศึกษาวิสาหกิจเพื่อสังคม6th Prize : Local AlikeBest Green Change Maker Influencer Campaign1st Prize : KongGreenGreen2nd Prize : ECOLIFE (Submitted by KIDKID CO.,LTD.)3rd Prize : EV GIRLSBest Entertainment Influencer Campaign1st Prize : Major Cineplex2nd Prize : Sansiri x ขายหัวเราะ3rd Prize : "FLI:P" (Submitted by NO1R Entertainment)อีกหนึ่งไฮไลต์บนเวทีประกาศรางวัล ภายในงาน Thailand Influencer Awards 2023 (TIA 2023) คือ โชว์สุด Exclusive จาก ‘4MIX’ LGBTQ แบนด์ จาก 411 Entertainment วงแรกของไทยที่พา T-Pop ไปดังไกลถึงระดับโลกที่ได้มาระเบิดความมันส์ให้กับผู้ร่วมงาน และ FLI:P วงน้องใหม่จากค่าย NO1R ที่ขึ้นแสดงเพลงฮิต “มองนานๆ” ทำเอาผู้ชมร้องตามกันอย่างสนุกสนานทั้งฮอลล์ โดยความพิเศษในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ต่อเนื่องกันกับกิจกรรมMeet & Greet ที่ได้ Pigkaploy (พลอย ไพรินทร์ ตั้งประภาพร) ยูทูปเบอร์สาวนักท่องเที่ยวสายลุยร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมตอบคำถามกับแฟนคลับอย่างสนุกสนาน ต่อด้วย Gift Lee นักสร้างคอนเทนต์สายงานดีไซน์ได้ร่วมแชร์ความรู้ในหัวข้อ ‘Creator 101’ แบบไม่มีกั๊ก บอกเล่าแนวคิดการทำอาชีพครีเอเตอร์ให้ประสบความสำเร็จ และการสร้างคอนเทนต์ให้โดดเด่นในยุคที่มีครีเอเตอร์มากมายเต็มวงการ“ทำในสิ่งที่เราอยากดู ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นอยากดู แค่เพราะบางอย่างเป็นเทรนด์ใครๆก็ทำกัน ไม่ได้แปลว่ามันจะเหมาะกับเราเสมอไป และสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ อย่าเพิ่งลาออกจากงานไปทำตามความฝันถ้าไม่ได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ แนะนำให้ทำควบคู่ไปก่อน เพราะถ้าเครียดกับการผ่อนรถผ่อนบ้าน จะเอาเวลาไหนไปมีความคิดสร้างสรรค์ แค่เพราะงานที่ทำอยู่เราไม่ใช่งานในฝัน ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สอนอะไรเราเลย” Gift Lee ฝากถึงครีเอเตอร์หน้าใหม่ต่อด้วย The Snack ยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 4.2 ล้าน Followers ที่นอกจากจะมาเล่นเกมส์กับแฟน ๆ ในงานแล้ว ยังเตรียมโชว์ DJ และร้องเพลงสุดพิเศษมาอีกด้วย และปิดท้ายที่เวที Meet & Greet โดย FLI:P ที่ได้มาสอนแฟนๆ เต้นเพลงฮิต ‘มองนานๆ’ และที่พิเศษกว่านั้นคือได้เชิญแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นไปร่วมเต้นด้วยกันอย่างใกล้ชิดสำหรับงาน Thailand Influencer Awards 2023 (TIA) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ depa, Supalai, ICONSIAM, SIAM SIAM PIWAT, Creative Plaza, Eucerin, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), Jubilee Diamond รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ และ Media Partners จากหลากหลายแขนงที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นได้