Google เปิดทดลอง Duet AI ใน Gmail ฟรี เล็งเก็บค่าบริการองค์กรใหญ่ 30 ดอลล์ต่อเดือน

กูเกิล (Google) ใช้เวที Google Cloud Next ‘23 เปิดตัวบริการ "ดูเอ็ท เอไอ" (Duet AI) เพื่อสริมแกร่งพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้การสร้างเอกสารบน Google Workspace และการทำงานบนคลาวด์ Google Cloud เบื้องต้นเปิดให้องค์กรทุกขนาดได้ลงทะเบียนใช้งานฟรีแล้ว ยังอุบเงียบรายละเอียดแผนเก็บค่าบริการสำหรับผู้บริโภคทั่วไปหรือคอนซูเมอร์ แต่ยอมแง้มว่าค่าบริการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อาจอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อเดือนนายทอมัส คูเรียน (Thomas Kurian) ซีอีโอของ Google Cloud กล่าวว่าปี 2023 ถือเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Google Cloud เพราะการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท ในการสร้างรายได้ต่อปีถึง 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 และการมองเห็นความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสที่สอง ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากความสำเร็จของลูกค้าของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การเปิดตัว Duet AI ที่ Google I/O ได้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจทั่วทั้ง Workspace และจัดแสดงฟีเจอร์ต่าง ๆ สำหรับนักพัฒนา เช่น เครื่องมือช่วยเหลือด้านโค้ดและการแชทใน Google Cloud"ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้ทั่วโลกได้สัมผัสกับพลังของ Duet AI ไปพร้อม ๆ กับที่บริษัทดำเนินการเพื่อขยายขีดความสามารถและบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทั่วทั้ง Workspace และ Google Cloud และวันนี้เราภูมิใจที่จะประกาศวิธีการใหม่ ๆ ของเราในการช่วยเหลือทุกธุรกิจ ภาครัฐ และผู้ใช้งาน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก generative AI และเทคโนโลยีคลาวด์ชั้นนำ”Duet AI สำหรับ Google Workspace นั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อความและรูปภาพสำหรับเอกสารและจดบันทึกการประชุมได้ในเสี้ยววินาที เบื้องต้นกูเกิลประกาศเชิญชวนให้องค์กรขนาดย่อมร่วมทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีการให้รายละเอียดแผนการคิดค่าบริการในอนาคตการเปิดตัว Duet AI ทำให้กูเกิลเป็นคู่แข่งกับไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งได้เปิดตัวครื่องมือเปัญญาประดิษฐ์ในชื่อ "โคไพล็อท" (365 Copilot) ในลักษณะเดียวกัน โดยนอกจาก Duet AI บน Google Workspace ที่เปิดให้ใช้งานได้ทั่วไปแล้ว กูเกิลยังประกาศบริการเสริมเพิ่มเติมได้แก่ Duet AI บน Google Chat และ Duet AI บน Google Meet และคำบรรยายที่แปลอัตโนมัติสำหรับ 18 ภาษา เช่น จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เป็นต้นเบื้องต้น สำนักข่าวซีเอ็นบีซี รายงานคำให้สัมภาษณ์ของ Aparna Pappu ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน Google Workspace ว่า Google ได้กำหนดให้เรียกเก็บเงินค่าสมาชิกใช้บริการ Duet AI จากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในราคา 30 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ซึ่งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก Duet AI เหล่านี้จะเพิ่มเติมจากที่บริษัทต่างๆ ชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้ว โดย Google กำลังอยู่ในขั้นเสนอให้บริษัททดลองใช้ฟรีเพื่อประเมินบริการก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิก และราคาสำหรับองค์กรขนาดเล็ก-ผู้ใช้รายบุคคล นั้นยังไม่มีข้อสรุปค่าบริการที่แน่ชัดปัจจุบัน Workspace มีลูกค้าที่ชำระเงินเพื่อใช้บริการราว 10 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านรายในเดือนมีนาคมและ 6 ล้านรายในปี 2020 ปัจจุบันลูกค้ามากกว่า 1,000 รายกำลังใช้เครื่องมือ AI ในการทดลองใช้งาน คาดว่า Duet AI เวอร์ชันสำหรับผู้บริโภคใน Google Workspace อาจจะพร้อมให้ใช้งานในต้นปี 67ในภาพรวม Duet AI ถูกการันตีว่าจะช่วยเพิ่มความช่วยเหลือผู้ใช้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Google Cloud แก่ผู้ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งพนักงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านไอที ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในทางเทคนิก Duet AI ถือเป็นเครื่องมือแบบ always-on ที่ทำงานร่วมกับ AI บน Google Workspace และ Google Cloud โดย Duet AI บน Google Workspace จะเป็นดั่งผู้ช่วยคู่ใจให้กับผู้ใช้ระบบ กับความสามารถหลากหลายที่เปิดใช้งานได้ทั่วแล้ววันนี้ อาทิ ผู้ช่วยในการเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีต ผู้จัดการโปรเจค ผู้จดบันทึกการประชุม และนักออกแบบภาพที่สร้างสรรค์ ในส่วนของ Duet AI บน Google Cloud นั้นจะทำงานร่วมกันดั่ง ผู้เขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยกำลังขยายความสามารถในการแสดงตัวอย่าง และจะพร้อมเปิดใช้งานทั่วไปในปลายปีนี้สำหรับ Duet AI บน Google Workspace เราควรรู้ว่า Google Workspace นั้นเป็นเครื่องมือทำงานเอกสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 3 พันล้านคน และลูกค้าที่ชำระเงินมากกว่า 10 ล้านราย ที่ใช้งาน Google Workspace สำหรับการจัดการงานต่าง ๆ"นับตั้งแต่เปิดตัว Duet AI บน Google Workspace บริษัท Google Cloud ได้มอบฟีเจอร์มากมายเพื่อทำหน้าที่เป็นโค้ชของผู้ใช้ เป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ และตัวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ฟีเจอร์ช่วยเขียนและปรับแต่งเนื้อหาใน Gmail และ Google Docs การสร้างรูปภาพต้นฉบับใน Google Slides การเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการลงมือปฏิบัติและข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วย Google Sheets และฟีเจอร์ส่งเสริมการเชื่อมต่อใน Google Meet ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ใช้และองค์กรทุกคนมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้ โดยในขณะนี้องค์กรต่าง ๆ สามารถเริ่มต้นทดลองใช้งาน Duet AI บน Google Workspace ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย" กูเกิลระบุด้าน Aparna Pappu ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน Google Workspace กล่าวว่าบางครั้ง คนเราจะรู้สึกเหมือนมีเวลาไม่เพียงพอในแต่ละวัน เพราะมีอีเมลเข้ามาหลายต่อหลายฉบับ มีการประชุมมากมาย และรายการดำเนินการที่ต้องติดตามนับไม่ถ้วน จนอดรู้สึกท้อใจกับการทำงานไม่ได้ แต่จะเป็นอย่างไรหากทุกคนมีพันธมิตรที่ชาญฉลาดมาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และช่วยลดภาระดังกล่าวได้อย่างมากมาย และด้วย Duet AI นี้เองที่เข้ามาช่วยดูแลส่วนที่เหลือได้ ในขณะที่สามารถโฟกัสกับการทำงานในส่วนที่สำคัญอย่างแท้จริง“ลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิน และคุณได้รับอีเมลเวลา 17.00 น. จากเจ้านายเพื่อขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 ภายในเวลา 08.00 น. ของวันพรุ่งนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะต้องค้นดูการคาดการณ์ใน Sheets เอกสาร P&L สไลด์รีวิวธุรกิจรายเดือน และอ่านอีเมลเกี่ยวกับโอกาสในการขายระดับภูมิภาค แต่ในอีกไม่ช้า คุณจะสามารถขอให้ Duet AI จัดการเรื่องหนัก ๆ เหล่านี้ได้ง่าย ๆ ด้วยข้อความ เช่น "สร้างข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3” เพียงเท่านี้ Duet AI ก็สามารถสร้างงานนำเสนอใหม่ ที่มาพร้อมข้อความ แผนภูมิ และรูปภาพ โดยอิงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของคุณใน Google Drive และ Gmail ดังนั้นคำขอในเร่งด่วนที่เคยทำให้คุณต้องอดหลับอดนอนจะหมดไป และสามารถจัดการให้เสร็จได้ง่าย ๆ ก่อนเวลาอาหารเย็นด้วยซ้ำ” Pappu กล่าวเสริมนอกจากนี้ Google Cloud ได้ประกาศการปรับปรุงใหม่ของ Duet AI บน Google Workspace ได้แก่ Duet AI บน Google Meet และ Duet AI บน Google Chat ด้วยเพื่อช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมระหว่างการประชุมได้ดียิ่งขึ้น กูเกิลอธิบายว่า Duet AI บน Google Meet จะช่วยขจัดภาระในการจดบันทึกและส่งสรุป โดย Duet AI สามารถบันทึกข้อมูล รายการการดำเนินการ และตัวอย่างวิดีโอแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ “จดบันทึกให้ฉัน” (“take notes for me”) แบบใหม่ และส่งสรุปไปยังผู้เข้าร่วมหลังการประชุม ในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้ผู้ที่มาสายทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ "สรุปจนถึงขณะนี้" (“summary so far”) ซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกสิ่งที่พวกเขาพลาดไป และสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าประชุมแต่มีข้อมูลต้องการแบ่งปัน ฟีเจอร์ "เข้าร่วมแทนฉัน" (“attend for me”) ช่วยให้ Duet AI เข้าร่วมการประชุมในนามของพวกเขา รวมถึงแชร์ข้อมูล และสรุปการประชุมภาพรวมให้ภายหลังทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญที่สุดของการประชุมคือการเห็นภาพ ได้ยิน และเข้าใจได้อย่างชัดเจน แต่บางครั้งเราต้องพบกับความขัดข้องต่าง ๆ คุณภาพกล้องและเสียง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรืออุปสรรคทางภาษา อย่างไรก็ตาม Duet AI บน Google Meet จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นภาพและได้ยินเสียงที่ดีที่สุด ด้วยการจัดภาพ แสง และสีแบบสตูดิโอ ยิ่งไปกว่านั้น Google Meet จะตรวจจับการพูดภาษาอื่นโดยอัตโนมัติและแสดงคำแปลแบบเรียลไทม์ ผ่านการเปิดตัวคำบรรยายที่แปลอัตโนมัติสำหรับ 18 ภาษา เช่น จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เป็นต้นในบางครั้งการทำงานร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา พนักงานอาจต้องการการแชทด่วนเพื่อประสานงานกับทีมหรือแก้ไขปัญหา ซึ่ง Google Chat ได้ปรับปรุงใ้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบใหม่ ตัวช่วยทางลัดใหม่ และยกระดับการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสนทนาได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้งานยังสามารถแชทกับ Duet AI ได้โดยตรงเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา รับเอกสารสรุปที่แชร์ในพื้นที่ทำงาน และติดตามการสนทนาที่พลาดไปได้อีกด้วย"เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถสลับไปใช้งานแบบเสียงได้ทันทีด้วยการรวมกลุ่ม Huddles ใน Google Chat ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผ่านแชทเสียงแบบกะทันหัน ขับเคลื่อนโดย Google Meet ซึ่งช่วยให้ทีมที่กระจายตัวมารวมตัวกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดเวลาไว้แยกต่างหาก นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการรองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดที่ 500,000 คน จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นใน Google Chat ได้ง่ายยิ่งขึ้น" กูเกิลอธิบายกูเกิลย้ำว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับ Google Workspace มาโดยตลอด ซึ่ง Duet AI ยังคงรักษาสัญญานี้ต่อไป"ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมั่นใจได้ว่าการโต้ตอบกับ Duet AI นั้นเป็นแบบส่วนตัว ที่จะไม่มีผู้ใช้รายอื่นเห็นข้อมูลได้ อีกทั้ง Google จะไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทดสอบโมเดลโดยไม่ได้รับอนุญาต จากความมุ่งมั่นในหลักการเหล่านี้ Google Workspaceได้ประกาศความสามารถใหม่ ๆ เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงมอบการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการควบคุมแบบ Zero Trust ในตัว และสนับสนุนอธิปไตยทางดิจิทัลและความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น"Duet AI จะเป็นวิธีใหม่ในระบบคลาวด์สำหรับนักพัฒนา เจ้าหน้าที่ไอที ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะนอกเหนือจาก Google Workspace แล้ว ขณะนี้ Duet AI ยังสามารถให้ความช่วยเหลือด้าน AI ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Google Cloud เช่น การเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดเพื่อช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยเพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอีกด้าน ความก้าวหน้าของ Duet AI บน Google Cloud ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย Duet AI สามารถมอบความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทั้งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาจดจ่อกับงานได้นานขึ้น โดยลดการสลับบริบทเพื่อช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการเติมโค้ดให้สมบูรณ์และการสร้างโค้ดแล้ว Duet AI ยังสามารถช่วยในการสร้างโค้ดใหม่และการสร้าง Application Programming Interfaces (API) ผ่านการแจ้งด้วยภาษาธรรมชาติแบบง่าย ๆยังมีการดำเนินงานแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถสนทนากับ Duet AI ในภาษาธรรมชาติผ่านบริการต่าง ๆ ได้โดยตรงใน Google Cloud Console เพื่อดึงข้อมูล “วิธีการ” เกี่ยวกับการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการดำเนินงานและที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจาก Duet AI บน BigQuery สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนคำสั่ง SQL และโค้ด Python รวมถึงสร้างฟังก์ชันและบล็อกโค้ดเต็มรูปแบบ แนะนำการเติมโค้ดให้สมบูรณ์แบบอัตโนมัติ อธิบายคำสั่ง SQL ในภาษาธรรมชาติ และสามารถสร้างคำแนะนำตามแผนผัง (schema) และข้อมูลเมตา (metadata) ได้อีกด้วยนอกจากนี้ Duet AI บน Looker ทำให้สามารถสอบถามการสนทนาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคสามารถ "พูดคุย" กับข้อมูลทางธุรกิจของตนได้ เช่นเดียวกับเวลาที่ "ถามคำถามกับ Google" รับคำตอบ และปรับแต่งผลลัพธ์ให้เป็นภาพและรายงาน“ลูกค้าหลายรายได้ตระหนักถึงประโยชน์จาก Duet AI บน Google Cloud เช่น L’Oréal สามารถบรรลุการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีและเร็วขึ้นจากข้อมูลที่มี ในขณะที่การทดสอบเบื้องต้นของ Turing รายงานว่าผลผลิตทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสาม โดย Duet AI ให้คำแนะนำตามบริบทจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ของ PaLM 2 และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมและปรับแต่งด้วยเนื้อหาเฉพาะของ Google Cloud เช่น เอกสารประกอบ โค้ดตัวอย่าง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud นอกจากนี้ Duet AI ยังถูกออกแบบโดยใช้แนวทางที่ครอบคลุมของ Google เพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงหลักการด้าน AI ของเราด้วย ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ รหัสของคุณ ข้อมูลที่คุณป้อนให้กับ Duet AI และคำแนะนำของคุณที่สร้างโดย Duet AI จะไม่ถูกนำมาใช้ในการทดลองโมเดลที่ใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ อย่างแน่นอน” Kurian กล่าวปิดท้าย.