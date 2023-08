SYMPHONY ชูบริการใหม่ช่วยองค์กรจับภัยไซเบอร์ก่อนเกิดเหตุ

ซิมโฟนี (SYMPHONY) เปิดตัวบริการใหม่ “ไซเบอร์ซิเคียวริตี้สำหรับลูกค้าองค์กร” เน้นตรวจจับภัยคุกคามก่อนเกิดเหตุ รับมือโจรแอบใช้เครื่องลักลอบขุดเงินคริปโตฯหรือ Cryptojacking ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้นายนพดล มุสิกะรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการซีเคียวริตี้และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมชั้นนำ กล่าวถึงบริการใหม่ว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บทบาท วิธีการทำงานของแต่ละองค์กรได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้หลายบริษัทต่างให้พนักงานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานมาเป็น Work from Home หรือ Work from Anywhere มากขึ้น แน่นอนว่าการทำงานลักษณะนี้ต้องทำงานผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงทุกคนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ จึงตามมาด้วยความเสี่ยงทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จึงส่งมอบโซลูชั่นด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นบริการใหม่ เพื่อช่วยตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ป้องกัน ดูแล เฝ้าระวัง วิเคราะห์และแจ้งเตือน เมื่อเกิดการคุกคามจากภัยทางไซเบอร์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง“ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทครอบคลุมหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจการเงิน การธนาคาร ประกันภัย อุตสาหกรรม เอนเตอร์เทนเมนต์ หรือธุรกิจค้าปลีก ในขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีจำนวนมหาศาล และนอกจากจะเป็นการถูกโจมตีจากภายนอกแล้ว ความไม่รู้หรือความประมาทของบุคลากรในองค์กรยังเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่นำพาภัยคุกคามต่างๆ เข้ามาในองค์กร จนทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันจากเทรนด์สินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตอย่างคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) นั้น ทำให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ หรือ Cryptojacking ที่แฮกเกอร์เข้ามาหาประโยชน์ด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กร อาทิ เจาะระบบเซิร์ฟเวอร์เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กรในการขุดเหมืองเงินดิจิทัลทำให้เกิดความเสียหายให้ทรัพย์สินขององค์กรได้เช่นกัน"Symphony Communication PLC หรือ SYMC ระบุว่าการเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เป็นการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมั่นใจไร้กังวลและมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นวางเป้าหมายมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เน้นการดูแล เฝ้าระวัง วิเคราะห์และแจ้งเตือน ตรวจจับภัยคุกคามก่อนเกิดเหตุ ดูแลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงSYMC อธิบายว่าการตั้งรับเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้เสมอไป ดังนั้น บริการแบบเชิงรุกเพื่อให้รู้เท่าทันภัยคุกคามที่พัฒนาความรุนแรงมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงการรอให้เกิดขึ้นและแก้ปัญหา แต่เป็นการเฝ้าระวัง ติดตามการพัฒนาของเหล่าแฮกเกอร์ คอยอัปเดตระบบไว้เพื่อตอบสนองได้ตลอดเวลา ด้วยการทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการตอบโจทย์ในทุกมิติของโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมใหม่ สามารถป้องกันภัยคุกคามในทุกด้าน และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรจะสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการให้บริการโซลูชั่นด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ SYMC ย้ำว่ามีความพร้อมให้การดูแลบริการในแบบ One-Stop Service ทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบโซลูชั่น ดูแลบริการหลังการขายด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคอย อัปเดตระบบให้รู้จักภัยคุกตามใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้ง "Threat Intelligence" ซึ่งจะคอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามจากแหล่งต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นแจ้งเตือนความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วว่าเป็น "True Positive" สามารถดูแลจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรัดกุมและปลอดภัยที่สุด ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ ในองค์กรของท่านจะปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ แม้ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ๆ ก็ตามทั้งนี้ บริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้สำหรับลูกค้าองค์กร เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยทางข้อมูล สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware), การโจมตีบนอินเทอร์เน็ต, ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน ตลอดจนภัยคุกคามขั้นสูงอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีหน่วยงานที่มีข้อมูลสำคัญระดับชาติ หรือ Advanced Persistent Threats ด้วย.