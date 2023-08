TrueSpace x Ease Around เปิดคอลเลกชันสุดคิวท์ "Better work together at True Space"

“เพราะเชื่อว่าการนั่งทำงานในบรรยากาศดีๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ True Space Co-working ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการทำงาน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตลอดจนเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลของกลุ่มทรูที่มีให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ล่าสุด TrueSpace จับมือกับอาร์ติสต์ชื่อดัง Ease Around ร่วมปลุกแพชชันคนทำงานให้ลุกโชนกันอีกครั้ง ด้วยคอลเลกชันสุดพิเศษ "Better work together at True Space" ถ่ายทอดทุกโมเมนต์ของการทำงานผ่านคาแร็กเตอร์สุดคิวท์ ที่ออกแบบลายเส้น “น้องอีส” ที่มีแรงบันดาลใจในการนั่งทำงาน นั่งเรียน ประชุมด้วยกันที่ True Space ชูแนวคิดรักษ์โลก เน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดขยะอีกด้วย กับ 4 ไอเทมใหม่ ทั้งกระบอกน้ำ Tumbler ดีไซน์สวย พกพาสะดวก แก้ว Tumbler To Go เรียบง่ายถูกใจสายมินิมอล แก้ว MUG ให้ไว้จิบเครื่องดื่มเพลินๆ ได้ทุกวัน รวมถึง Canvas Bag ตอบโจทย์คนมีของจุกจิก เพิ่มสีสันให้ชีวิตการทำงาน พิเศษ! สมาชิก True Space รับส่วนลดทันที 100 บาท พร้อมรับฟรี! สติกเกอร์ DIY คอลเลกชันพิเศษออกแบบโดย Ease Around (มูลค่า 129.-) เมื่อซื้อสินค้าวันนี้ จนกว่าของแถมจะหมด ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ True Space ทุกสาขาหรือสั่งออนไลน์ที่ https://lin.ee/lMRehnCอิสระกับทุกพื้นที่ในการใช้งานได้หลากหลายแบบตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัว แบบกลุ่ม หรือประชุมย่อย ได้แล้ววันนี้ที่ True Space ทุกสาขา พิเศษ! ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด สามารถเข้าใช้งานพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซได้ทุกสาขาวันละ1 ครั้ง ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน และทรูไวท์ เข้าใช้งานได้เดือนละ 4 ครั้ง - 3 ครั้ง - 2 ครั้ง ตามลำดับ สำหรับเข้าใช้งานพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซได้ทุกสาขา เช็กสิทธิได้ที่ https://bit.ly/3JWslnT ติดตามข่าวสารและโปรโมชันอื่นๆ ได้ที่ Website: www.truespaceth.com #truespace #truespaceth #easearound