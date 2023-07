True เอ็มโอยู GSMA นำ Open Gateways API ให้บริการรายแรกในไทย

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจในประเทศไทย สามารถก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการนำประโยชน์ของ 5G มาใช้งาน รวมถึงเป็นการเปิดทางสร้างรายได้ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม“นับเป็นก้าวสำคัญของทรู ในการเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจให้แก่บรรดาสตาร์ทอัป และองค์กรธุรกิจในไทย ให้สามารถดึงศักยภาพของเครือข่ายทั้ง 4G และ 5G มาสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลได้”นายจูเลียน กอร์แมน หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมจีเอสเอ็ม ระบุว่า ภายใต้ความร่วมมือ GSMA Open Gateway ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริการดิจิทัลและโมบายล์แอปพลิเคชันต่างๆ (Mobile apps)โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และจะทำให้ไทยก้าวขึ้นสู่ระดับเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับโลกอย่าง China Mobile หรือ Vodafone รวมเป็นพันธมิตรที่ใช้งานทั้งหมด 32 รายสำหรับ GSMA Open Gateway API จะเปิดทางให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งทรู และดีแทค สามารถให้บริการ API ในการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก ครอบคลุม 8 บริการในช่วงแรก ประกอบด้วย 8 Network APIs ได้แก่ SIM Swap, Quality on Demand, Device Status, Number Verification, Simply Edge Discovery, One Time Password SMS, Carrier Billing - Check Out และ Device Locationพร้อมกันนี้ กลุ่มทรู ได้ชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการให้บริการของลูกค้าได้ผ่านทรู บิสสิเนส เพื่อสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีไปด้วยกัน