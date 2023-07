Google รับบริจาคโน้ตบุ๊ก ลง ChromeOS Flex ให้โรงเรียนสังกัด กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากประชาชนและภาคเอกชนมาเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น นับเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้รับและผู้ให้“สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น จากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ในความเป็นจริงยังใช้งานได้ แต่ถูกทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มองว่าโครงการนี้จะช่วยลด E-Waste ที่ยังใช้งานได้ นำมาสร้างประโยชน์ให้ภาคการศึกษา”เบื้องต้น คาดว่าจากความร่วมมือในโครงการ ‘คอมเก่าสู่คนใหม่’ จะได้รับบริจาคโน้ตบุ๊กเก่าจำนวน 1.3 แสนเครื่องภายในปี 2569 โดยมีเป้าหมายในปีแรกอยู่ที่ 2,200 เครื่อง และขยับเป็น 14,700 เครื่องในปี 2567 และ 58,700 เครื่องในปี 2568โดยคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้มูลนิธิกระจกเงาเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง และติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex ก่อนส่งมอบให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ซึ่งครอบคลุมถึง 437 โรงเรียนไมค์ จิตติวาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านแบรนด์ Google ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า จากความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ครั้งนี้ จะเข้าไปช่วยเสริมในโครงการ Be Internet Awesome เพื่อให้บุคลากรในภาคการศึกษามีเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานนี้ นับเป็นการสานต่อโครงการ Leave no Thai Behind ที่ Google มุ่งมั่นในการลดลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัล สร้างทักษะในการใช้งานดิจิทัลให้มีความปลอดภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับคนไทย โดย ChromOS Flex จะเข้าไปช่วยในแง่ของการเข้าถึงดิจิทัลให้แก่เยาวชนในวงกว้างมากขึ้นสำหรับ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ในหมู่นักธุรกิจชาวต่างชาติ และร่วมมือกับสมาชิกของหอการค้าฯ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ทาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า 300 เครื่อง เพื่อนำร่องการบริจาคในโครงการนี้ รวมถึงแผนที่จะสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ เหตุผลหลักที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาคองค์กรธุรกิจเอกชน เนื่องมาจากในการใช้งานโน้ตบุ๊กภายในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุในการใช้งานอยู่ที่ราว 3-5 ปี ก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่ ซึ่งหลังจาก 5 ปี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังการติดตั้ง ChromeOS Flex ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานผ่านระบบคลาวด์ ทำให้ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลไม่มากนัก