เฟิร์ส ลอจิก ประกาศ 2 พันธมิตร รับเมกะเทรนด์ดิจิทัลเงินสะพัด

เฟิร์ส ลอจิก จับมือ 2 พาร์ทเนอร์ชั้นนำเดินหน้าลุยธุรกิจ ควง DataStax และ Dedoco รับเมกะเทรนด์ดิจิทัลนางสาวภัทรภร ศุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ในเครือบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การสร้างประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน บริษัทฯ จึงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ผ่านการจับมือกับ 2 พาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงอย่าง DataStax และ Dedoco"จุดประสงค์คือเพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจและส่งมอบโซลูชั่นใหม่ๆ และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานความน่าเชื่อถือ และมีประโยชน์อย่างแท้จริง มานำเสนอต่อลูกค้ากลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรุกเข้าสู่ธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมศูนย์บริการหลังการขายครบวงจร"บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด (FLG) เป็นบริษัทในเครือบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Oracle Corporation และ Veritas Technologies LLC ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับการประกาศติดอาวุธสร้างการเติบโต เดินหน้าขยายธุรกิจผนึกกำลัง 2 บริษัทชั้นนำ DataStax และ Dedoco ส่งมอบนวัตกรรมด้านไอที คัดสรรโซลูชั่นใหม่ๆ เชื่อว่าจะเพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้ากลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวเพื่อแข่งขันในธุรกิจโลกอนาคต ตอบโจทย์การทำงานการใช้ชีวิตที่มากกว่าอย่างครบวงจร2 โซลูชั่นที่เฟิร์ส ลอจิกคัดสรร เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ประกอบด้วย 1. DataStax โซลูชั่นที่ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับเวลามีความได้เปรียบ ด้วยคุณสมบัติการทำ Real-time process ทั้งเรื่อง AI Stack การนำเข้าข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบทั่วไปและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วDataStax เป็นโซลูชั่นที่พัฒนาต่อยอดจาก open source project ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับ เช่น Apache Cassandra, Apache Pulsar และ Kaskada ML และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้กับบริษัทที่อยู่ใน 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune เช่น Bank of America, Standard Chartered Bank, Macquarie Bank, Capital One และ Royal Bank of Canada สามารถมี Unified platform เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นการรองรับการทำ System Scaling โดยไม่ทำให้ต้นทุนสูง และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการใช้งานโซลูชั่นของ DataStax2. Dedoco ระบบที่ทำให้องค์กรสามารถบอกลาการเซ็นเอกสารแบบเดิม เพราะแพลตฟอร์ม Next-Gen Digital Document Signing Platform จาก Dedoco จะช่วยให้การเซ็นเอกสารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และลดภาระความยุ่งยากจากการใช้งานเอกสารกระดาษด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่จะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่จัดส่งได้ ทำให้มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของลายเซ็นและเอกสาร สามารถติดตาม ตรวจสอบเอกสารได้ทั้งในแบบ Real-Time และย้อนหลัง ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย Digital Signing Solution ที่หลากหลาย ทั้ง d-Sign, d-VideoSign, d-Cert และ d-Forms ที่สามารถเซ็นเอกสารได้ทั้ง การเซ็นเอกสารปกติ เอกสารที่มีการเซ็นตามลำดับขั้นตอน การเซ็นเอกสารผ่าน Video Call สร้างรูปแบบ Form ที่ใช้ประจำ รวมทั้งเอกสารที่ต้องการความน่าเชื่อถือ เช่น ใบ Cert. ต่างๆ สามารถ Integrate เข้ากับทุก Application ที่พัฒนาได้ด้วย API ที่มีพร้อมให้“เฟิร์ส ลอจิก พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษา และมอบโซลูชั่นใหม่ๆ ให้กับทุกหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการและความปลอดภัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าโซลูชั่นที่ได้คัดสรรมาข้างต้นจะสามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” ภัทรภร กล่าวนายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จีเอเบิล ในฐานะบริษัทแม่ของ เฟิร์ส ลอจิก มีความยินดีกับความร่วมมือระหว่าง เฟิร์ส ลอจิก กับ 2 บริษัทชั้นนำในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสและเสริมความแข็งแกร่งให้กับ เฟิร์ส ลอจิก เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยให้สามารถเติบโตก้าวสู่ระดับโลกได้ในอนาคต"ความคาดหวังในอนาคตทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวของความร่วมมือนี้ จะสามารถช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ผลักดันบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ต่อยอดโอกาสและขยายธุรกิจตามความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย รวมถึงขยายศักยภาพการเติบโตของบริษัทสู่ระดับสากล" ทิ้งท้าย