ผู้บริหารฟอร์ติเน็ต แนะคนรุ่นใหม่มองระยะยาว เลือกเส้นทางสายอนาคต

ผู้บริหารฟอร์ติเน็ตแชร์ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทไซเบอร์ซิเคียวริตีระดับโลก บอกคนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางสายอนาคต ต้องมองระยะยาวน.ส.ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางการทำงานให้คนรุ่นใหม่ ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม From Zero to Hero : A Day in a Life as a Country Manager ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเลือกเส้นทางการทำงานในอนาคต เป้าหมายและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ SPUIC Student Lounge วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน โดยระบุว่าในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทยขององค์กรธุรกิจด้านไซเบอร์ซิเคียวริตีชั้นนำของโลก แนวคิดสำคัญในการพิจารณาเลือกเส้นทางการทำงาน คือ การมองเป้าหมายในระยะยาวให้ชัดเจน“อยากสนับสนุนให้มองออกไปถึงการเติบโตในระยะยาวในสายธุรกิจที่ต้องการเข้าไปสู่ หากพิจารณาและเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ใช่ และต่อยอดได้ในระยะยาว สิ่งที่เราพยายามในวันนี้จะกลายมาเป็นรางวัลให้เราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน”สำหรับตัวภัคธภา เองแล้ว การลองงานเพื่อเรียนรู้ และการฝึกฝนฝีมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาต่อยอดคือสิ่งสำคัญ และด้วยมุมมองที่เชื่อมั่นว่า “ไอที” จะกลายเป็นธุรกิจสำหรับโลกอนาคต และไอทีคือสิ่งที่จะตอบโจทย์สำหรับการเติบโตในสายอาชีพในระยะยาว ภัคธภาจึงมุ่งมั่นในการเก็บความรู้ ต่อยอดประสบการณ์การทำงานในสายไอที พร้อมมองไปข้างหน้าถึงแนวโน้ม หรือเทรนด์ทางธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งคลาวด์ เวอร์ชวลไลเซชัน จนถึงไซเบอร์ซิเคียวริตี เพื่อวางแผนเติบโตในเส้นทางไอทีอย่างมั่นคงและชัดเจน