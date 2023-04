“Blockdit” แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสัญชาติไทยเขย่าวงการธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว “Travel Feed”

ขยายฐานเจาะกลุ่มคนชอบเที่ยว! ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้งานง่ายขึ้นทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน เล็งขึ้นอันดับ 1 แพลตฟอร์มสำหรับคนชอบเที่ยว พร้อมตั้งเป้ายอดผู้ใช้งานโตขึ้น 100% ภายในปีนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาเป็นตลาดที่คึกคักและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีไอเดียจะทำคอนเทนต์ ก็สามารถเข้าถึงเครื่องมือโซเชียลมีเดียมาช่วยสร้าง และบริการจัดการคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คอนเทนต์แนวท่องเที่ยวกลับมาได้รับความนิยมในตลาดอีกครั้ง โดยล่าสุด “Blockdit” แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสัญชาติไทยได้ตอบรับความต้องการของตลาดด้วยการประกาศเปิดตัว “Travel Feed” ฟีเจอร์ใหม่สำหรับคนรักการเดินทางที่สามารถเข้ามาสร้างสรรค์คอนเทนต์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน และคอนเทนต์ครีเอเตอร์วริช ฟองอมรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Blockdit กล่าวว่า “ด้วยความที่เราเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสัญชาติไทย เราเห็นว่าเทรนด์พฤติกรรมของผู้ใช้งานชาวไทยว่ามีความสนใจที่หลากหลาย ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็เป็นโอกาสและเป็นคอนเทนต์ที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เราจึงอยากสร้างพื้นที่เพื่อรองรับรูปแบบคอนเทนต์ประเภทนี้บน Blockdit ให้แพลตฟอร์มช่วยตอบโจทย์คอนเทนต์เชิงไลฟ์สไตล์ที่มีรายละเอียดและมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง จากเดิมที่คนอาจจะคุ้นเคยกับ Blockdit เฉพาะเรื่องข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน โดยปีนี้เราได้พัฒนาฟีเจอร์เพื่อสนับสนุนคอนเทนต์เชิงไลฟ์สไตล์ จำนวนมากกว่า 10 ฟีเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นเมนู Travel Feed เพื่อให้ผู้เขียนและผู้อ่านกลุ่มไลฟ์สไตล์สามารถเข้ามาใช้งานและเพลิดเพลินไปกับการอ่านรีวิวท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ให้ Blockdit ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้ทุกคน เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน โดยเราหวังอย่างยิ่งว่า Blockdit จะเป็นแอปที่คนชอบเที่ยวดาวน์โหลดติดตัวไว้แชร์เรื่องราวและบอกต่อกันในคอมมูนิตีของคนรักการท่องเที่ยว”สำหรับ “Travel Feed” เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่รวบรวมเนื้อหาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยจะแสดงคอนเทนต์ที่แท็กในหมวดหมู่ ‘ท่องเที่ยว’ (Travel) ผ่านฟังก์ชันการใช้งาน 3 ส่วน ได้แก่ Search ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเรื่องราวท่องเที่ยวที่ตัวเองกำลังสนใจ โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในแถบค้นหา ระบบจะแสดงผลเนื้อหายอดนิยมจากผู้ใช้งาน สถานที่ ชุมชน คำถาม ที่ตรงกับคำค้นหา ต่อมาที่ Travel Feed พบกับเรื่องราวการท่องเที่ยวจากเพจต่างๆ ใน “Blockdit” สำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กเพื่อบันทึกเก็บสถานที่ที่ชื่นชอบไว้ดูข้อมูลได้ หรือกด React Love ไอคอนรูปหัวใจให้คอนเทนต์ที่ชื่นชอบ ส่วนนักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator) สามารถแท็กหมวดหมู่ ‘ท่องเที่ยว’ เพื่อให้ทุกโพสต์แสดงอยู่บน “Travel Feed” อีกทั้งยังมีแถบ Who to Follow ที่ช่วยแนะนำเพจท่องเที่ยวต่างๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกกดติดตามได้อีกด้วย และ Create Travel Post ปุ่มลัดสำหรับสร้างคอนเทนต์ท่องเที่ยว โดยคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกแท็กเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ ‘ท่องเที่ยว’ ทันทีนอกจากนี้ “Blockdit” ยังเปิดตัวอีก 3 ฟีเจอร์ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานหมวดท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ “Photo Feed” การแสดงโพสต์บนหน้าฟีดแบบใหม่ที่ดีไซน์มีความโมเดิร์นและสนุกกว่าเดิมเป็นการแสดงผลตัวอย่างคอนเทนต์บนหน้าฟีดโดยเน้นให้ความสำคัญที่ ‘รูปภาพหน้าปก’ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ผู้เล่น “Blockdit” สามารถเลือกและตัดสินใจก่อนที่จะเข้าไปอ่านบทความ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ “Location Tag” สำหรับแท็กสถานที่บนคอนเทนต์ ‘ท่องเที่ยว’ เพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่น่าสนใจไปกับสถานที่ทั่วโลกได้ และ “Review & Rating” ฟีเจอร์ให้คะแนนและรีวิวสถานที่จากประสบการณ์จริง เป็นการแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน "Blockdit" ที่มีต่อสถานที่นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านว่าสถานที่มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นและโน้มน้าวให้ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวตามได้อีกทั้ง “Blockdit” ยังได้มีการปรับโฉมโลโก้ใหม่พร้อมเปลี่ยนสโลแกนเป็น ‘UNBLOCK YOUR REAL WORLD’ ปลดล็อกประสบการณ์จริง เปิดรับทุกการเล่าเรื่อง เพื่อผลักดันคอนเทนต์ในหมวด ‘ท่องเที่ยว’ ให้ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มซึ่งผู้อ่านจะได้พบกับเพจสายท่องเที่ยวมากมายที่ www.blockdit.com/travel ทั้งนี้ “Blockdit” ยังคงให้ความสำคัญกับหมวดหมู่อื่นๆ ที่เป็นที่จดจำสำหรับผู้ใช้งานปัจจุบัน อย่างหมวดข่าว หมวดหุ้นเเละเศรษฐกิจ หมดกีฬา เเละ สุขภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดแอป “Blockdit” ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.blockdit.com