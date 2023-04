TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง สร้างการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

น ส.ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy TikTok ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ความพยายามของ TikTok ในการป้องกันไม่ให้มีข้อมูลที่บิดเบือนความจริงและเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น“นอกจากการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนั้น TikTok ยังได้ร่วมมือกับ COFACT เพื่อป้องกันและควบคุมข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในชุมชน TikTok จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ”สำหรับศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนในชุมชน TikTok สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี 2566 โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน หน้า "For You" โดยคลิกผ่านไลฟ์แบนเนอร์ (live banner) ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้รับชมข้อมูล หรือค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น คำว่าเลือกตั้ง ในช่องค้นหา แล้วกด "เรียนรู้เพิ่มเติม" เพื่อเข้าสู่ Election Centreเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติและข้อควรรู้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้จำเป็นสำหรับผู้ที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ตลอดจนความร่วมมือกับ COFACT เพื่อสร้างสรรค์วิดีโอให้ความรู้ในการรับมือกับข้อมูลที่อาจถูกบิดเบือนให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการต่อต้านข้อมูลที่สร้างความเกลียดชัง พฤติกรรมที่อันตราย และข้อมูลที่บิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยจะมีข้อความขึ้นเตือนให้ผู้ใช้งานพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากผู้ใช้งานเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถใช้ปุ่มรายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในช่วงของการเลือกตั้งนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากและเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบัน การร่วมมือกับ TikTok จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะหน่วยงานควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง