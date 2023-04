Paessler เสริมทัพ PRTG ผสานโลก OT ไร้รอยต่อกับ IT

Paessler เปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ PRTG เป็นครั้งแรก วางเป้าผสานโลก OT และ IT ให้ทำงานประสานกันยิ่งขึ้น ยกเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทในการต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกเฮลมุต ไบเดอร์ ซีอีโอของ Paessler กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัว OPC UA Server ซึ่งเป็นส่วนเสริมผลิตภัณฑ์แรกสุดของ Paessler PRTG โดย OPC UA Server ที่ใช้กับ Paessler PRTG นั้นออกแบบมาสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะฝ่ายที่รับผิดชอบเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) ซึ่งต้องการข้อมูลที่มีประโยชน์จากการมอนิเตอร์ระบบ IT และ OT ให้สามารถแสดงผลได้ครบถ้วนในระบบควบคุมสั่งการหลักของบริษัท (เช่น SCADA, MES, DCS เป็นต้น)"ภายใต้แผนการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เราตระหนักถึงความสำคัญของการต่อยอดโซลูชันไปสู่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเฉพาะทาง โดยเฉพาะลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเร่งเดินหน้าติดตั้งเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ล่าสุดนี้ แสดงถึงความตั้งใจของบริษัทในการมอบโซลูชันที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการในฟาก OT ได้อย่างแท้จริง"Paessler นั้นวางตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์โครงสร้างและเครือข่ายระบบ IT การประกาศเปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับโซลูชันชนะรางวัลด้านการมอนิเตอร์ระบบถือเป็นครั้งแรก โดย Paessler ย้ำว่าจะยังคงเดินหน้าคิดค้นโซลูชันใหม่ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก และส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทในการต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เชื่อว่าการผสานรวมของโลก IT/OT (เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ) จะช่วยสร้างเส้นทางสู่กระบวนการและโซลูชันในระบบอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น OPC UA Server ที่มอบประโยชน์แก่ผู้ดูแลระบบ OT ได้อย่างแท้จริงและจับต้องได้ในเชิงเทคนิก OPC UA Server สามารถทำงานร่วมกับ Paessler PRTG เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ OT และผู้ควบคุมระบบโรงงานสามารถมอนิเตอร์โครงสร้างระบบผ่านสถาปัตยกรรมระบบควบคุมสั่งการหลัก โดย OPC UA Server ได้ต่อยอดความสามารถการทำงานของ Paessler PRTG ให้ผสานองค์ประกอบพื้นฐานรอบด้านจำนวนมากในฝั่ง IT และ OT รวมไว้ในระบบที่รองรับ OPC UA จนได้เป็นคุณสมบัติสำคัญในด้านต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนผ่านศูนย์กลางด้วยโครงข่ายการแจ้งเตือนที่มีอยู่เดิม การเติมเต็มข้อมูลควบคุมคุณภาพด้วยข้อมูลจากองค์ประกอบด้าน IT/OT ตลอดจนการรับมือกับการแจ้งเตือนที่ฉับไวระหว่างบุคลากรฝั่ง IT และ OT"ในช่วงแรกส่วนเสริมผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานเฉพาะกับ PRTG Network Monitor ของ Paessler ที่มีสัญญาบำรุงรักษาระบบ จากนั้นจะขยายบริการไปสู่ PRTG Hosted Monitor และ PRTG Enterprise Monitor ของ Paessler ในเร็วๆ นี้" Paessler ระบุโยฮันเนส ลิเกิร์ต ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ IoT และอุตสาหกรรมของ Paessler กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่า OPC UA Server จะช่วยให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งเครือข่ายและระบบภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดปัญหาดาวน์ไทม์ลง และช่วยปรับปรุงโครงสร้างระบบโรงงานให้ดียิ่งขึ้น"การใช้ Paessler PRTG ร่วมกับส่วนเสริมผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ผู้ควบคุมและวิศวกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น"ส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ OPC UA Server มีราคาให้เลือกใช้งาน 3 ระดับตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ในโลก OT ดังนั้น ภายใต้สัญญาการสมัครใช้บริการ ส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่จะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ และสามารถติดต่อสอบถามราคาผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ Paessler ได้ทันที สำหรับลูกค้าของ Paessler PRTG ที่สมัครใช้บริการ OPC UA Server จะได้รับบริการที่ครบถ้วนจากทีมงานของ Paessler พร้อมสิทธิ์ในการใช้เอกสารและสื่อการฝึกอบรม