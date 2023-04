เอปสันคว้า 2 รางวัล สะท้อนแบรนด์ครองใจผู้บริโภค

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Award 2023 ประเภทความเป็นเลิศ Best Innovative Technology Award โดยนายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รางวัล Thailand Top Company Award จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามกลุ่มประเภทธุรกิจ รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนอกจากนี้ เอปสันยังได้รับรางวัล 2023 Thailand's Most Admired Brand ในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคในหมวดผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์พรินเตอร์ โดยมีนายคณิน ธรรมภิบาลอุดม หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับมอบ รางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจที่ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศจัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และความนิยมของสินค้าและแบรนด์ในแต่ละหมวดหมู่ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วประเทศนายยรรยง กล่าวว่า เอปสันเป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และผลิตเทคโนโลยีของตัวเอง จึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวนำความต้องการของตลาดได้อยู่เสมอ และมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อกระแสตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง เอปสันพร้อมจะมีผลิตภัณฑ์ออกมารองรับความต้องการที่เกิดใหม่ทันที โดยจะเน้นที่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นหลัก เห็นได้จากเทคโนโลยี Heat-Free ที่ประหยัดไฟและปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ น้อยกว่า พร้อมทั้งถูกออกแบบให้มีชิ้นส่วนประกอบที่ต้องดูแลรักษาน้อย ทำให้บำรุงรักษาง่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตลาดในปัจจุบันเอปสันตั้งเป้าสนับสนุนแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในองค์กรของลูกค้าและสังคมผ่านเทคโนโลยีของเอปสัน และรักษาการเป็นแบรนด์พรินเตอร์ที่ 1 ในใจผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ในราคาที่เหมาะสม สำหรับทั้ง 2 รางวัลที่เอปสันได้รับ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจของทีมงานเอปสันทุกคนที่สามารถก้าวผ่านทุกสถานการณ์และสร้างการเติบโตได้ด้วยการสร้างความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ให้ธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ โดยยึดหลักความยั่งยืน หรือ Sustainability เป็นแกนกลาง ซึ่งนั่นทำให้เอปสันเติบโตอย่างต่อเนื่อง