TrueID ประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์แฟนมีท กระทบไหล่ใกล้ชิดลิซ่า ในงาน “What’s LISA’s TrueID”

ใครอยากเจอ ลิซ่า ฟังทางนี้ …ตอกย้ำแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลกตัวจริง THE NEXT WORLD-CLASS SMART ENTERTAINMENT ประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์ เอาใจบลิ๊งค์ และเหล่าลิลลี่ชาวไทยให้เตรียมกรี๊ดสนั่นไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้อิน ฟิน ใกล้ชิดพรีเซ็นเตอร์ซูเปอร์สตาร์ระดับเวิลด์คลาสคนล่าสุดของทรูไอดี ในวันที่พร้อมเสิร์ฟกิจกรรมพิเศษให้แฟนๆ ชาวไทยได้อิน ฟินต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มเติมสิทธิในการเข้าร่วมงานแฟนมีท “What is LISA's TrueID?” ให้ลูกค้าคนสำคัญได้ร่วมสนุกกับ 3 กิจกรรมที่เพียงยิ่งเล่นแอปทรูไอดี ก็ยิ่งมีสิทธิเข้าร่วมงาน ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้-2 พ.ค.2566 (ประกาศผล 12 พ.ค.2566)สายสตรีมคอนเทนต์ห้ามพลาด เมื่อรับชมคอนเทนต์ที่อยู่ในเมนู Exclusive Entertainment บนแอปทรูไอดี ไม่ว่าจะเป็น หนัง ซีรีส์ ละคร เมื่อชมคอนเทนต์นานสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน Fan Meeting : What is LISA's TrueID? กระทบไหล่ ลุ้นเจอลิซ่า ตัวจริง!ฟินไปอีกขั้น เมื่อรับชมคอนเทนต์ทุกๆ 15 นาที จะได้รับหัวใจ 1 ดวง หากสะสมครบ 10 ดวง ภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแลกรับแพกเกจทรูไอดี พลัส ฟรี 7 วัน จำกัดจำนวน 100,000 สิทธิ/สัปดาห์ แลกก่อนมีสิทธิก่อน!เอาใจสายสตรีมเพลงบนแอปทรูไอดี กับเพลย์ลิสต์ “K-pop : Her Hits” ที่รวบรวมเพลงจากหลากหลายศิลปินดังจาก YG เช่น BLACKPINK ผู้ที่มียอดสตรีมสูงสุด 20 อันดับแรก และผู้โชคดีอีก 20 ท่าน ที่มีอันดับยอดสตรีมตรงตามลำดับพิเศษที่กำหนด (ฟังกับดวง) รับสิทธิเจอลิซ่า ตัวจริงอย่างแน่นอน...สายมูเตรียมหูให้พร้อม!จัดเต็มเอาใจสายแดนซ์ เพียงส่งคลิปคัฟเวอร์แดนซ์ความยาว 1 นาทีขึ้นไป โดยเลือกคัฟเวอร์เพลงใดก็ได้จาก 4 เพลงที่กำหนด 1.LALISA 2.Money 3.Pink Venom 4.DDU-DU DDU-DU ส่งคลิปคัฟเวอร์แดนซ์มาที่เมนูคอมมูนิตี ห้อง TRUE BLINK ในแอปทรูไอดี โดยทีมที่ได้รับรับยอด Like และ Comment สูงสุด (Like และ Comment รวมไม่ต่ำกว่า 300) สูงสุด10 อันดับแรก เท่านี้ก็รับสิทธิเจอลิซ่าในงาน What is LISA's TrueID? กันได้เลย (จำกัดสมาชิกสูงสุดทีมละ 7 คน) หมดเขตรับคลิป 2 พ.ค.2566 เวลา 23.59 น.ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://ttid.co/KupK/ez4nx0yx และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของทรูไอดี ทาง Facebook: TrueID.Official บลิ๊งค์ และเหล่าลิลลี่ชาวไทยเตรียมนับถอยหลังแล้วไปอิน ฟิน จิ้นแบบสุดๆ กับงาน What’s LISA’s TrueID? พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้ได้ใกล้ชิดลิซ่ามากกว่าใครและยังสามารถลุ้นรับสิทธิเข้าร่วมงานเพียงซื้อแพกเกจทรูไอดีใดๆ หรือเช่าชมหนังดังบนทรูไอดีทุกๆ 300 บาท รับสิทธิลุ้น 1 สิทธิ พิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช รับสิทธิลุ้น 2 เท่า! ยิ่งสมัครมาก ยิ่งมีสิทธิมาก ตั้งแต่วันนี้-8 พ.ค.2566รีบสมัครแพกเกจกับทรูไอดีแล้วลุ้นรับสิทธิเลย!- สมัครแพกเกจทรูไอดี พลัส คลิก : https://ttid.co/KupK/efkerhyz - สมัครแพกเกจทรูพรีเมียร์ลีก คลิก : https://ttid.co/KupK/bjtx5x6c หรือเช่าชมหนังได้เลยบนทรูไอดีผ่านเว็บ แอป และกล่องทรูไอดี ทีวี#ไอดีของทุกตัวตน #TrueID #ทรูไอดี #LISAwithTrueID