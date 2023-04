เปิด 3 กลยุทธ์ ‘LINE VOOM’ สร้างขยายฐานวิดีโอสั้น

เบื้องต้น ในปี 2566 นี้ LINE VOOM ต้องการสร้างความแตกต่างด้วยการเป็น Utilitainment Platform เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์วิดีโอสั้นที่ให้สาระและความสนุกในเวลาเดียวกันขณะเดียวกัน เพื่อขยายฐานผู้ใช้ให้หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้นำ 3 กลยุทธ์สำคัญมาใช้ในการสร้างคอมมูนิตีผ่านแฮชแท็ก #สาระได้สนุกด้วย ดังนี้1.กลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ เปิดพื้นที่สำหรับครีเอเตอร์ เซเลบ และผู้ใช้งานได้สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีทั้งสาระประโยชน์และความสนุก หลากหลาย ผ่านการสร้างคอมมูนิตีด้วยแฮชแท็ก #สาระได้สนุกด้วย2.กลยุทธ์การการสร้างสรรค์แคมเปญ ภายใต้ชื่อ “ใครไม่เกิด บ้านเกิด” เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อแนะนำและนำเสนอความพิเศษของบ้านเกิด3.กลยุทธ์การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ LINE VOOM มีแผนการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ครบจบบนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่การถ่าย ตัดต่อ ใส่เอฟเฟกต์ล่าสุด ได้เพิ่มคลังเพลงกว่า 10,000 เพลง และได้ร่วมมือกับศิลปินไทยชื่อดังอย่างสิงโต นำโชค และ The Peach Band ในการจัดเตรียมเพลงพิเศษสำหรับผู้ใช้คนไทย นอกจากนี้ ยังมีเอฟเฟกต์ถ่ายทำพิเศษที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ “ใครไม่เกิด บ้านเกิด” อีกด้วยทั้งนี้ ข้อมูลจาก We Are Social ระบุว่า ในปี 2566 คนไทยใช้มือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 95.3% โดยมากกว่า 57.8% ใช้เพื่อหาข้อมูล 53.7% ใช้ติดต่อกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว 50.9% ติดตามข้อมูลข่าวสาร 49.7% ดูวิดีโอ หนัง หรือรายการทีวี และ 38.3% ใช้สำหรับเรียนออนไลน์สอดคล้องกับการเติบโตของ LINE ที่เติบโตต่อเนื่องโดยมีผู้ใช้งานมากถึง 53 ล้านคนในปัจจุบัน และในปี 2565 ที่ผ่านมา LINE VOOM ได้สร้างประสบการณ์การชมคอนเทนต์วิดีโอสั้นบน LINE ผ่านการเติบโตของคอนเทนต์หลากหลายประเภท โดยมีประเภทคอนเทนต์ยอดนิยมมาแรง 4 อันดับ ได้แก่ การตกแต่งบ้าน DIY อาหาร และบันเทิงพร้อมกันนี้ ได้เปิดตัว VOOMER Studio พื้นที่สร้างสรรค์คอนเทนต์แบบออฟไลน์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์คอมมูนิตีวิดีโอสั้นบน LINE VOOM ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์ชั้น 17 ด้วยอุปกรณ์แสง สี เสียง และความพร้อมที่ครบครัน รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์กชอปหาไอเดียและเพิ่มพูนทักษะความรู้