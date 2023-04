Google เตือนผู้ใช้ 3 พันล้านคนอันตราย เร่งอัปเดต Chrome อุดช่องโหว่ Zero Day

กูเกิล (Google) ประกาศเตือนผู้ใช้ 3 พันล้านคนทั่วโลกให้อัปเดตเว็บเบราว์เซอร์โครม (Chrome) เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่ออุดช่องโหว่ซีโร่ เดย์ (Zero Day) ที่แฮกเกอร์อาจโจมตีได้ ยอมรับแฮกเกอร์ทราบเกี่ยวกับปัญหานี้และสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ได้ทั้งบนเครื่องที่เป็นวินโดวส์ (Windows) แมค (Mac) และลินุกซ์ (Linux)Google ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ออกการอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ Chrome เพื่อแก้ไขปัญหาหลายจุดบนระบบ โดยรวมถึงการอัปเดตที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูง ที่อาจกระทบต่อผู้ใช้ Chrome ทั่วโลกกว่า 3 พันล้านรายZero-Day หรือแปลเป็นไทยว่า ศูนย์วัน คือชื่อเรียกช่องโหว่หรือความผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาไม่สามารถตรวจสอบพบก่อนนำระบบนั้นมาใช้งานจริง เมื่อมีผู้พบช่องโหว่ในขณะที่ระบบถูกนำไปใช้งานแล้ว ผู้พัฒนาระบบจึงมีเวลาน้อยมากในการสร้างส่วนแก้ไขมาเพื่อปิดช่องโหว่ จึงถูกเรียกว่า Zero-Day (ศูนย์วัน) สำหรับการค้นพบช่องโหว่ Zero Day ของ Chrome นี้ถูกพบครั้งแรกในวันที่ 11 เมษายน Google จึงออกมาเรียกร้องให้ผู้ใช้อัปเดตเบราว์เซอร์อย่างเร่งด่วนในบล็อกโพสต์ Google ยอมรับว่าช่องโหว่ Zero Day นี้มีโอกาสส่งผลกระทบต่อ Chrome บนระบบ Windows, Mac และ Linux ขณะเดียวกัน Google ยังตรวจสอบพบว่ามีการแฮกหรือแสวงหาประโยชน์จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายในวงกว้างหลังจากที่กลุ่มวิเคราะห์ภัยคุกคามของ Google ได้รับการแจ้งเตือนและระบุช่องโหว่แล้ว บริษัทจึงได้เปิดตัวแพตช์ที่แก้ปัญหา ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องอัปเดต Chrome ทันทีเพื่อติดตั้งสำหรับผู้ใช้ การเริ่มอัปเดตทำได้จากการคลิกที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือกเมนูรายการเพิ่มเติม (แสดงในรูปจุดแนวตั้งสามจุด) เมื่อเลือกเมนู Help จะพบ About Google Chrome สามารถคลิกให้ Chrome ค้นหาการอัปเดต จากนั้นรีสตาร์ทเบราว์เซอร์หลังจากดาวน์โหลดและเสร็จสิ้นการอัปเดตเพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดการป้องกันทั้งหมดการเตือนให้อัปเดต Chrome นี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานว่า Google กำลังพัฒนาเสิร์ชเอ็นจินใหม่ที่ใช้ AI โดยจะเพิ่มคุณสมบัติ AI ใหม่ลงในเครื่องมือค้นหาที่มีอยู่ด้วย