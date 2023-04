ฟินยาวตลอดสงกรานต์นี้ 5 ซีรีส์จีนย้อนยุคที่ทรูไอดี ลูกค้า True-Dtac ดูฟรี! ถึง 31 พ.ค.นี้

ซัมเมอร์นี้จะร้อนแรงยิ่งขึ้นกับซีรีส์จีนสุดฮอตในบ้านเราที่เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้ซีรีส์จากประเทศอื่นๆ เลย ที่สำคัญพระเอกซีรีส์จีนมีความละมุน ละไม ชวนให้จิ้น ฟินแบบสุดๆ แถมหลายคนยังขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติอย่างรวดเร็ว สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มดูซีรีส์จีนแต่ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหน วันนี้ทรูไอดีขอรวม 5 ซีรีส์จีนที่ต้องดู บอกเลยว่าครบรสชวนติดตาม การันตีความสนุกจนหาทางออกจากกำแพงเมืองจีนกลับไทยไม่ถูกเลย ดูกันยาวช่วงวันหยุดนี้ไปเลยจ้าาา พิเศษสุดๆ ลูกค้าทรู ดีแทค ดูฟรี คอนเทนต์ระดับโลก 30 วัน กับแพกเกจ ทรูไอดีพลัส ง่ายๆ ลูกค้าทรู คลิก https://privilege.trueid.net/th/privileges/8zDGBGvaRX9K ลูกค้าดีแทค คลิก https://dtacreward.dtac.co.th/campaign/True%20ID/ID199 การโคจรมาเจอกันของ 2 ซุปตาร์..ตัวแม่ตัวพ่อที่เคมีช่างลงตัวเป๊ะ "หลี่อี้ถง" กับ "ปี้เหวินจวิ้น" ในซีรีส์สืบสวนสอบสวนกลิ่นอายโรแมนซ์ "Warm on a Cold Night อุ่นใจรักคืนเดือนหนาว" ที่จะมัดหัวใจผู้ชมอีกครั้งกับความน่ารักของคู่หูนักสืบเผลอรักคู่นี้ เรื่องราวระหว่าง ซูจิ่วเอ๋อร์ ผู้พิทักษ์หญิง ผู้เย็นชาแห่งเฉียนกั๋ว กับหานเจิง นายน้อยผู้อบอุ่นแห่งตระกูลฉี ต้องมาพัวพันในความสัมพันธ์กันและกัน เพราะสืบเนื่องจากคดีฆาตกรรมประหลาดที่มีความเกี่ยวข้องกันระหวางทั้ง 2 ตระกูล ทำให้พวกเขาต้องมาเป็นคู่หูต่างขั้วกันโดยบังเอิญ เพื่อร่วมกันสืบหาความจริงและเบื้องหลังของคดีอันมีเงื่อนงำ และร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตอันตรายของอาณาจักร ติดตามรับชมซีรีส์ได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ อัปเดตตอนใหม่วันละ 1 ตอน ที่ทรูไอดีจากการแต่งงานที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจแบบไม่คาดคิด ทำให้หญิงสาวทั้งสองได้ผูกมัดในการเป็นพี่น้องร่วมสาบานในการจับมือคลี่คลายสถานการณ์ปริศนาร่วมกัน พร้อมกับชะตาได้นำพาให้พวกเธอได้มาพบกับพวกเขา 2 คนอย่างไม่คาดฝัน กลายมาเป็นซีรีส์โรแมนติกกลิ่นสืบสวนใน "The Letter From the Cloud กลรักลิขิตเมฆา" ที่พร้อมจะมามัดหัวใจผู้ชมเอาไว้อย่างแนบแน่น พบการโคจรมาเจอกันของ 4 นักแสดงนำชื่อดัง "เซี่ยปินปิน" "อู๋เจียอี๋" "ฟูจิง" และ "จางซื่อฟาน" ร่วมลุ้นไปกับการคลี่คลายปริศนาของพวกเขาไปด้วยกันได้เวลาขึ้นศาลไปกับเธอ "จวงต๋าเฟย" กับผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุด ที่จะเป็นเรื่องราวการว่าความเพื่อล้างมลทินให้ครอบครัว ร่วมด้วยการว่าความรักที่วีรกรรมดันไปหมัดหัวใจหนุ่มๆ เอาไว้ได้หลายคนใน "Miss Chun is a Litigator ทนายสาวถึงคราวสู้" ซีรีส์โรแมนติกสายกฎหมายย้อนยุคไปสมัยราชวงศ์ถัง คอซีรีส์แนวนี้..ต้องห้ามพลาดทุกประการ ดัดแปลงจากนิยาย ทนายสาว ถึงคราวสู้โดย "หลิวอั้นฮวาหมิ" การันตีด้วยผลงานของผู้กำกับ "จางรุ่ย" จากซีรีส์ดัง Thank You, Doctor และ The Old Dreamsออกไปผจญภัยและสืบหาปริศนาลึกลับไปกับชาวแก๊งพวกเขา นักสืบ ตำรวจ และนักฆ่า ในซีรีส์ "Adventure of Young Detectives คู่หูนักสืบรุ่นเยาว์ กับปริศนาคดีลับต้ายง" มินิซีรีส์ความยาวไม่มากในแต่ละตอน ที่จะทำให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับการไขปริศนาแบบติดหนึบ! พบการจับคู่สืบสาวราวเรื่องกับมิตรภาพระหว่าง 2 ไอดอลหนุ่ม "ไซมอน เฉิน" กับ "หลี่เพ่ยหยาง" ร่วมด้วยนักแสดงสมทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น "หยินรุย" "ซวนห่าว" หรือ "จางจูอี้" สามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่องนี้ได้แบบครบทุกตอน ในรูปแบบซับไทยและพากย์ไทยได้ที่ทรูไอดีมินิซีรีส์ที่จะมามัดหัวใจผู้ชมได้อยู่หมัด กับภารกิจจากศัตรูสู่หัวใจ เธอถือหวังจะภักดีผู้มีพระคุณ แต่กลับต้องถูกทอดทิ้งเอาไว้กลางทาง มีแค่เขาที่เป็นศัตรูกับผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือเธอ แล้วเธอจะเลือกเส้นทางใด "The Immortal Promise สัญญารักนิรันดร์" การโคจรมาเจอกันของคู่พระนางเคมีดี "จูลี่หลาน" กับ "หลี่เฟย" มาเสิร์ฟให้ดูครบทุกตอนพลัสความสุข ทุกเรื่องราวไร้ขีดจำกัด เต็มที่ไปกับซีรีส์ ภาพยนตร์ รายการดัง แอนิเมชัน และอนิเมะ ทั้งจากฮอลลีวูด เอเชีย และไทย มากกว่า 2,000 เรื่อง รวมถึงคอนเทนต์ และรายการเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะบนแพกเกจ ทรูไอดี พลัส ที่เดียวเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://trueidtv.trueid.net/th/trueidplus