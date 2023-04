‘SAWASDEE by AOT’ ขยายช่องทางซื้อประกันผ่านแอปรับสงกรานต์

ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า สกาย ไอซีที ร่วมมือกับเมืองไทยประกันภัย จัดแคมเปญฉลองสงกรานต์ ยกระดับ Travel Safety ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว มอบทางเลือกใหม่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุได้ทุกที่ รวดเร็วภายใน 3 นาที“เพื่อต้อนรับการกลับมาของเทศกาลท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ สามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพียงกดเมนูซื้อประกันภัย เลือกกรมธรรม์และแผนคุ้มครอง กรอกข้อมูล และชำระค่าเบี้ยประกัน”นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะสามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริการประกันภัยมาช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทุกคนรู้สึกอุ่นใจ “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ตลอดการเดินทางทั้งนี้ เมืองไทยประกันภัยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ให้นักท่องเที่ยวเลือกความคุ้มครองได้ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่1.ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Happy Trip” ประกันท่องเที่ยวทันใจซื้อล่วงหน้าได้ภายใน 2 ชม. ก่อนเดินทาง มอบความคุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมการเดินทางทั่วโลก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 165 บาท2.ประกันภัยการเดินทางในประเทศ “TA ปันสุข” วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท เลือกความคุ้มครองได้ทั้งแบบ 1-4 วัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 48 บาท3.ประกันอุบัติเหตุ “PA Your Happy” คุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลสูงถึงครั้งละ 50,000 บาท จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 134 บาท หรือปีละ 1,600 บาทสำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับทันที AOT Points เริ่มต้นที่ 400 คะแนน เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางในประเทศ และ 1,000 คะแนน สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ภายในวันที่ 1-30 เม.ย.66 นี้เท่านั้น