AIS เปิดรายละเอียด iPhone 14 จ่ายเดือนละ 850.- เปลี่ยนรุ่นใหม่ทุก 2 ปี ใช้แพกเกจขั้นต่ำ 699 บาท

หลังจากที่ นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS ให้ข้อมูลถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำเสนอโปรแกรมผ่อนชำระค่าเครื่องสมาร์ทโฟนในลักษณะของการผ่อนชำระแบบ Subscribtion ระยะยาว 24 เดือน ว่าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าอยู่ในระบบยาวนานขึ้นด้วยอย่างไรก็ตาม AIS เพิ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเงื่อนไขในการรับสิทธิของ UOB Best Buy ในการผ่อนชำระค่าเครื่อง iPhone 14 เริ่มต้นที่ 850 บาทต่อเดือนว่า เป็นบริการสำหรับลูกค้าเอไอเอสระบบรายเดือนที่มีแพกเกจรายเดือน 699 บาทขึ้นไปเท่านั้น กรณีที่ไม่มีสามารถเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนได้เพื่อรับสิทธิได้นอกจากนี้ ยังต้องสมัครบัตร UOB Cash Plus เพื่อนำมาผ่อนชำระค่าสินค้าที่ช่องทางของ AIS โดยบริการนี้เป็นบริการที่ไม่ติดสัญญาผูกพันกับเอไอเอสเมื่อลูกค้าผ่อนชำระค่าเครื่องครบ 34 เดือน กับธนาคารแบบไม่เสียดอกเบี้ย จะได้เป็นเจ้าของเครื่องในทันทีกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่จะต้องใช้งานแพกเกจรายเดือน 699 บาทขึ้นไปต่อเนื่อง 24 เดือน ก่อนนำเครื่องมาเปลี่ยนรุ่นใหม่ ซึ่งเครื่องที่นำมาเปลี่ยนต้องมีสภาพดี เพื่อยุติการผ่อนชำระงวดที่เหลือ และทำสัญญาในเครื่องรุ่นใหม่ต่อไปทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะ iPhone 14 ที่ร่วมรายการ แต่ในโปรแกรมนี้สามารถเลือกได้ทั้ง iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่ตามตารางจะเป็นการผ่อนชำระแบบ 0% ต่อเนื่อง 34 เดือน ที่เมื่อผ่อนครบจะได้เครื่องไปใช้งานต่อเนื่องทันทีอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการผ่อนชำระเฉพาะค่าเครื่อง แปลว่าขั้นต่ำในการผ่อนชำระเพื่อใช้งานเริ่มต้น 850 บาท ของ iPhone 14 เมื่อรวมกับค่าบริการ 699 บาทต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 748 บาท เท่ากับต้องชำระเดือนละ 1,598 บาท ต่อเนื่อง 24 เดือน ทำให้โปรโมชันนี้จะเหมาะกับผู้ที่ใช้งานแพกเกจขั้นต่ำ 699 บาทขึ้นไปอยู่แล้วในกรณีที่ปัจจุบันใช้งานรายเดือน หรือเติมเงินไม่ถึง 699 บาท จะไม่คุ้มค่าสำหรับแพกเกจนี้ เพราะเท่ากับต้องจ่ายค่าเครื่องเต็มจำนวน (กรณีไม่เปลี่ยนเครื่อง) และถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุก 2 ปีแล้ว จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแพกเกจรายเดือนให้เท่ากับเงื่อนไขขั้นต่ำด้วย