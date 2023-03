LINE กระตุ้นครีเอเตอร์สร้าง Stickers สะสมแต้มรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม

โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะเปิดทางให้ครีเอเตอร์ในปัจจุบันกว่า 1.13 ล้านคน รวมถึงครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างผลงานเพื่อรับโบนัส และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบไม่มีข้อจำกัดภายใต้โปรแกรม Creators Club 2023 ในการส่งเสริมการพัฒนาผลงานใหม่ ให้ครีเอเตอร์ด้วยการสะสมแต้มจากยอดขายเพื่อให้ได้โบนัสพิเศษทุกเดือน กระตุ้นการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของครีเอเตอร์ให้รังสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณภาพสำหรับครีเอเตอร์ภายใต้โปรแกรมนี้จะมีการแบ่งตามระดับจากแต้มที่ได้รับการสะสมโดยคำนวณจากจำนวนของสติกเกอร์ที่ขาย โดยในแต่ระดับจะได้รับเงินโบนัสและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก LINE STICKERS มากขึ้นตามลำดับส่งผลให้ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ ครีเอเตอร์ทุกคนมีโอกาสได้รับโบนัสแบบไม่มีเพดานจำกัด ยิ่งวางขายสติกเกอร์ที่มีคุณภาพจำนวนมากเท่าไหร่ และสะสมแต้มได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับโบนัสสำหรับสติกเกอร์ทุกชุดที่ปล่อยออกมา โดยไม่มีการกำหนดจำนวนเงินโบนัสสูงสุดหรือจำกัดจำนวนการออกสติกเกอร์จากก่อนหน้านี้ ที่นับคะแนนสะสมจากสติกเกอร์ 5 ชุดแรกที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดของสติกเกอร์แต่ละประเภทของครีเอเตอร์แต่ละคน และจำกัดจำนวนเงินโบนัสที่ 120,000 บาทในแต่ละเดือนทั้งนี้ โครงสร้างใหม่ของครีเอเตอร์นี้ ประกอบไปด้วย ครีเอเตอร์ Rookie คือ ครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่ออกสติกเกอร์กับ LINE อย่างน้อย 1 ชุด และจะได้โอกาสในการพิจารณาให้รับสิทธิการออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) กับ LINE เมื่อทำยอดขายและมีแต้มสะสม 2,000 แต้มขึ้นไปสติกเกอร์ B-Rank คือ สติกเกอร์ที่มีแต้มสะสม 3,500 แต้มขึ้นไป จะได้รับสิทธิให้สามารถนำคาแร็กเตอร์มาออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) ได้ และจะแบ่งการสะสมแต้มเพื่อรับโบนัสเป็น 2 โปรแกรม คือ สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) และสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) โดยครีเอเตอร์จะต้องสะสมแต้มให้ได้ตามเกณฑ์เพื่อจะมีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษจาก LINE ดังนี้สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) ครีเอเตอร์จะได้รับโบนัส 5,000 บาท เมื่อสามารถสะสมแต้มได้ถึง 5,000 แต้ม พร้อมเลื่อนระดับจาก B-Rank เป็น A-Rank และจะได้รับเงินโบนัสเพิ่มอีก 15,000 บาท เมื่อเลื่อนระดับจาก A-Rank เป็น S-Rank ด้วยการสะสมแต้มให้ถึง 8,500 แต้ม ซึ่งจะรวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 20,000 บาทต่อสติกเกอร์ครีเอเตอร์ 1 ชุด และหากนำคาแร็กเตอร์ตัวที่ได้ S-Rank ไปสร้างสติกเกอร์ชุดใหม่จะได้รับการติดตรา S-Rank เพื่อเชิดชูสติกเกอร์ชุดใหม่นั้นให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าทราบว่าเป็นผลงานสติกเกอร์จากคาแร็กเตอร์ที่ได้รับรางวัลสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) ครีเอเตอร์จะได้รับโบนัส 10,000 บาท เมื่อสามารถสะสมแต้มได้ถึง 6,500 แต้ม พร้อมเลื่อนระดับจาก B-Rank เป็น A-Rank และจะได้รับเงินโบนัสเพิ่มอีก 20,000 บาท เมื่อเลื่อนระดับจาก A-Rank เป็น S-Rank ด้วยการสะสมแต้มให้ถึง 10,000 แต้มหากสามารถสะสมแต้มได้ถึง 20,000 แต้ม จะสามารถเลื่อนระดับจาก S-Rank เป็น SS-Rank โดยได้รับสิทธิในการเลือกรับที่นั่งในทริปเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมเวิร์กชอป ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือเลือกรับเงินโบนัสเพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 40,000 บาทต่อสติกเกอร์ทางการ 1 ชุดนอกจากนี้ ในการสะสมแต้มเพื่อรับโบนัสเงินพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะนับยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ 1 ชุด ภายใน 10 วันแรกที่ออกสำหรับสติกเกอร์ครีเอเตอร์ และ 7 วันแรกที่ออกสำหรับสติกเกอร์ทางการ (สติกเกอร์รูปแบบภาพนิ่งนับเป็น 1 แต้มต่อ 1 ดาวน์โหลด และสติกเกอร์รูปแบบอื่นๆ นับเป็น 2 แต้มต่อ 1 ดาวน์โหลด)ครีเอเตอร์สามารถออกสติกเกอร์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนชุด และไม่จำกัดเพดานในการรับโบนัสพิเศษ นอกจากนี้ ครีเอเตอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ S-Rank ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือ A-Rank ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2566 นี้ จะได้รับรางวัลพิเศษ ‘Super Star Creator’ พร้อมถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศจาก LINE STICKERS อีกด้วย