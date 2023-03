RTB เสริมสินค้าใหม่ 'ลำโพงมัลติรูม' หวังปี 66 โต 20% พร้อมจับ COM7 ขยายฐานลูกค้า

นายบรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การตลาดในปีนี้อาร์ทีบีมุ่งสร้างการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายจากแบรนด์เดิมด้วยการใช้กลยุทธ์ในการเจาะตลาดที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้ามาทำตลาดผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยการนำแบรนด์ใหม่เข้ามาทำตลาดจะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงเป็นแบรนด์ที่ตลาดยอมรับ ล่าสุด ได้ผนึกกับแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำจากประเทศสวีเดน"DEFUNC" (ดีฟังก์) โดยส่งลำโพงมัลติรูม Defunc Home ที่มีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมได้ wifi และบลูทูธมีดีไซน์มินิมอล สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบต่างๆ ได้เหมือนกับของตกแต่งบ้านนอกจากนี้ ทางอาร์ทีบีได้ตั้งเป้าการเติบโตทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 20% จากผลประกอบการเมื่อปี 2565 ที่สามารถสร้างผลประการทะลุ 1,000 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตในปีที่ผ่านมาเกิดจากการที่เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพิ่มขึ้น ทำให้อาร์ทีบีฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น เช่น กล้องแอ็กชั่นแคม อุปกรณ์เกมมิ่ง สินค้ากลุ่ม Work From Home และการทำโซลูชันของห้องประชุมแบบ Video Conferencing นอกจากนั้น การเติบโตของบริษัทยังเติบโตไปพร้อมๆ กับพาร์ตเนอร์เจ้าหลักอย่างบริษัท คอมเซเว่น ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์"คาดว่าลำโพงมัลติรูมจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกกลุ่มได้ รวมไปถึงการขยายไปร้านอาหาร หรือร้านกาแฟเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ได้ และสร้างการเติบโตให้ทางอาร์ทีบีได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มีการพูดคุยร่วมกันกับพันธมิตรอีก 2-3 ที่ในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย และคาดว่าในช่วงกลางปีน่าจะเห็นการเปิดตัวของสินค้าใหม่ที่จะไม่ซ้ำเดิมอย่างแน่นอน"นายบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจที่จะเติบโตและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ในปีนี้ คือ ลำโพงมัลติรูมภายในบ้าน อุปกรณ์สำหรับ video conference และอุปกรณ์เสริมสำหรับไอโฟนและไอแพดที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสร้างกำไรให้ทางอาร์ทีบีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุปกรณ์เสริมของแบรนด์แอปเปิลทั้งสายชาร์จ เคสโทรศัพท์มือถือและไอแพดที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นเพราะว่า ecosystem ของแบรนด์ค่อนข้างแข็งแกร่ง และวงจรของการเปลี่ยนโทรศัพท์ของผู้ใช้งานจะเปลี่ยนในทุก 3-4 ปี แต่แบรนด์ของแอปเปิลยังคงแข็งแกร่งและมีฐานลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นในแบรนด์อยู่ค่อนข้างมาก ทำให้เป็นธุรกิจหลักที่ทางอาร์ทีบีโฟกัสอยู่เช่นกันส่วนธุรกิจที่จะได้รับความนิยมลดลงในปีนี้น่าจะเป็นหูฟังทรูไวร์เลส และอุปกรณ์เกมมิ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย เนื่องจากเป็นช่วงที่เปิดประเทศแล้ว และผู้คนสามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ติดบ้าน ส่วนการเปิดประเทศไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังไว้เท่าที่ควร อีกทั้งการซื้อสินค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังอยู่ในจำนวนที่เท่ากัน จึงทำให้ใช้จ่ายของแต่ละบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้าน น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สำหรับร้าน Studio7 นั้นเรามุ่งเน้นที่จะคัดสรรสินค้าระดับคุณภาพที่มีทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนองผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่า DEFUNC HOME เป็นลำโพงอัจฉริยะสำหรับใช้ในบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และกำลังเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทย ทางเราจึงอยากจะผลักดันสินค้าในหมวดนี้ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนสำหรับลำโพง DEFUNC HOME มีให้เลือก 2 รุ่นคือ DEFUNC HOME Small ขนาด 40 วัตต์ วางจำหน่ายในราคา 9,900 บาท และ DEFUNC HOME Large ขนาด 100 วัตต์ วางจำหน่ายในราคา 12,900 บาท สถานที่จัดจำหน่ายได้แก่ Studio7, Dotlife, iStudio by Copperwired, Munkong Gedget, iStudio by SPVi, Bb Beyond D-Box, Bb Move, Power Buy, Power Mall(Paragon),Central Retail สาขาชิดลม, Discovery Retail, LCDTV Thailand, Soundproof, Pro gadget และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ Banana IT, JIB online, Mercular, Central Online by RTB, Shopee by RTB Flagship store และ Lazada by RTB Flagship store และร้านค้าปลีกอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง @gadgetbyRTB