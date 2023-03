TrueMoney จับมือโลตัส ผ่อนได้ 0% 3 เดือนทุกชิ้น

ทรูมันนี่ (TrueMoney) จับมือโลตัส เปิดให้ลูกค้าซื้อสินค้าทุกรายการแบบผ่อนชำระได้ทั้งห้างโลตัสผ่านบริการเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ รับเครดิตเงินคืน และโลตัสคอยน์เพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อชำระสินค้าด้วยทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 ธันวาคม 2566นายกรวุฒิ ปวิตรปก ผู้อำนวยการฝ่ายทางพาณิชย์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใช้ก่อนจ่ายทีหลังถูกมองว่าเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถจับจ่ายสินค้าตามไลฟ์สไตล์ได้สะดวกสบาย และสามารถจัดการเรื่องเงินได้ง่ายกว่าที่เคย"บริการวงเงินสะดวกใช้เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ผ่อนชำระสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิต ซึ่งโลตัสที่มีสาขากว่า 2,300 สาขา จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและมอบความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายให้กลูกค้าโลตัสทั่วประเทศ และผู้ใช้ทรูมันนี่กว่า 27 ล้านราย ได้ตลอดทั้งปี"น.ส.วรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า ความร่วมมือกับทรูมันนี่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการต่อยอดการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการค้าปลีกที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในโลตัสแบบผ่อนชำระได้ทุกชิ้นและทุกประเภท ยกห้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกรายการ พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สมาชิกมายโลตัส รับโลตัสคอยน์ 2 เท่า เมื่อชำระผ่านทรูมันนี่ เพิ่มความคุ้มค่าอีกขั้นให้ลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัสสำหรับลูกค้าโลตัสที่ต้องการผ่อนชำระสินค้าด้วยบริการเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) เป็นครั้งแรก เพียงมีแอป TrueMoney และแจ้งพนักงานเพื่อสมัครใช้บริการ ทำการยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลต่างๆ พร้อมอัปโหลดเอกสารรายได้ จากนั้นรอรับ SMS อนุมัติวงเงิน ก็สามารถสแกนจ่ายค่าสินค้าและเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระผ่านมือถือด้วยตัวเองได้ง่ายๆ