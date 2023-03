พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ดัน AI ปกป้อง OT ประเดิมปูพรมลูกค้า 61,000 ราย

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว 2 ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ OT ที่ใช้ขุมพลัง AI การันตีพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมากกว่า 61,000 รายได้ทันที ย้ำโซลูชัน Zero Trust OT Security ใหม่ช่วยปกป้องโครงสร้างระบบที่สำคัญโดยไม่ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติม รับตลาดเอเชียแปซิฟิก (APAC) ขึ้นแท่นภูมิภาคแนวหน้าในการใช้ IoT คาดเงินสะพัด 437 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 ในขณะที่ตลาด IoT ไทยมีมูลค่าราว 90,680 ล้านบาทนายแอแนนด์ ออสวัล รองประธานอาวุโสฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยด้าน OT ในตลาดส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และทำได้แค่เพียงแจ้งเตือนแต่ไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ จนทำให้ต้องใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยหลากหลายผลิตภัณฑ์มาทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดรูรั่วด้านความปลอดภัยในที่สุด"โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยด้าน OT ของเราออกแบบมาเพื่อให้องค์กรมีความปลอดภัยโดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถสอดส่องทุกส่วนได้อย่างละเอียดและดูแลความปลอดภัยได้ในตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ตอบโจทย์ด้านความพร้อมในการให้บริการและอัปไทม์โดยรวมของระบบ"พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์ก มองว่าการใช้งานและการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่การโจมตีทางไซเบอร์บนสภาพแวดล้อมระบบ OT ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน การโจมตีเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงัก และอาจสร้างความเสียหายทั้งในแง่รายได้และชื่อเสียง ไปจนถึงเรื่องซัปพลายเชน ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และโครงสร้างระบบที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถปกป้องสภาพแวดล้อมระบบ OT ได้อย่างปลอดภัย พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ จึงเปิดตัวโซลูชัน Zero Trust OT Security โดยเคลมว่าเป็นระบบที่ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด"องค์ประกอบสำคัญของโซลูชันดังกล่าวคือ บริการรักษาความปลอดภัยด้าน OT เชิงอุตสาหกรรม หรือ Industrial OT Security ซึ่งเป็นบริการใหม่ผ่านระบบคลาวด์ สามารถเปิดใช้งานได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติม และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าปัจจุบันกว่า 61,000 รายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ หรือ Next-Generation Firewalls (NGFW) และ Prisma SASE โดยมีการผสานขุมพลังแห่ง AI เอาไว้ภายในและยังติดตั้งใช้งานได้ง่าย เรียกว่าโซลูชันใหม่ดังกล่าวทำให้ลูกค้าปกป้องสภาพแวดล้อมระบบ OT ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามอันซับซ้อนได้โดยที่ไม่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความยุ่งยากเพิ่มขึ้น"พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เชื่อว่าอุปกรณ์ OT อาจปกป้องดูแลได้ยากเพราะขาดคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในตัวและไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถปิดช่องโหว่ต่างๆ ได้ อีกทั้งความจำเป็นที่จะต้องมีอัปไทม์ระดับสูงเพราะต้องปฏิบัติงานตลอดเวลาทำให้เกิดข้อจำกัดในการปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญสภาพแวดล้อมระบบ OT ยังเกิดความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรมักติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีใหม่ เช่น 5G ซึ่งเปิดช่องให้มีการเชื่อมต่อได้อย่างกว้างขวางและเปิดทางสู่การเข้าถึงระบบจากทางไกลสำหรับโซลูชัน Zero Trust OT Security และบริการ Industrial OT Security พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ วางแผนพร้อมให้บริการในเดือนมีนาคม 2566