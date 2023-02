VSTECS รับ 2 รางวัล " Best Distributor of the Year 2022" จาก HPE

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้ดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รับมอบรางวัลสุดยอดดิสทริบิวเตอร์ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล จากบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ Best Distributor of the Year 2022 "HPE Hybrid IT" และ Best Distributor of the Year 2022 "HPE Pointnext Services" ในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่สนับสนุนการขายและการทำตลาดของ HPE ในประเทศไทย จนมียอดการจัดจำหน่ายที่เติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องนับเป็นการบ่งบอกและยืนยันถึงศักยภาพของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานอันทรงประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ คุณธเนศ พันธ์สุขุมธนา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคอมเมอร์เชียล เป็นผู้รับมอบรางวัลทั้ง 2 จากคุณพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน HPE Partner Summit 2023: Take the Lead