ไซเบอร์ อีลีท ผนึก Zscaler สู้ศึก Cloud Security ชูบริการ "Managed ทุกอย่าง" ยกชั้นปลอดภัยไฮเทค

เปิดแผน "ไซเบอร์ อีลีท" พาเบญจจินดารุกตลาดคลาวด์ซีเคียวริตี้ไทยปี 66 ขีดเส้นปีใหม่จับมือ “ซีสเกลเลอร์” (Zscaler) ให้บริการ “Managed Cloud Security” แบบคลุมทุกส่วนเพื่อยกระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นบนระบบคลาวด์ สานฝันขึ้นแชมป์ Cloud Security ของประเทศนายศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่ม บีซีจี เบญจจินดา กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทพร้อมให้บริการ Managed Cloud Security โดยร่วมมือกับบริษัท ซีสเกลเลอร์ (Zscaler) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้าน Cloud Security ระดับโลก มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในแต่ละปี และปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่าสูงเทียบเท่ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านไซเบอร์รายใหญ่ของโลก ในขณะที่ ไซเบอร์ อีลีท ถือเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Managed Security Services ของประเทศไทย คาดว่าความร่วมมือนี้จะสานต่อเป้าหมายต่อเนื่องในการเป็นผู้เป็นนำในด้านการให้บริการ คลาวด์ ซีเคียวริตี บนอัตราการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง“ในปีนี้ กลุ่มเบญจจินดาให้ความสำคัญกับเรื่องของ Cloud และ Cloud Security เป็นอย่างมาก และ ไซเบอร์ อีลีท เองก็มีความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Cloud Security ของประเทศ เรามีความเชื่อมั่นใจขีดความสามารถของ Zscaler ที่เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cloud Security ระดับโลก อยู่ในกลุ่ม Leader ของ Gartner’s Magic Quadrant มาอย่างยาวนาน เราเชื่อว่า ปีนี้ตลาดคลาวด์ประเทศไทยจะโตขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 40% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกที่โตประมาณ 30% จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าความต้องการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์จะเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอน ซึ่ง ไซเบอร์ อีลีท มีเป้าหมายเติบโตภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแบบก้าวกระโดด ผ่านการทำงานร่วมกับ Focused Partner อย่าง Zscaler ที่ต้องการทำตลาด Cloud Security อย่างจริงจังภายในประเทศ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้” ดร.ศุภกรกล่าวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ Managed Cloud Security นี้คือกลุ่มภาคการเงิน (ธนาคาร, ตลาดทุน, ประกัน) ภาครัฐ (ราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังทำ Digital Transformation, Cloud Transformation, Cybersecurity Transformation คาดว่าการเลือกใช้บริการร่วมจาก ไซเบอร์ อีลีท และ Zscaler จะต่างจากคู่แข่งเรื่องการลดระยะเวลาในการจัดหา การติดตั้ง และการตั้งค่าระบบความปลอดภัย รวมทั้งสามารถเพิ่ม Visibility ด้านไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน Cybersecurity อีกด้วยการร่วมมือครั้งนี้จะเสริมความฝันของ ไซเบอร์ อีลีท ที่วาดหวังว่าภายในปี 2568 บริษัทจะมีรายได้ไต่ระดับพันล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ตามเป้าหมาย คู่กับการยังคงดำเนินการตามแผนขยายบริการไปยังประเทศในอาเซียน โดยมองประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เป็นลำดับต้น ทำให้ปี 65 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ได้เพิ่มความแข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมไปสู่การขยายฐานลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จากการมีศูนย์ CSOC ให้บริการไซเบอร์ ซีเคียวริตี ครบวงจร รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกสำหรับบริการ Managed Cloud Security ไซเบอร์ อีลีท เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อลูกค้าองค์กร เพราะเป็นการยกเอาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมาตรฐานระดับโลกไปไว้ในบนระบบคลาวด์ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าของ ไซเบอร์ อีลีท สามารถเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที เป็นการช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัย โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนจัดหาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และติดตั้งเอาไว้ภายในเครือข่ายขององค์กรอีกต่อไป ลดภาระค่าใช้จ่ายการลงทุนจัดหาและบำรุงรักษาระบบในอีกด้าน บริการ Managed Cloud Security ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรสมัยใหม่ที่อนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ (Work from anywhere) ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกแม้จะมีการใช้งานนอกสถานที่ก็ตาม สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นขององค์กร หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน Cloud ได้อย่างปลอดภัย นวัตกรรมเทคโนโลยีจาก Zscaler มีหน้าที่ตรวจสอบภัยคุกคามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้รับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมงจาก ไซเบอร์ อีลีท อีกด้วยในภาพรวม ไซเบอร์ อีลีท เชื่อว่าองค์กรในอนาคตจะไม่สนใจว่าระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นจะติดตั้งอยู่ที่ใด ขอเพียงสามารถเข้าใช้บริการได้และมีระดับความมั่นคงปลอดภัยที่สูง โดยลูกค้าของไซเบอร์ อีลีท สามารถมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องด้วยระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวคิด​ Zero Trust ซึ่งเป็นแนวคิดที่องค์กรระดับโลกให้การยอมรับจากผู้ให้บริการชั้นนำอย่าง Zscaler ผนวกกับการได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จาก ไซเบอร์ อีลีท ตลอด 24 ชั่วโมงนายโฟแอด ฟารอกเนีย, Head of Channels, APJ, Zscaler กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นศักยภาพของกลุ่มเบญจจินดา ซึ่ง ไซเบอร์ อีลีท เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี ที่มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ Cloud Security ภายในประเทศไทยที่มีฐานลูกค้าภาครัฐที่แข็งแกร่งและ Zscaler เองเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Cloud Security ชั้นนำของโลก การร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นบุกตลาดราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ Zscaler กลายเป็นผู้ให้บริการรายแรก ๆ หรือ First Mover ในตลาด Cloud Security ของไทยซึ่งเป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้บริษัทด้วย“Zscaler มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอยู่แล้ว เมื่อผสมผสานเข้ากับความรู้ ความเข้าใจตลาดในประเทศไทย รวมถึงความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ให้บริการด้าน Managed Security Services ของ ไซเบอร์ อีลีท จะทำให้องค์กรที่ใช้บริการ Managed Cloud Security นั้นสามารถยกระดับความปลอดภัยขึ้นได้ตามมาตรฐานระดับโลก”.