แพลตฟอร์ม NFT ‘LINE Next’ เปิดรับชำระเงินสกุลดิจิทัล LINK

ยัง ซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าวว่า การเปิดบริการรับชำระเงินด้วย LINK ทำให้ LINE NEXT เป็นแพลตฟอร์ม NFT แพลตฟอร์มแรกที่มีบริการจ่ายเงินด้วยหลายสกุลเงิน ไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ด การจ่ายชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และสินทรัพย์ในสกุลเงินดิจิทัล“การเปิดทางเลือกที่หลากหลายกับผู้ใช้จะช่วยขยายตลาด NFT รวมถึงกลไกเศรษฐกิจที่ดำเนินด้วยโทเคน (Token Economy) ของ LINK ให้กว้างขึ้น ด้วยการนำจุดเด่นในเรื่องของค่าบริการ และความเร็วในการทำธุรกรรม”เมื่อผู้ใช้งานเลือกชำระเงินผ่าน LINK ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ จะลดลงถึง 98% และความรวดเร็วในการทำธุรกรรมจะเร็วขึ้นกว่า 400 เท่า เมื่อเทียบกับการเลือกชำระเงินผ่าน Ethereum ผู้ใช้งานยังจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิก DON ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินที่ทำการซื้อขายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับการชำระเงินด้วยรูปแบบอื่นๆทั้งนี้ ตั้งแต่ LINE Next เปิดรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม DOSI ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนวอลเล็ตเปิดใหม่มากกว่า 1 ล้านวอลเล็ตบน LINE Blockchain โดย DOSI มีแผนที่จะเพิ่มโปรเจกต์ NFT อีกในอนาคตเพื่อขยายทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับ NFT ให้ผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ DOSI ยังเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 2 เมื่อเทียบจำนวนธุรกรรมกับแพลตฟอร์ม NFT อื่นทั้งหมด โดยมีจำนวนธุรกรรมมากถึงกว่า 5,000 ครั้งต่อวัน อ้างอิงข้อมูลจาก DappRadar และจำนวนผู้เข้าร่วมอีเวนต์ที่จัดโดย DOSI Adventure มีจำนวนสูงถึง 300,000 คน