Trend Micro เปิดแผน BCP กระตุ้นปลอดภัยไซเบอร์ปี 2023

เทรนด์ไมโคร (Trend Micro) เปิดแผน BCP ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ กระตุ้นองค์กรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกมิติในปี 2023น.ส.ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาหลายองค์กรต้องฝ่าฟันกับความท้าทายด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Threats) รับมือกับการถูกโจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกแขนงออกไปมากมาย บางองค์กรสูญเสียข้อมูลจากการถูกโจมตี ขณะที่บางองค์กรต้องยอมจ่ายค่าไถ่ให้แฮกเกอร์เพื่อแลกกับข้อมูล สำหรับปี 2023 ภัยคุกคามต่างๆ นั้นยังไม่ลดลงไปจากเดิม ข้อมูลจาก Trend Micro เปิดเผยว่า ทั่วโลก Ransomware มีอัตราเติบโตสูงถึง 75% และมากกว่า 1,200 องค์กรที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตี ใน 6 เดือนแรกของปี 2022 ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์กรควรตระหนักและหันมาให้ความสำคัญมากกว่าการป้องกันการโจมตี คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการทำ BCP (Business Continuity Planning) ด้าน Cybersecurity เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ขณะเดียวกัน องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ หรือผู้นำองค์กรระดับ Chief Information Security Officer (CISO) มาเป็นผู้วางรากฐานการป้องกันองค์กรให้แข็งแกร่ง"ปัจจุบันองค์กรยังมองการทำ BCP ด้าน Cybersecurity น้อยมาก สวนทางกับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับช่องโหว่ใหม่ ซึ่งบางครั้งทรัพย์สินทางไซเบอร์ (Cyber asset) เช่น ข้อมูลหรือระบบถูกโจมตี แต่ฝ่าย IT ยังไม่รู้ว่าองค์กรถูกโจมตีแล้ว ขณะที่บางองค์กรโดนโจมตีและต้องเลือกทำ System Restore จากชุดข้อมูล 1-3 เดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าถูกโจมตีจากไหน และมีช่องโหว่อยู่ที่ใดบ้าง" ปิยธิดาระบุ "เพราะฉะนั้นองค์กรในยุคนี้ควรจะมีคนที่เข้าใจเรื่อง Cybersecurity โดยเฉพาะ หรือผู้บริหารในตำแหน่ง CISO ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถตัดสินใจได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากการโดนโจมตี และเป็นผู้วางกลยุทธ์ BCP ด้าน Cybersecurity ให้องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เข้ามาได้ตลอดเวลา"ด้วยจุดยืนผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการวางระบบด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security แบบครบวงจร เทรนด์ไมโครชี้ว่าองค์กรต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ด้วยหัวใจสำคัญที่จะสำเร็จ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Cybersecurity ให้อยู่ในตัวพนักงานทุกระดับ และจัดทำแผนและวางกลยุทธ์ BCP พร้อมรับมือภัยคุกคามทุกมิติในปี 2023จากความสำคัญดังกล่าว Trend Micro ได้นำเสนอแผนการทำ BCP เพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ สำหรับ CISO ออกเป็น 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.สร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยองค์กรจะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจจับ ไปจนถึงความรวดเร็วในการหาช่องโหว่และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ จะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่"สำหรับการรักษาข้อมูล ให้ใช้กฎ 3-2-1 คือ ทำ Backup ข้อมูลทั้งหมด 3 ชุด ทำรูปแบบไฟล์ (Format) ให้แตกต่างกัน 2 รูปแบบ และนำข้อมูล 1 ชุด ไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ยากต่อการค้นหา (เก็บไว้คนละที่กับข้อมูลหลัก)" เทรนด์ไมโครอธิบาย "ทั้งนี้ CISO จะต้องทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบการทำงานของไอทีอยู่เสมอ และจะต้องเข้าใจในระบบงานของการรักษาความปลอดภัย ทั้งการหาภัยคุกคาม และช่องโหว่ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น"2.ตรวจสอบการเข้าถึงระบบของทุกคนในองค์กร เพราะการโจมตีในปัจจุบันบางครั้งจะเข้ามาในรูปแบบของการปลอมตัวตน องค์กรจึงควรแบ่งสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และชั้นความลับอย่างชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบสถานะผู้ใช้ก่อนเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งการตรวจสอบอย่างชัดเจนจะทำให้องค์กรมีวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบ Zero Trustนอกจากนี้ องค์กรยังควรนำเทคโนโลยี XDR (Extended Detection and Response) เข้ามาเป็นตัวช่วยการตรวจจับการโจมตี เพราะปัจจุบันแฮกเกอร์ไม่ได้โจมตีแค่เพียงจุดเดียวอีกต่อไป แต่ทุกการโจมตีนั้นมีสตอรี่ มีที่มาที่ไป ซึ่ง XDR สามารถช่วยปกป้องการโจมตีได้แบบ Cross-Layered threat detection and response คือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมและเส้นทางการโจมตีที่เกิดขึ้น ระหว่าง Endpoint (อุปกรณ์ปลายทาง) Data Center Network และ Email ทำให้องค์กรเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การโจมตีครั้งต่อไปได้อีกด้วยและ 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Cybersecurity โดยบางครั้งองค์กรมีเครื่องมือที่ดี แต่กลับถูกโจมตีเพราะความผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้ธุรกิจเสียหายทั้งข้อมูล และความเชื่อมั่นจากลูกค้า เพราะฉะนั้นการวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ CISO ควรให้ความสำคัญ ผ่านการเปลี่ยนแนวคิดพนักงาน ให้เห็นความสำคัญของการฝึกอบรมด้าน Cybersecurity ของแต่ละคนโดยไม่มองว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำงาน และหมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมนั้นได้ผล ผ่านการวัด KPI (Key Performance Indicator) ของคนในองค์กร เช่น ให้พนักงานเข้าทำทดสอบการทำฟิชชิง (Phishing)อีกส่วนหนึ่งคือ การตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยกับองค์กร เช่น การกำหนดให้พนักงานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก 3 เดือน พร้อมสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงความสำคัญของการเปลี่ยนรหัสผ่านว่าจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้องค์กรได้อย่างไรปิยธิดา ทิ้งท้ายว่า การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย หรือ BCP ตั้งแต่วันแรกจะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น ซึ่ง Trend Micro เข้ามาช่วยองค์กรในประเทศไทยกว่า 18 ปี มีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity กว่า 30 คนในไทย ทั้งทีมงานให้คำปรึกษา ทีมสนับสนุน และทีม IR (Incident Response)"เราเข้ามาดูแลลูกค้าตั้งแต่การทำการประเมิน (Assessment) และตรวจสุขภาพระบบ (Health Check) เพื่อดูว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยง หรือมีช่องโหว่จะส่งทีมเข้าไปให้ความรู้ หรือบางครั้งลูกค้าไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ใหม่ จะมีทีมงานเข้าไปแนะนำลูกค้า เพื่อให้องค์กรของลูกค้าปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมทุกไตรมาส รวมถึงช่วยวางโรดแมปด้านความปลอดภัยให้ลูกค้าล่วงหน้า"