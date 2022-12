ตลาดสมาร์ทวอทช์เด็กไทยคึกคัก "myFirst" คาดนาฬิกาคุณหนูครองสัดส่วน 20% ปี 66

เปิดตัว "มายเฟิร์ส" (myFirst) แบรนด์สินค้าเทคโนโลยีเด็กสัญชาติสิงคโปร์ลุยตลาดไทยเต็มสูบ คาดตลาดสมาร์ทวอทช์เด็กหรือกลุ่มสินค้านาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กจะเป็นเซกเมนต์ที่เติบโตชัดเจนในประเทศไทยช่วงปี 2566 ประเมินการเติบโตทะลุ 200-300% สวนทางตลาดสมาร์ทวอทช์ผู้ใหญ่ที่เริ่มอิ่มตัวในขณะนี้ และอาจมีสัดส่วนเป็น 20% ของตลาดสมาร์ทวอตช์รวมในไทย เบื้องต้นวางเป้าให้แบรนด์เติบโตในสัดส่วนเดียวกัน บนงบการตลาดเดือนละ 10 ล้านบาทนายจี เจย์ ยัง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OAXIS ASIA ต้นสังกัดแบรนด์ myFirst กล่าวว่าการเปิดตัวแบรนด์ my First ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดย myFirst มีจุดยืนของแบรนด์คือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ทำให้สินค้าของ myFirst ไม่ได้วางจำหน่ายแค่ในร้านของเล่น แต่มีจำหน่ายในร้านขายสินค้าเทคโนโลยีและแบรนด์โทรคมนาคม"เราคาดหวังให้เด็ก 1 ใน 5 คนใช้สินค้า myFirst" จี เจย์ ยัง กล่าว "ไทยเป็นตลาดเป้าหมายหลักของเราในพื้นที่นอกสิงคโปร์ การเปิดตลาดนี้มีการเจรจาตั้งแต่ก่อนโควิด ไทยเป็นตลาดที่มีการเปิดรับเทคโนโลยีเร็ว มีนักท่องเที่ยว มีตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตต่อเนื่อง ความเด่นของเราอยู่ที่การรู้ว่าผู้ปกครองและเด็กต้องการอะไร และการดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้อย่างเหมาะสม ตอบทุกฝ่ายแบบ 80% เพื่อสนองความต้องการแบบสมดุลย์ 2 ฝ่าย โดยอิงกับความปลอดภัย"กลุ่มผลิตภัณฑ์ myFirst ประกอบด้วยสมาร์ทวอทช์สำหรับเด็ก กล้องถ่ายภาพ กระดานอัจฉริยะ และปากกา 3D อัจฉริยะ วางตัวเป็นแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีคุณภาพสูงสำหรับเด็กที่เชื่อว่าสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ปกครองและเด็กในยุคดิจิทัล สินค้าเด่นของ myFirst คือสมาร์ทวอทช์ myFirstFone R1s ที่เน้นฟังก์ชั่นความปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นนาฬิกาฟังเพลงอัจฉริยะที่จับตำแหน่งจีพีเอส มาพร้อมซิมฟรีที่สามารถโรมมิ่งใช้งานต่างประเทศ 10 พื้นที่ได้ฟรี ไม่จำกัดเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตยเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน และฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการตามปกติ ราคา 6,990 บาทสำหรับการทำตลาดไทย myFirst แต่งตั้ง “บันเลือง ชินอินเตอร์” เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย บันเลือง ชินอินเตอร์เป็นบริษัทฯ ที่มีผู้แทนและช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ร้านค้าในศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกไอทีและมือถือ รวมถึงร้านค้าในสนามบิน ปัจจุบันมีฐานะเป็นบริษัทที่จดทะเบัยนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นายประวิทย์ ชินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จํากัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ myFirst อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เชื่อมั่นในโอกาสทางธุรกิจของ myFirst เนื่องจากสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการปกป้องความปลอดภัยและพัฒนาทักษะของเด็กยุคดิจิทัล ปัจจุบัน บริษัทมีผู้แทนจำหน่าย 2 รายหลักได้แก่ JayMart และคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี สำหรับการวางจำหน่ายของ JayMart ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 5 สาขาประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิร์ด เซ็นทรัลอีสวิลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และซีคอนสแควร์บางแค และมีแผนจะขยายอีกในต้นปี 2566“ภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตตลาดสินค้า IT & Gadget โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทวอชยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยโดยเฉพาะสมาร์ทวอชที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน พร้อมด้วยสถานการณ์ที่ผ่อนคลายหลังจากวิกฤตโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์myFirstจะเป็นตัวเลือกและผู้ช่วยให้ผู้ปกครองนำมาใช้ปกป้องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ ด้วยความอุ่นใจ” นายประวิทย์กล่าวนายประวิทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตลาดสินค้าไอทีสวมใส่ได้สำหรับเด็กนั้นยังมีขนาดเล็ก จึงเชื่อว่าจะเติบโต 200-300% ตามรอยการเติบโตของตลาดสินค้าไอทีสวมใส่ได้ของผู้ใหญ่ ที่มีการเติบโตจนเกือบอิ่มตัวในปัจจุบัน เบื้องต้นบริษัทเตรียมงบประมาณในการทำตลาด 10 ล้านบาทต่อเดือน.