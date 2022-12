พาชม AIS Flagship Store แห่งใหม่ ใจกลางสยาม

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า ที่ผ่านมา AIS มีพัฒนาการเริ่มตั้งแต่ Service by Transaction, Service Oriented, Service with Sales , Experience Center และล่าสุด กับ AIS Youniverse ซึ่งมองไปที่ความต้องการ Lifestyle และคาแร็กเตอร์ของลูกค้าที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นจึงออกแบบ journey ให้เชื่อมโยงกับการให้บริการในทุกมิติรวมไปถึงคัดสรรบุคลากรรุ่นใหม่ ที่รู้จัก รู้ใจ มอบบริการให้แบบ You culture ที่เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพพร้อมมาตรฐานงานบริการที่เชื่อมั่น จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว AIS Flagship Store แห่งใหม่ล่าสุด ณ สยามเซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด “AIS THE YOUNIVERSE” Duplex Shop 2 ชั้น แห่งแรกที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และออกแบบ Journey ที่มอบความเป็นอิสระให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง เช่น ยกเลิกระบบบัตรคิว และใช้การส่ง SMS เมื่อถึงคิวบริการแทน ทำให้ลูกค้ามีอิสระยิ่งขึ้นในการเลือกใช้บริการ หรือเลือกสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ จากแต่ละ Function ของ Shop ได้ง่ายกว่าเดิม เพราะทีมพนักงานจะดูแลให้บริการลูกค้าแต่ละท่านผ่านแท็บเล็ตแบบ End2Endโดยแบ่งโซนใน AIS THE YOUNIVERSE เป็นชั้น 1 สำหรับ AIS Gadget Zone, AIS SMART HOME showcase, AIS The Stage : พื้นที่อเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องตลอดปี ส่วนชั้น 2 AIS The Portal : พื้นที่จำหน่าย Accessory, โชว์ 5G Experience, Gaming, AV/AR, AISPLAY THEATER : พื้นที่นำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงจากภาพยนตร์ระดับโลก, AIS YOUNIVERSE STUDIO : พื้นที่เปิดให้ลูกค้าสามารถมาร่วมทำกิจกรรมพิเศษๆ เช่น DIY ต่างๆ AIS Hub : พื้นที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการและ Digital Solutionsส่วนความหมายของ YOU Culture ที่แฝงอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ประกอบด้วย Y - Youthful : รุ่นใหม่ ทันสมัย เข้าใจความต้องการในปัจจุบัน สื่อสารเสมือนเพื่อนที่รู้ใจ แต่คงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ O - Obliging : ใส่ใจดูแล พร้อมช่วยเหลือในทุกบริการ จากขีดความสามารถในฐานะ Expert และ U - Unique : มีเอกลักษณ์อย่างแตกต่าง จากหลากหลายความสามารถและบุคลิกที่ทันสมัย เชี่ยวชาญใน Digital Lifestyleนอกจากนี้ ด้วยรูปแบบของการเป็นคอมมูนิตี จจึงทำงานร่วมกับครีเอเตอร์ชื่อดังเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษๆ อย่าง DIY ของสะสมเท่ๆ ซึ่งจะมีเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นตลอดปี โดยเดือนนี้จะได้พบกับ TIMO & TINTIN ที่มาออกแบบคาแร็กเตอร์พิเศษให้ที่นี่เท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะสามารถมาร่วมทำ DIY ตกแต่ง Character ที่ออกแบบโดย TIMO & TINTIN ได้ด้วยเช่นกัน“นี่คือความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์ digital ที่ตรงกับ YOU Culture จากเอไอเอส เพื่อเติมเต็ม lifestyle ของคนรุ่นใหม่ที่ใกล้ชิดกับ digital technology ได้อย่างลงตัวที่สุด”