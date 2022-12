AIS พาคนไทยสร้างตัวตนบนโลกเสมือน Avatar Park

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า AIS ได้ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้คนไทยด้วยเทคโนโลยีจากโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ด้วยศักยภาพของเน็ตเวิร์กในการพัฒนาโลก Metaverse ของไทยให้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการต่อยอดประสบการณ์การใช้งานจากห้างเสมือนจริง V-Avenue.Co สู่ AVATAR PARK พื้นที่คอมมูนิตีแห่งใหม่ที่พร้อมให้คนไทยมาสร้างตัวตน เพื่อเข้าไปพบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนใหม่ในโลก Metaverse อย่างไร้ขีดจำกัดขณะเดียวกัน เพื่อให้โลกเสมือนตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์ของคนไทย และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันใหม่บนขีดความสามารถของโครงข่าย 5G ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามา Interactive ทำกิจกรรม พูดคุย ตอบโต้กันได้แล้วบนโลกเสมือนใน AVATAR PARKสิ่งที่เกิดขึ้นบน AVATAR PARK ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของไทยที่สามารถจัดกิจกรรมบนโลกเสมือนได้แบบ Interactive ไม่ว่าจะเป็น THE RISING METAWIN: THE 1st AVATAR PERFORMANCE การแสดงโชว์จากศิลปิน TEAM AIS โดย วิน เมธวิน ที่แฟนคลับ หรือแม้แต่ลูกค้าสามารถเข้าไปรับชมการแสดงสดจากศิลปินที่มาในรูปแบบ AvatarThe Cheese Sisters Meet & Greet on Avatar Park ด้วยการแปลงร่างน้องๆ BNK48 และ CGM48 จากภาพยนตร์ The Cheese Sisters ให้เป็น Avatar ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาให้แฟนคลับได้กระทบไหล่กันอย่างใกล้ชิด“ที่ผ่านมา V-Avenue.Co ได้ดึงเอาพาร์ตเนอร์จากธุรกิจต่างๆ ทั้งค้าปลีก แฟชั่น ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ มาสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้คนไทยได้สัมผัสกับการชอปปิ้งบนโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยี 5G พร้อมกับเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเอกชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจที่มองเห็นโอกาสเข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าบน Avatar Park ซึ่งรองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย”ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต การเปิดตัวสินค้า งานแฟร์ งานแสดงสินค้า งานแฟชั่นโชว์ แฟนมีต หรือแม้การสร้างกิจกรรมทางการตลาด โดยสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า AIS สามารถใช้ศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ในการเชื่อมต่อโลกจริงและโลกเสมือนเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการพัฒนาโลก Metaverse ของไทยให้ยกระดับไปอีกขั้น