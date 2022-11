ASUS แนะนำ Zenbook 5 รุ่นยอดนิยม ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เริ่มต้นด้วยโน้ตบุ๊กสายทำงานสุดพรีเมียมที่จัดเต็มด้านประสิทธิภาพ เหมาะกับครีเอเตอร์โดยเฉพาะ กับ ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) มาพร้อมนวัตกรรมจัดเต็มเพื่อการทำงานสร้างสรรค์ ด้วยดีไซน์เรียบหรูสะดุดตา และ AAS Ultra กลไกพิเศษบริเวณคีย์บอร์ด ที่ยกแป้นคีย์บอร์ดขึ้นทำมุม 7 องศา เมื่อเปิดฝาเครื่อง ช่วยรับกับข้อมือเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังเพิ่มการไหลเวียนของอากาศได้ดีขึ้นอีก 30% จากรุ่นก่อนหน้า หน้าจอขนาด 16” แบบทัชสกรีนที่คมชัดพิเศษระดับ 4K OLED ให้สีสวยสดและเที่ยงตรง ถนอมสายตา นับได้ว่าเป็นที่สุดของหน้าจอเพื่อการทำงานสร้างสรรค์ด้านประสิทธิภาพนั้นจัดเต็ม มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i9-12900H ตัวท็อป พร้อมการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060 ที่รองรับ NVIDIA Studio driver ช่วยงาน 3D render ได้ดีเยี่ยม พร้อมชูเทคโนโลยีพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะอย่าง ASUS Dial ที่เป็นปุ่มหมุนพิเศษบนตัวเครื่อง ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ตระกูล Adobe เช่น Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, illustrator และ After Effects เพื่อใช้งานฟังก์ชันลัดต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพิ่มลดเสียง ค่าความสว่าง เป็นต้น ให้คุณเป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษ! 89,990 บาท จากราคาปกติ 109,990 บาทสำหรับเหล่านักสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เน้นการทำงานแบบมัลติทาสก์ หรือเน้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ คือ Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZA) โน้ตบุ๊ก 2 หน้าจอ ขนาด 14.5” ความละเอียด 2.8K OLED 120Hz แบบทัชสกรีน พร้อมจอที่ 2 ScreenPad Plus ขนาด 12.7” ที่รองรับการทัชสกรีนเช่นเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมตระกูล Adobe ได้อย่างราบรื่น พร้อมเทคโนโลยี AAS Ultra เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน เพิ่มการไหลเวียนของอากาศ นอกจากนี้ ยังนำเสนอโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700H ผ่านมาตรฐาน Intel EVO platform ตอบสนองได้เร็วขึ้น พร้อมการ์ดจอสูงสุด NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง 54,990 บาท จากราคาปกติ 59,990 บาทนอกจากนี้ ยังมี ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401ZAS) โน้ตบุ๊กขนาด 14” ได้รับการออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากสถานีอวกาศ สำหรับคนที่มองหาโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง พร้อมดีไซน์เก๋ด้วยลายเส้นบนฝาเครื่องเป็นสัญลักษณ์ของแคปซูลอวกาศ ตัวเครื่องทนทานในระดับ Space Grade มาพร้อมหน้าจอสัมผัส 4K OLED อัตราส่วน 16:10 ให้พื้นที่การทำงานในแนวตั้งที่เพิ่มขึ้น มาพร้อม ZenVision Display จอหลังอัจฉริยะขนาด 3.5" OLED บริเวณฝาเครื่องสามารถปรับแต่งได้ตามชอบ ใช้งานได้อย่างหนักหน่วงไม่สะดุดด้วยโปรเซสเซอร์สูงสุด Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz ตัวเครื่องบางเบา เพียง 15.9 mm หนัก 1.4 KG พกพาสะดวก คล่องตัวสูง พิเศษ! ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท จากราคาปกติ 53,990 บาทสำหรับผู้ที่ชื่นชอบโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต หรือเน้นการใช้งานด้านเขียนและวาดภาพ ขอแนะนำ ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UP5401) โน้ตบุ๊กหรูหรา บางเบา พกพาสะดวก ขนาด 14” พับเครื่องได้ 360 องศา ทำงานได้ทุกโหมดที่ต้องการ หน้าจอสัมผัส รองรับปากกาสไตลัสแรงกด 4096 ระดับ มาพร้อมราคาเริ่มต้นสุดพิเศษ เพียง 41,990 บาท จากราคาปกติ 44,990 บาทปิดท้ายด้วย ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) ตัวเครื่องดีไซน์ใหม่โดดเด่น สำหรับผู้ที่เน้นการพกพา ด้วยความบางเพียง 16.9 มม. และน้ำหนัก 1.39 กก. มาพร้อมหน้าจอ 16:10 ความละเอียด 2.8K OLED ให้สีสันสวยงาม คมชัด สมจริง เพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องโปรด และยังปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย ช่วยให้ใช้งานได้สบายตาตลอดวัน พร้อมระบบเสียงสเตอริโอ Dolby Atmos เพิ่มคุณภาพเสียงหลายมิติ ให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงได้เต็มที่ ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ในราคาดีที่สุด เริ่มต้นเพียง 36,990 บาท จากราคาปกติ 38,990 บาทท่านสามารถเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊ก ASUS Zenbook ทั้ง 5 รุ่นนี้ได้ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านร้าน ASUS Online Store บนเว็บไซต์ asus.com หรือหาซื้อพร้อมราคาโปรโมชันเช่นนี้ได้ ณ งาน Commart Game On ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา