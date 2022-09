Sea ประเทศไทยติวเข้มคนรุ่นใหม่ จัด DOTs ปี 2 หนุน SME ใส่ใจยั่งยืน

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล พร้อมสนับสนุน SMEs ไทยที่ใส่ใจความยั่งยืน เป็นการส่งเสริมความยั่งยืนแบบลงมือทำตามธีม Sustainability in Actionน.ส.มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบัน ‘ความยั่งยืน’ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจ ในขณะที่ผู้บริโภคอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ บนโลกใบนี้ และอยากสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ด้านธุรกิจ SMEs จำนวนมากปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยหันมาจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจในองค์ประกอบ รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ลูกค้า“Sea (ประเทศไทย) มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีมาโดยตลอด ความยั่งยืนจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ และเป็นที่มาของโจทย์ของโครงการ DOTs ในปีนี้ที่เราต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล ที่สามารถต่อยอดและปรับใช้ได้ในอนาคต พร้อมๆ กับการสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจด้านความยั่งยืนให้เกิดการเติบโตในระยะยาว”Sea (ประเทศไทย) ถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มหลากหลายทั้งการีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ที่ตัดสินใจต่อยอดโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการลงมือทำจริง ในปีนี้ โครงการ DOTs จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้โจทย์ “Sustainability in Action” ที่รวมพลคนรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดธุรกิจให้แก่ 30 ร้านค้า SMEs ที่ใส่ใจด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้สามารถเติบโต และพัฒนาต่อไปได้ในระยะยาว พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันทักษะดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งทำงานคลุกคลีกับเครือข่ายผู้ประกอบการและมีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน“Sea (ประเทศไทย) ยึดมั่นในพันธกิจการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation และมุ่งพัฒนา “Digital Talent” มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ จึงจัดทำโครงการ “Digital Opportunities for Talents (DOTs)” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล ผ่านการคิด วิเคราะห์ และลงมือแก้ไขปัญหาธุรกิจจริง รวมถึงการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ”ในปีนี้ โครงการ DOTs ได้คัดเลือก 30 ร้านค้าที่ใส่ใจความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้แข่งขัน 30 ทีม โดยในช่วงแรก ผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีม จะได้เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมเวิร์กชอปโดยวิทยากรมากประสบการณ์ เพื่อปูพื้นฐานสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด การสื่อสารแบรนด์ วิธีการคิดแบบเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Design Thinking) การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและพัฒนาอย่างตรงจุด การเงินเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการใช้เครื่องมือทางการตลาดของช้อปปี้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานร่วมกับเจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ พร้อมร่วมกันคิดค้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในช่วงสุดท้าย ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องสรุปแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ เพื่อคัดเลือก 8 ทีมที่เข้ารอบที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากการลงมือทำจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน พร้อมเฟ้นหาผู้ชนะของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากพันธมิตรของโครงการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation) เดือนพฤศจิกายน 2565