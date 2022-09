deeple ขยายฟีเจอร์ตอบโจทย์ Social commerce ลุยใช้ AI เสริมพลังระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร

ดีเปิ้ล (deeple) ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร ประกาศขยายฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ทุกรูปแบบธุรกิจบนโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social commerce) เดินหน้าเสริมกำลังให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มั่นใจรองรับการเติบโตให้ธุรกิจออนไลน์ทุกประเภท ทุกขนาดนายกฤตธี ศิริสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเปิ้ล จำกัด ผู้พัฒนาระบบ deeple สำหรับจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจรเพื่อธุรกิจ Social commerce กล่าวถึงการขยายฟีเจอร์รอบใหม่ว่าทำให้สามารถรองรับการทำธุรกิจออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำกว่าเดิม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบการใช้งานระบบจัดการร้านค้าและแชทบอทได้ตรงใจ เปิดกว้างให้ทุกรูปแบบธุรกิจโดยไม่จำกัดเพียงธุรกิจสินค้าทั่วไปหรือสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้น พร้อมรองรับการเติบโตและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้ธุรกิจออนไลน์ทุกประเภทและทุกขนาด ตั้งแต่การจัดการออเดอร์ จัดการระบบหลังร้าน วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย ไปจนถึงการให้บริการแชทบอทที่ช่วยปิดการขายได้อย่างสมบูรณ์"สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบน LINE Facebook และ Instagram แบบครบจบในที่เดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจออนไลน์ และเสริมกำลังให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้น"ที่ผ่านมา ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร deeple มีการให้บริการเชื่อมต่อร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมอย่าง Facebook และ LINE Official Account และปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปยังแพลตฟอร์มอย่าง Instagram ด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้ในหลากหลายช่องทางมากขึ้น และสะดวกกว่าเดิม เพราะสามารถบริหารธุรกิจออนไลน์หลายช่องทางได้ครบจบในที่เดียว นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความยุ่งยากของการจัดการธุรกิจ ทำให้สามารถประหยัดเวลา และบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในฟีเจอร์หลักของ deeple คือ Store Management ระบบจัดการหลังร้านอัตโนมัติที่ช่วยให้แอดมินจัดการงานขายได้ครบถ้วน ทั้งรวบรวมแชทจากทุกแพลตฟอร์ม เปิดออเดอร์ ตัดสต็อก เรียกขนส่ง รับชำระเงิน พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ออกใบเสร็จ และรายงานยอดขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้แอดมินทำงานได้สะดวก และรู้ทุกความเคลื่อนไหวของร้านค้ายังมีฟีเจอร์ Facebook & Instagram Comment to Chat ซึ่งเป็นระบบตอบและดูดคอมเมนต์จากโพสต์ พร้อมปิดการขายผ่านแชท เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ที่ใต้รูปภาพสินค้า ระบบจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ พร้อมทักแชทลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เสนอขายสินค้า ไปจนถึงการปิดการขาย และรายงานผลการขายแบบเรียลไทม์รวมถึงฟีเจอร์ Admin/AI Sales Mode ที่สามารถเลือกโหมดการตอบแชทได้ตามใจ โดยร้านค้าสามารถเลือกการตั้งค่าวิธีการตอบแชทและขายสินค้า ระหว่าง Admin Mode และ AI Sales Mode โดยสามารถเปิด-ปิด กำหนดเวลาการทำงานของแชทบอท หรือสลับการทำงานระหว่างแอดมินกับแชทบอทได้ตามต้องการ โดยรวบรวมบทสนทนาทั้งหมดจากทุกช่องทางไว้ในหน้าเดียว เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างไม่ตกหล่นและที่สำคัญคือ Live to Chat ระบบดูดคอมเมนต์และปิดการขายผ่าน Facebook Live เนื่องจากร้านค้าที่มีการขายสินค้าผ่าน Facebook Live ใช้ระบบดูดคอมเมนต์โดยเมื่อลูกค้าพิมพ์ CF สินค้า ระบบจะทักแชท เปิดออเดอร์ และปิดการขายได้ทันที พร้อมสรุปยอดคอมเมนต์ และยอดขายแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ ยังมีอีกกว่า 30 ฟีเจอร์ ที่ทำให้ deeple มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายทั้งสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ ช่วยให้ข้อมูลสินค้า เสนอและปิดการขาย จัดการออเดอร์และระบบหลังบ้าน บริหารคลังสินค้า เก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบครัน เช่น AI Visual Product Search เทคโนโลยี AI ค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า เมื่อลูกค้าส่งรูปภาพสินค้าเข้ามา AI จะค้นหาสินค้าในสต็อกจากรูปทรง ลาย และสี แล้วตอบกลับได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทุกการซื้อ-ขายสะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน AI Upsell Intelligence เทคโนโลยี AI เสนอขายสินค้าและโปรโมชั่นตามพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสนอขายสินค้าเพิ่มทันที เมื่อลูกค้าเปิดออเดอร์ที่มีจำนวนสินค้าหรือราคาใกล้เคียงกับโปรโมชัน ทำให้มีโอกาสเพิ่มยอดขายในแต่ละออเดอร์ เช่น ร้านค้าจัดโปรซื้อ 3 แถม 1 แต่ลูกค้าซื้อสินค้าแค่ 2 ชิ้น แชทบอทจะเสนอสินค้าเพิ่มให้ครบตามจำนวนที่จะได้รับโปรโมชั่นในด้าน AI Specialized Knowledge หรือเทคโนโลยี AI ที่เพิ่มขีดความสามารถในการตอบคําถามให้แชทบอทนั้นถือว่านอกจาก deeple จะพัฒนาแชทบอทด้วยเทคโนโลยี AI อย่าง NLU (Natural Language Understanding) ทำให้แชทบอทเข้าใจภาษาไทย ทำงานได้ใกล้เคียงกับแอดมินแล้ว เจ้าของธุรกิจยังสามารถเพิ่มความรู้เฉพาะทางให้กับแชทบอท เพื่อทําให้แชทบอทสามารถตอบคําถามที่พบบ่อยหรือเป็นความรู้จําเพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างแม่นยํา ทําให้สามารถปิดการขาย และให้ข้อมูลลูกค้าได้จริงอีกด้วย"ฟีเจอร์ต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI เป็นหลัก ทำให้ร้านค้าสามารถเลือกใช้งานระบบจัดการร้านค้าและแชทบอทได้ยืดหยุ่นกับธุรกิจได้มากขึ้น เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานในหลากหลายธุรกิจมากกว่าเดิม ครอบคลุมทั้งธุรกิจสินค้าทั่วไป สินค้าสำเร็จรูป ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น อาหาร ไปจนถึงธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องการปรึกษาเชิงลึก เช่น ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม สินค้าพรีออเดอร์ ขายส่ง สินค้าที่มีการออกแบบโดยเฉพาะ (Custom Products) รวมไปถึงสินค้าดิจิทัล เช่น คูปอง บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญสมนาคุณต่าง ๆ" deeple ระบุนอกจากฟีเจอร์ข้างต้นแล้ว ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร deeple ยังมีระบบการคำนวณค่าขนส่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ร้านค้าได้เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทของสินค้าและพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงมีตัวเลือกการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโอนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ บัตรเครดิต บัตรเดบิต , E-Wallet ไปจนถึงการผ่อนชำระเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ราบรื่นให้กับลูกค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย.