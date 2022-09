ทุกสิ่งต้องรู้! เมื่อ Google อัปเดตฟีเจอร์ใหม่บน Android ครั้งล่าสุด

กูเกิล (Google) อัปเดตฟีเจอร์ใหม่บน Android ครั้งล่าสุดก่อนเข้าโค้งสุดท้ายปลายปี 65 ต่อไปนี้คือแนวทางการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกยิ่งขึ้น!สำหรับการอัปเดตรอบนี้ Google ย้ำว่าบริษัทและทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Android นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารกับคนที่รัก และเพลิดเพลินกับความบันเทิงบนอุปกรณ์ประเภทต่างๆสำหรับการอัปเดตใหม่จาก Google ในรอบนี้มีตั้งแต่การแชร์ที่ง่ายยิ่งขึ้น ประสบการณ์การใช้งานที่ออกแบบใหม่สำหรับแอปและนาฬิกา ไปจนถึงวิธีใหม่ในการจัดปาร์ตี้เล่นเกมสนุกยามค่ำคืนฟีเจอร์การแชร์ใกล้เคียง (Nearby Share) ช่วยให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android รวมถึง Chromebook ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ หรือแม้แต่ทั้งโฟลเดอร์ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกอุปกรณ์ Android ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จากเมนูการแชร์ และเมื่อเปิดใช้ฟีเจอร์การแชร์ใกล้เคียงแล้ว การถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ แม้หน้าจอจะปิดอยู่ก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ Google ได้เผยโฉมใหม่ และอัปเดตแอปต่างๆ ใน Google Workspace เพื่อรองรับการทำงานบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ ยังเดินหน้าปรับปรุงแอปต่างๆ ของ Google ที่ผู้ใช้ชื่นชอบบนแท็บเล็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากวิดเจ็ตที่ออกแบบใหม่สำหรับ Google Drive และ Google Keepด้วยวิดเจ็ต Google Drive ที่ไ่ด้รับการอัปเดตใหม่ ปุ่มหน้าจอหลักสามปุ่มจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงไฟล์ Google Docs, Google Slides และ Google Sheets ได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว และสำหรับ Google Keep วิดเจ็ตและขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นทำให้การเข้าถึงการจดบันทึก รายการสิ่งที่ต้องทำ และรายการการช่วยเตือนต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นGoogle ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการแสดงออกได้อย่างแม่นยำ เพราะบางครั้งการแสดงความเป็นตัวตนด้วยอีโมจินั้นง่ายกว่าการใช้ข้อความหากผู้ใช้ต้องการเน้นสิ่งที่พูดโดยไม่ต้องพยายามเลือกอีโมจิทีละตัว ตอนนี้สามารถใช้ Gboard เพื่อทำให้ข้อความ “เปลี่ยนเป็นอีโมจิ" (Emojify) ได้แล้ว เพียงพิมพ์ประโยคที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Emojify เพื่อเลือกเลย์เอาต์ที่ชอบ แล้วกดส่งเพื่อเพิ่มลูกเล่นอีโมจิที่แสดงความรู้สึกของผู้ใช้ในตอนนั้น เพื่อแชร์กับเพื่อนๆ ซึ่งฟีเจอร์นี้พร้อมให้ใช้งานแล้วในแอป Gboard รุ่นเบต้า ภาษาอังกฤษ และจะเปิดให้ผู้ใช้แป้นพิมพ์ Gboard ภาษาอังกฤษทุกคนได้ใช้งานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จากความนิยมในหมู่ผู้ใช้ ดังนั้น Google จึงได้เพิ่มการผสมอีโมจิแบบใหม่ๆ ในฟีเจอร์ Emoji Kitchen อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งให้บริการในรูปแบบสติกเกอร์ผ่านทาง Gboardนอกจากการส่งข้อความแล้ว การวิดีโอคอลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆ คนใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆ Google กำลังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถทำร่วมกันได้ใน Google Meet เพื่อให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์การแชร์สด ผู้ใช้สามารถรับชมวิดีโอบน YouTube และเล่นเกมคลาสสิก (เช่น UNO!™ Mobile, Kahoot! หรือ Heads Up!) ร่วมกับเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวได้ทันที โดยฟีเจอร์นี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการแชร์สดได้มากถึง 100 คนต่อครั้ง ดังนั้น แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกัน คุณก็ยังสามารถรักษาธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ได้เหมือนเดิม เช่น การดูหนังหรือเล่นเกมในช่วงเวลากลางคืน เป็นต้น โดยฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้บริการสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Androidบางครั้งในการวิดีโอคอลที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ผู้ใช้อาจต้องการเพ่งความสนใจไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เจ้านาย ล่ามภาษามือ หรือเพื่อนสนิท ตอนนี้ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์การปักหมุดหลายรายการ (multi-pinning) ใน Google Meet เพื่อปรับหน้าจอและจดจ่อกับกลุ่มคนที่ผู้ใช้เลือกได้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนเสียง (Sound Notifications) ในแอป Live Transcribe และการแจ้งเตือนเสียง ที่เราออกแบบร่วมกับชุมชนคนหูหนวกและผู้ที่มีปัญหาในการได้ยิน สามารถตรวจจับเสียงที่สำคัญๆ ภายในบ้าน เช่น สัญญาณเตือนไฟไหม้ เสียงน้ำไหล และเสียงเคาะประตู และจะแจ้งเตือนคุณทางโทรศัพท์หรือนาฬิกาเมื่อเสียงดังกล่าวดังขึ้น ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผ่านการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์และนาฬิกา การสั่นบนอุปกรณ์ หรือไฟกะพริบบนโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่คุณสูญเสียการได้ยินหรือใส่หูฟังอยู่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเพิ่มเสียงที่ต้องการ อาทิ เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไปยังคลังการแจ้งเตือนเพื่อสร้างเสียงที่กำหนดเองได้แล้ว เพียงบันทึกเสียงที่ต้องการ แล้วโทรศัพท์หรือนาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณในครั้งต่อไปที่เสียงดังกล่าวดังขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ตาบอดหรือมีสายตาเลือนรางเข้าถึงรายการทีวีและภาพยนตร์ได้มากขึ้น ฟีเจอร์เสียงบรรยายใน Google TV จะบรรยายเนื้อหาของรายการทีวีหรือภาพยนตร์แบบสดๆ ให้ทันที เพื่อให้ไม่พลาดฉากที่สำคัญๆ โดยสามารถค้นหาคลังภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายที่คัดสรรมาแล้วได้ใน Google TV เพียงกดปุ่ม Google Assistant แล้วพูดว่า “ค้นหาภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยาย”Tile บน Wear OS ให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลสำคัญที่ต้องการตลอดทั้งวันเพียงแค่ปัดหน้าจอ โดยสามารถจดโน้ตหรือสร้างเช็กลิสต์ด้วยเสียงได้อย่างรวดเร็วผ่านนาฬิกา และจัดการรายการที่สร้างขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Tile ใน Google Keep ที่เพิ่งเปิดตัวไป ได้โดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตขึ้นมาBitmoji กำลังจะมาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา Wear OS เพื่อช่วยเพิ่มความสดใสให้ผู้ใช้ตลอดทั้งวัน หลังจากที่ผู้ใช้ออกแบบอวาตาร์ส่วนตัวบน Snapchat หรือ Bitmoji.com หรือแอป Bitmoji และติดตั้งหน้าปัดนาฬิกา Bitmoji แล้ว ก็จะสามารถส่ง Bitmoji ส่วนตัวไปยังนาฬิกาของผู้ใช้ได้ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนท่าทางต่างๆ ตามช่วงเวลาของวัน สภาพอากาศ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้ที่สุดแล้ว Google เชื่อว่าฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเดตในรอบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้เชื่อมต่อ แชร์สิ่งต่างๆ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้น.