สรุปงานเปิดตัว iPhone 14 พร้อม Apple Watch 8 / SE / Ultra และ AirPods Pro 2

แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงเดือนกันยายน (September Event) ในรอบนี้ด้วยธีมหลักคือ Far Out โดยนอกจากการเปิดตัว iPhone 14 พร้อมกับนาฬิกา Apple Watch และ AirPods Pro 2รอบนี้ ยังมีความน่าสนใจเพิ่มเติมคือ การที่ประเทศไทยขึ้นเป็น Tier 1 อย่างสมบูรณ์ในการวางจำหน่าย iPhone 14 พร้อมกับอีกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทำให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของ iPhone 14 ได้ในวันที่ 16 กันยายนนี้ความน่าสนใจของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max คือมากับการจัดการพื้นที่หน้าจอบริเวณกล้องหน้ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Dynamic Island’ ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด รูปแบบให้เข้ากับการแสดงผล การแจ้งเตือนเวลาใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ iOS 16 ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถดึงความสามารถของ Dynamic Island ออกมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆพร้อมกับพัฒนาหน้าจอให้ดีขึ้น ด้วยการเลือกใช้หน้าจอแบบ Super Ratina XDR แบบ Pro Motion ที่ใช้หน้าจอแบบ LTPO ทำให้สามารถปรับอัตราการแสดงผลได้ตั้งแต่ 1 - 120 Hz รองรับหน้าจอติดตลอดเวลา (Always-On Display) ให้ความสว่างหน้าจอสูงสุด 2000 nitsถัดมาในส่วนของกล้องหลักเพิ่มความละเอียดเป็น 48 ล้านพิกเซล ให้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำงานร่วมกับชิปเซ็ตใหม่ A16 Bionic ที่เร็วที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนเวลานี้ เมื่อทำงานร่วมกับเลนส์มุมกว้าง และเทเลโฟโต้ 12 ล้านพิกเซลทั้งคู่ ช่วยให้สามารถเก็บรายละเอียดได้ชัดมากขึ้นทั้งนี้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มาด้วยกัน 4 สี ประกอบด้วย ดำ Space Black เงิน Silver ทอง Gold และ ม่วง Deep Purple วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 999 เหรียญ***iPhone 14 และ iPhone 14 Plusสำหรับ iPhone 14 หน้าจอ 6.1 นิ้ว และ iPhone 14 Plus หน้าจอ 6.7 นิ้ว มากับชิปเซ็ต A15 Bionic รุ่นที่ใช้งาน 5 คอร์ GPU 6 คอร์ CPU ทำให้ประมวลผลได้แรงกว่า iPhone 13 รุ่นเดิม พร้อมเพิ่มชิปช่วยประมวลผลภาพ (Image Signal Processor)โดยมีการอัปเกรดกล้องหลัก ให้เป็น 12 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์ขนาด 1.9 um กันสั่น OIS f/1.5 ช่วยให้เก็บแสงได้มากขึ้น 49% ส่วนกล้องหน้า 12 MP TrueDepth มาพร้อมออโต้โฟกัส ทำให้สามารถถ่ายภาพได้เร็วขึ้น และเก็บแสงได้มากขึ้น มีการนำเทคโนโลยี Photonic Engine ช่วยให้เก็บรายละเอียดภาพได้มากขึ้นทั้งกล้องหน้า 2 เท่า เลนส์มุมกว้าง 2 เท่า และเลนส์หลัก 2.5 เท่าในแง่ของการเชื่อมต่อ iPhone 14 รุ่นที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ จะไม่มีถาดใส่ซิมแล้ว โดยหันไปใช้งานผ่าน eSIM ทั้งหมด พร้อมเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Emergency SOS Sattlite (ให้บริการในสหรัฐฯ และแคนาดา พ.ย.นี้) พร้อมกับการแจ้งเตือนอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นเดียวกับใน Apple Watch 8iPhone 14 มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ประกอบด้วย สีมิดไนท์ สตาร์ทไลท์ น้ำเงิน ม่วง และแดง วางจำหน่ายในราคา 799 เหรียญ สำหรับรุ่น iPhone 14 และ 899 เหรียญ สำหรับ iPhone 14 Plus โดย iPhone 14 จะวางจำหน่ายก่อนในวันที่ 16 ก.ย. ส่วน 14 Plus วางจำหน่าย 7 ต.ค.Apple Watch Series 8 เพิ่มความสามารถในการตรวจวัดสุขภาพที่ละเอียดขึ้น จากการนำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาใช้งาน เพื่อให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิร่างกายในเวลานอนได้ เมื่อนำไปประกอบกับการข้อมูลการใช้ชีวิตจะช่วยให้รับรู้ถึงสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ รวมถึงรอบเดือนของผู้หญิงแอปเปิล ย้ำว่า ข้อมูลสุขภาพทั้งหมดจะถูกเข้ารหัส และเก็บไว้ในฐานข้อมูล iCloud ของผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งแอปเปิลไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ Apple เสมอมาพร้อมกับเพิ่มฟีเจอร์ในการตรวจจับอุบัติเหตุรถยนต์ ด้วยการนำเซ็นเซอร์ Barometer มาทำงานร่วมกับไมโครโฟน และ GPS เพื่อใช้แจ้งเตือนให้บุคคในครอบครัว ขณะเดียวกัน ได้เพิ่ม Low Power Mode ให้เพิ่มระยะเวลาใช้งานสูงถึง 36 ชั่วโมง รองรับตั้งแต่ Watch 4 ใน watchOS 9Apple Watch Series 8 วางจำหน่ายด้วยกัน 4 สีหลักในตัวเรือนอะลูมิเนียม คือ ดำ ทอง เงิน และแดง พร้อมกับตัวเรือนไทเทเนียม สีเงิน ทอง และเทา เริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 16 กันยายนนี้นอกจากนี้ ยังเปิดตัว Apple Watch SE รุ่นที่ 2 ที่มีความสามารถหลักๆ ในการตรวจจับการออกกำลัง แบ่งโซนอัตราการเต้นของหัวใจ การแจ้งเตือนหัวใจเต้นแรงผิดปกติ รวมถึงการแจ้งเตือนอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นเดียวกับใน Watch 8ทั้งนี้ Watch SE 2 มาใน 3 สี ด้วยกันคือ เงิน ทอง และดำ ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นกว่า Watch 3 30% และเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า 20% วางจำหน่ายในวันที่ 16 กันยายนนี้เช่นเดียวกันApple Watch Ultra 49 มม. เข้ามาเสริมในกลุ่มผู้ใช้งานที่เน้นการทำกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์ อย่างการวิ่งเทรล หรือมาราธอน ด้วยตัวเรือนที่แข็งแรงขึ้นจากเคสไทเทเนียม สามารถใช้ใส่ดำน้ำลึกได้ รองรับกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นใช้งานบนแบตเตอรีได้นานต่อเนื่องถึง 36 ชั่วโมง และสามารถยืดระยะเวลาใช้งานได้ถึง 60 ชั่วโมง ภายหลังการอัปเดตในช่วงปลายปีนี้ พร้อมกับอัปเดตให้ GPS มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการออกกำลังที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังการอัปเดต watchOS 9 ในช่วงปลายปีนี้ ในราคา 799 เหรียญขณะเดียวกัน แอปเปิล ได้อัปเกรดหูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดในโลกอย่าง AirPods Pro ด้วย AirPods Pro 2 นำชิปเสียงใหม่ H2 มาใช้งาน ช่วยให้ตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้น 2 เท่าแบตเตอรีใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง รวมกับเคสชาร์จได้ทั้งหมด 30 ชั่วโมง ตัวเคสรองรับ Find My สามารถใช้ในการค้นหาได้ และตัวเคสยังสามารถใช้งานร่วมกับที่ชาร์จไร้สาย MagSafe ได้ด้วย วางจำหน่ายในราคา 249 เหรียญ วันที่ 23 กันยายนนี้