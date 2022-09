AIS รายแรก! ผูกบัญชีคะแนน K Point บนแอป myAIS ยกระดับแลกพอยท์รับสิทธิพิเศษไร้รอยต่อ

AIS เดินหน้าเปิดประสบการณ์ดิจิทัลขั้นสุดรายเดียวในวงการเทเลคอม จัด AIS Point Plus เชื่อมต่อลูกค้า AIS - KBank ลุยผูกบัญชีคะแนน K Point บนแอป myAIS ยกระดับการแลกพอยท์รับสิทธิพิเศษ “แบบไร้รอยต่อ”นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้า และสิทธิประโยชน์ AIS กล่าวว่า AIS Point Plus เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่บริษัทนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์เพื่อดีไซน์สิทธิพิเศษใหม่ ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และถือเป็นครั้งแรกของธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการนำคะแนนสะสมของพาร์ตเนอร์ต่างอุตสาหกรรม เช่น บางจาก และซิตี้แบงก์ เข้ามาผูกบัญชีบนแอป myAIS ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง AIS ยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการส่งมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ"ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือกับ KBank ให้ลูกค้าที่มีคะแนนจาก K Point สามารถนำผูกบัญชีคะแนนสะสม และสามารถแลกคะแนนรับสิทธิพิเศษแบบง่ายดายไร้รอยต่อแบบ Seamless Redemption บนแอป myAIS เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิที่ดีที่สุด"AIS ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ตัวจริง ด้านงานดูแลลูกค้า โดยเฉพาะการยกระดับบริการแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษ กับโครงการ AIS Point Plus ด้วยแนวคิด “Seamless Redemption” หรือ “แลกพอยท์แบบไร้รอยต่อ” รายเดียวในวงการเทเลคอม การดึงพาร์ตเนอร์อย่างบางจาก และซิตี้แบงก์ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถผูกบัญชีคะแนนสะสมจากบางจาก และซิตี้แบงก์ เข้ามาที่แอป myAIS จะทำให้ใช้คะแนนแลกรับสิทธิพิเศษได้อย่างมากมาย ล่าสุด บริษัทได้ขยายพาร์ตเนอร์ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กลูกค้าที่ใช้บริการ KBank ไม่พลาดทุกความพิเศษด้วยการให้เข้ามาผูกบัญชีคะแนน K Point บนแอป myAIS เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย จากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำกว่า 9,000 สาขาทั่วไทย“สำหรับ AIS เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้สัมผัสกับบริการดิจิทัลใหม่ๆ ได้เสมอ รวมถึงวันนี้ลูกค้า AIS กว่า 45 ล้านรายยังเป็นลูกค้าของพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราอีกมากมาย โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้เราสามารถเข้าไปช่วยเติมเต็มความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการแบบข้ามอุตสาหกรรม หรือ Cross Industry ได้ผ่านแอปเดียวคือ myAIS นั่นเอง”น.ส.ศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคาร กสิกรไทยได้พัฒนา K Point โปรแกรมคะแนนสะสมรูปแบบดิจิทัลบน K PLUS ด้วยคอนเซ็ปต์ “อัพพลัง รับ แลก โอน” โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม K Point จากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร และสามารถใช้คะแนนสะสม K Point แลกซื้อหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้า รวมถึงแลกคะแนนเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค หรือบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถโอนคะแนนสะสม K Point ไปเข้าโปรแกรมคะแนนสะสมอื่นๆ ของแบรนด์ชั้นนำต่างๆ"ความร่วมมือล่าสุดคือ สามารถแลกใช้คะแนนสะสม K Point ได้บนแอป myAIS เป็นการมอบประสบการณ์ “แลกพอยท์แบบไร้รอยต่อ” ทำให้ลูกค้าแลกใช้คะแนนสะสมจากทั้ง 2 แบรนด์ได้คุ้มค่าและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จาก AIS Point Plus ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น”ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมคะแนนสะสม K Point บนแอป myAIS ได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอนเ เริ่มที่เปิดข้าแอป myAIS คลิกแถบบนซ้ายเพื่อเลือกเมนู “ข้อมูลของคุณ” จากนั้นกดเมนู “คะแนนสะสมจากพาร์ตเนอร์ เมื่ออ่านเงื่อนไขโครงการและกดปุ่ม “เชื่อมต่อคะแนนพาร์ตเนอร์” แล้วให้เลือกเชื่อมต่อคะแนนสะสม K Point แล้วกดยืนยันพร้อมกันนี้ AIS ยังเสนอโปรโมชันพิเศษ ให้ลูกค้าที่มี AIS Points หรือ K Point สามารถใช้คะแนนแลกสติกเกอร์ไลน์ 20 เซ็ตที่ร่วมรายการ ด้วยเอไอเอส พอยท์ เพียง 20 คะแนน (ปกติ 30 คะแนน) และแลกได้มากขึ้น ด้วยคะแนน K Point เพียง 200 คะแนน จำนวน 400,000 สิทธิตลอดโครงการ ตั้งแต่ 1 ก.ย.65-31 ต.ค.65