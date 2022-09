AIS Go Green เร่งสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 10,000 ต้นในเขตพญาไท

“AIS Go Green” เดินหน้าเร่งสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความเข้มแข็งในชุมชนย่านพหลโยธิน เขตพญาไท ด้วยแผนการปลูกต้นไม้ 10,000 ต้นในพื้นที่เขตพญาไท พร้อมชวน 17 องค์กรพันธมิตร กลุ่มกรีน พหลโยธิน ปลูกต้นไม้ 800 ต้นบริเวณใต้ทางด่วน ก่อนขยายการปลูกไปยังพื้นที่ทั่ว กทม. กับเป้าหมาย 100,000 ต้น ใน 4 ปีนางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการ AIS Go Green คือ การสร้าง Green Network ในทุกมิติ ผ่านการเข้าร่วมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องให้ได้รวม 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี เพื่อสร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศดังนั้น นอกเหนือจากเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ในฐานะชาวชุมชนพหลโยธิน เขตพญาไท ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่รอบบ้านของเรา จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทในการกำหนดแผนการปลูกต้นไม้ 10,000 ต้นในพื้นที่เขตพญาไทพร้อมชักชวนพันธมิตรเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 17 องค์กรในชื่อกลุ่มกรีนพหลโยธิน ที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 มาร่วมกิจกรรม “AIS Go Green @Phaya Thai” ปลูกต้นไม้ 800 ต้น ประกอบด้วย ต้นอโศกอินเดีย ที่สามารถดูดซับฝุ่นได้อย่างดี และต้นแก้ว ไม้พุ่มกลิ่นหอม เหมาะกับการเป็นสวนสาธารณะ บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร บริเวณสวนหย่อมใต้ทางด่วนเลียบคลองประปา ริมถนนย่านพหลโยธิน ประดิพัทธ์ 5 (ปากซอยร่วมมิตร) กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตพญาไท ซึ่งถือเป็นการสานต่อภารกิจ AIS Go Green ครั้งที่ 2 หลังคิกออฟเปิดตัวโครงการ “AIS Go Green” ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น โดยนำร่องปลูกต้นไม้ 5,000 ต้นไปแล้วเมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา บนพื้นที่กว่า 2.4 ไร่ ที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อย่างพันธมิตรกลุ่มกรีนพหลโยธิน ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่จัดขึ้นโดยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับ 17 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพญาไท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โรงพยาบาลพญาไท 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลวิมุต และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งได้เริ่มการทำงานร่วมกันในส่วนของการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562“AIS Go Green @Phaya Thai” เป็น 1 ภารกิจในเป้าหมายปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าพื้นที่ต่อไปจะเป็นโรงขยะอ่อนนุช ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ถนนอักษะ และโรงขยะหนองแขม เป็นต้น รวมถึงการขับเคลื่อนในมิติอื่นๆ ทั้งการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste และสร้างจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้มีจุดทิ้งขยะ E-Waste กว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ