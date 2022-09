เปิดธุรกิจใหม่ TKC สู่ผู้นำ 6 สมาร์ทโซลูชัน

TKC ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจดิจิทัลโซลูชันเปิดธุรกิจใหม่ 6 สมาร์ทโซลูชัน รับเมกะเทรนด์ในอนาคต คาดภายใน 5 ปีคือสายงานหลักสร้างการเติบโตให้บริษัท เผยแค่ 6 เดือนแรกเซ็นสัญญาไปแล้ว 600-700 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการบริษัทหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ครึ่งปี65 รายได้รวม 1,251.39 ล้านบาทกำไรรวม 131.34 ล้านบาท“สยาม เตียวตรานนท์” กรรมการผู้จัดการบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC เปิดเผยว่าหลังจากการนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศและวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจดิจิทัลโซลูชันโดยครอบคลุมทั้งด้านโทรคมนาคมและไอซีที ทำให้ TKC มีธุรกิจ 4 สายงานหลักได้แก่ด้านโทรคมนาคม,ด้านดาต้า คอมมูนิเคชัน,ด้านพับบลิก เซฟตี้และด้านดิจิทัล เซอร์วิสกับ 6 ธุรกิจสมาร์ทโซลูชันซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ในอนาคตประกอบด้วยระบบ Smart Hospital, Smart Airport, Cyber Security, Smart Platform, Smart Government และ Smart Farming“ดิจิทัล เซอร์วิส เป็นดีมานด์ที่ใหญ่มากเช่น Smart Hospital ทุกโรงพยาบาลกำลังเปลี่ยนระบบสู่ดิจิทัล เป็นต้น จะเห็นได้จากช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทเซ็นสัญญาในกลุ่มบริการดิจิทัล ไปแล้ว 600-700 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนรายได้แล้วนับว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก เป็นธุรกิจที่เรามีคู่ค้าและลูกค้าชัดเจน คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าธุรกิจดิจิทัลจะเป็นสายงานที่สร้างการเติบโตให้บริษัท”*** เปิดธุรกิจใหม่ 6 สมาร์ทโซลูชันTKC วางเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทรนด์อนาคต ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจสมาร์ทโซลูชัน ทั้ง 6 ธุรกิจ ได้แก่ 1.Smart Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะ TKC สร้างต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยเทคโนโลยี 5G, Hybrid Cloud, AI และ Blockchain สำหรับระบบห้องฉุกเฉิน(Emergency Room) ระบบและรถฉุกเฉิน(EMS), AI สำหรับ คลินิกโรคไม่ติดต่อ(NCD),AI สำหรับพยาธิวิทยา(Pathology) การบันทึก Health Record ด้วย Blockchain โดยเฟสแรก มูลค่าลงทุน 60 - 100 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการขยายการลงทุนต่อเนื่องในเฟส 2 หรือ 3 โดยมีแนวโน้มขยายโมเดลดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ2.Smart Airport หรือ สนามบินอัจฉริยะ TKC เข้าไปติดตั้งระบบเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ (Real Time Passenger Tracking and Counting System) ซึ่งระบบจะแสดงระยะเวลาที่ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องรอคอยระหว่างเข้าคิวในพื้นที่ตรวจบัตรผู้โดยสาร (Check-in Counter) พื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสาร (Security Checkpoint), พื้นที่ตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการรอคอยคิวผ่านจอมอนิเตอร์แบบ Real timeซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารทราบ และประเมินระยะเวลาในการรอคอยได้ด้วยตนเอง ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบินถึงความหนาแน่นของผู้โดยสาร เพื่อสามารถบริหารจัดการกระจายไปยังจุดให้บริการที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และช่วยในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ด้วย“ภายในสนามบิน Smart Airport นั้น TKC สร้างระบบ Smart CCTV ด้วยโดย TKC มีโซลูชันระบบบริหารความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำได้แก่ Cognyte Symphia ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำ ออกแบบการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลายอาทิSymphia VMS, Symphia One, Symphia Control, Symphia FaceDetect ซึ่ง TKC เข้าไปดำเนินการในท่าอากาศยาน 4 แห่งประกอบด้วยสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่และสนามบินภูเก็ต มูลค่ารวม 350 ล้านบาท”3.Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ TKC จัดอบรมทางด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน Critical Information Infrastructureในประเทศ ในหลักสูตรระดับพื้นฐานมากกว่า 1,200 คน ระดับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คน ไปจนถึงระดับบริหาร CISO จัดการสอบประกาศณียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จัดทำระบบจำลองยุทธเพื่อฝึกซ้อมทางไซเบอร์ (Cyber Range Platform) และให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบและโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการประชาชนจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี4.Smart Platform หรือ แพลตฟอร์มอัจฉริยะ TKC ดำเนินการสร้างระบบรับแจ้งความออนไลน์ ของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากกรมทางเทคโนโลยี เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าแจ้งความกับตำรวจผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางนโยบาย วางแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามได้5.Smart Government โดย TKC เป็นผู้จัดทำระบบ Government Data Center and Cloud ซึ่งเป็นระบบ Cloud กลางภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ใช้ทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกไปพร้อมๆกัน มีระบบบริหารจัดการและระบบรักษาปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และ 6.Smart Farming หรือ เกษตรอัจฉริยะเบื้องต้น TKC ทำโครงการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร และสร้างความยั่งยืนสังคม เป็นโครงการ ESG (Environment,Social,Governance) ของบริษัทโดยบริษัทนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปสอน และสร้างให้เกษตรกรใช้จริง ซึ่งได้เข้าไปดำเนินการให้มูลนิธิณัฐภูมิในจังหวัดลำปาง โดยการนำเทคโนโลยีระบบ IoT อาทิ ระบบหยดน้ำ นำระบบโดรน (drone)ในการหว่านเมล็ดพืชและใช้โดรนในการดูคุณภาพของดิน“สมาร์ทโซลูชันต่างๆ เป็นโอกาสสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆของเรา โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT สร้างและออกแบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์มาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพในธุรกิจด้านต่างๆ เป็นการยกระดับองค์กรและยกระดับประเทศ”***กำไรครึ่งปีแรก 131 ล้านบาทสำหรับผลประกอบการของ TKC งวดไตรมาสที่ 2/2565 ระหว่างเม.ย.ถึงมิ.ย.2565 มีรายได้ 612.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้ 590.32 ล้านบาท จำนวน 22.01 ล้านบาท คิดเป็น 3.73% โดยรายได้หลักไตรมาส 2/2565 มาจากงานโครงการ 314.97 ล้านบาท คิดเป็น 51.50% รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและการบำรุงรักษา 227.60 ล้านบาท คิดเป็น 37.22 %และรายได้จากการขาย 68.98 ล้านบาทคิดเป็น 11.28% ซึ่งรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องไตรมาสที่ 2/2565 บริษัททำกำไรเบ็ดเสร็จ 91.6 ล้านบาท ได้กำไรสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12.3 ล้านบาท ที่ได้ 79.34 ล้านบาท (YoY) และทำกำไรได้สูงขึ้น 130.59 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 ซึ่งอยู่ที่ 39.73 ล้านบาท (QoQ) ทั้งนี้ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 ระยะเวลา 6 เดือน บริษัทมีรายได้รวม 1,251.39 ล้านบาท ทำกำไรรวม 131.34 ล้านบาทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือนแรกประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทและกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย. 2565สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 คาดว่ามีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่องเชื่อมั่นว่ารายได้ในปี 2565เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% หรือราว 2,600 ล้านบาท ตามแผนที่วางไว้ โดย TKC มีงานประมูลใหม่ที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา 412 ล้านบาทมีงานคงค้างในมือ (Backlog) ประมาณ 3,000 ล้านบาท และเตรียมรอผลประกาศได้งานเพิ่มเติมอีกราว 755 ล้านบาท มีโครงการรอประมูลมูลค่า 5,100 ล้านบาทที่คาดว่าจะชนะการประมูลไม่ต่ำกว่า 40%“ด้วยจุดแข็งของบริษัทคือการมีทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ ผ่านการอบรมระดับสากลเป็นพันธมิตรกับเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกโดยตรง เช่น Huawei, Nokia และ Cisco และได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ TKC สามารถรองรับงานตามการเติบโตของโครงการรัฐและการขยายการลงทุนของภาคเอกชนได้อย่างแน่นอน”