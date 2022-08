ETDA จับมือภาคการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ดันดิจิทัล ไอดี กระตุ้นใช้บริการ อี-เฮลธ์

ETDA จับมือภาคสาธารณสุข สร้างมาตรฐานดิจิทัล ไอดี กระตุ้นการใช้งาน อี-เฮลธ์ วงการแพทย์ให้แพร่หลาย หวังลดความหนาแน่นของโรงพยาบาล ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เดินหน้าจัดงานเสวนา หัวข้อ ME(i)d Talk : The Secret of e-Health ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี ในวันที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สำนักงาน ETDA อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 และรับชมผ่านทาง Facebook Live : MEiD มีไอดี เพื่อสร้างการรับรู้และโชว์ยูสเคสการใช้งานดิจิทัล ไอดี กับบริการอี-เฮลธ์ ที่ใช้งานได้จริงนางสาวพลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาตรฐานดิจิทัล และ Digital ID สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ETDA เดินหน้าสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ ดิจิทัล ไอดี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านงานเสวนา ME(i)d Talk : The Secret of e-Health ซึ่งเป็นภาคต่อหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดงาน The Secret of Financial e-Transaction เกี่ยวกับภาคการเงินการธนาคารเมื่อเดือนกรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้ดิจิทัลไอดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการธุรกรรมการเงินต่างๆ กับสถาบันการเงิน ที่สำคัญคือประชาชนมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงต้องมีมาตรฐานเพื่อเป็นกรอบในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินทั้งนี้ นอกจากภาคการเงินแล้ว ภาคการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านการใช้บริการ อยู่ในรูปแบบอี-เฮลธ์ ที่คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมาพบแพทย์และลดความหนาแน่นของพื้นที่ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 คนไข้ในบางกลุ่มไม่จำเป็นต้องพบแพทย์โดยตรง แต่ก็สามารถรับคำปรึกษา หรือรักษาทางไกลเบื้องต้นได้ผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้บริการอี-เฮลธ์ ประเภทต่างๆ เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ทว่าบริการ อี-เฮลธ์ ยังคงไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากความไม่มั่นใจในการใช้บริการของผู้ใช้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ ทั้งในแง่ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับการรักษาหรือการเข้าใช้บริการอื่นๆ รวมถึงยังไม่มั่นใจในการรับคำปรึกษาและรับการรักษาทางออนไลน์ที่ไม่ได้พบแพทย์โดยตรงดังนั้น เมื่อมีการพบแพทย์และดำเนินการทางสาธารณสุขในรูปแบบดิจิทัลเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการบางส่วนจึงยังมีข้อกังวลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ที่ค่อนข้าง Sensitive ทำให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล หรือดิจิทัลไอดี มีความสำคัญมากกับบริการอี-เฮลธ์ เพราะไม่เพียงทำให้มั่นใจว่า ผู้ที่เข้าใช้บริการเป็นใคร เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หรือไม่ แต่ยังทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกกระบวนการทางด้านการแพทย์หรือทางด้านสุขภาพที่เข้ารับบริการนั้นได้พบกับแพทย์ตัวจริง และเกิดความเชื่อถือในกระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเบิกจ่าย ชำระเงิน การออกใบเสร็จ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ETDA จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานดิจิทัลไอดี รวมถึงควบคุมมาตรฐานของการออกดิจิทัลไอดี ของผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ETDA กำหนด ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลสามารถกำหนดระดับความเข้มข้นในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของผู้ใช้งานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของบริการ เช่น บริการที่มีความเสี่ยงน้อย ก็อาจใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่บริการไหนที่มีความสำคัญเสี่ยงมากอาจต้อง ยืนยันผ่านการถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน ไปจนถึงการใช้ระบบไบโอเมตริก เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น“ดิจิทัลไอดี จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความกังวลของการใช้บริการอี-เฮลธ์ ได้ เพราะหากกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นไปตามที่มาตรฐาน ETDA กำหนด ก็จะทำให้คนมั่นใจ และเชื่อใจในการใช้งานอี-เฮลธ์มากขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายในที่สุด” พลอยกล่าวด้านศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ศูนย์พัฒนากฎหมาย ETDA กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริการ อี-เฮลธ์ ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรในปัจจุบัน คือ แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีการออกใบอนุญาตให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการ เทเลเมดิซีน ได้ แต่ก็มีข้อจำกัดว่าการให้บริการนั้นจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต และแพทย์ต้องเป็นผู้ให้บริการอยู่ในสถานพยาบาลนั้นๆ ขณะที่แนวโน้มความต้องการของการให้บริการอี-เฮลธ์ ไม่ควรจำกัดเฉพาะกับสถานพยาบาล เพราะปัจจุบันยังมีผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม อี-เฮลธ์ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลอีกจำนวนมากที่สามารถทำได้ ดังนั้น การสร้างและรับรองมาตรฐานดิจิทัลไอดี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ครบทุกกลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาล แต่เป็นสื่อกลางที่พัฒนาให้โรงพยาบาลหรือให้แพทย์ได้มาเจอกับคนไข้ ผ่านบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยรักษา กลไกที่ต้องรองรับ คือ ต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเก็บรักษาข้อมูลคนไข้ การยืนยันตัวตนอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นคนไข้จริง แพทย์เป็นแพทย์จริงๆ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้เป็นสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม และต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ETDA จึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างมาตรฐานการให้บริการอี-เฮลธ์พลอย กล่าวต่อว่า “ในงานเสวนา หัวข้อ ME(i)d Talk : The Secret of e-Health ปลดล็อกการแพทย์ไทยสู่ยุคดิจิทัลไอดี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สำนักงาน ETDA อาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 นี้ จะเล่าถึงความสำคัญของการมีและใช้ได้จริงของเทคโนโลยีดิจิทัลไอดี เราเชิญผู้ให้บริการดิจิทัลไอดีมาเจอกับผู้ให้บริการอี-เฮลธ์ เพื่อลดความกังวลของประชาชนในการใช้บริการ สร้างการรับรู้ผ่านกรณีศึกษาจาก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข และแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่ง DGA ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาและให้บริการ ดิจิทัลไอดี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรัฐที่หลากหลาย เช่น สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการมีดิจิทัลไอดี จึงไม่ได้เพียงแค่มีไว้เก็บในโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและเข้าร่วมงานได้ฟรี กับ The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี ได้ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ที่เพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี https://www.facebook.com/meid.thailand