Binance เดินหน้าร่วมหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาค วางรากฐานคริปโตฯ

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย เห็นได้จากการที่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทำให้ภาคการเงินของแต่ละประเทศต่างต้องมองหาวิธีการเสริมสร้างความรู้เพื่อให้ก้าวทันสู่นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งครอบคลุมถึงคริปโตเคอเรนซีสำหรับประเทศไบแนนซ์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ร่วมกับสมาพันธ์เทคโนโลยีทางการเงิน ในการเข้าร่วมการประชุมพิจารณาของวุฒิสภากับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลธนาคาร สถาบันทางการเงินและสกุลเงิน พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ ธนาคารกลางหรือ Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษคากายัน (Cagayan Economic Zone Authority หรือ CEZA)เกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มหลักในการจัดทำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ โดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่วิธีการกำกับดูแลนวัตกรรม ควบคู่ไปกับมาตรการรองรับที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคไบแนนซ์ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องลึกที่สำคัญ รวมถึงมาตรการที่ใช้เพื่อคลายข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน ให้คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบระหว่างการประชุมพิจารณา พร้อมย้ำชัดว่าทางบริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองผู้ใช้งานและนโยบายรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอดทั้งนี้ ไบแนนซ์มีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยหลักในทุกขั้นตอนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน มีกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer หรือ KYC) ที่เข้มงวด รวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานทางธนาคารอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในระบบอย่างจริงจังด้วยเช่นกันนอกจากนี้ เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม ทางบริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ จำกัด (Binance Capital Management Co., Ltd.) ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งา (SERC) ในการสานต่องานภายใต้กรอบการดำเนินงานบันทึกความเข้าใจ (MoU) ผ่านการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ SERC สำหรับนำไปพัฒนากรอบกฏหมายสำหรับการควบคุมและพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในกัมพูชาภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล, การกำกับดูแลอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ด้านนโยบายยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ในการประชุมยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองผู้บริโภค รายชื่อโทเค็นต่างๆ (Token) แอปพลิเคชัน DeFi Stablecoins และอื่นๆ อีกด้วยล่าสุด ได้ร่วมมือกับ เทศบาลเมืองปูซาน ประเทศเพื่อลงนามภายใต้กรอบการดำเนินงานบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการสนับสนุนเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ของเมืองปูซาน พร้อมผลักดันศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลปูซาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรายการคำสั่งซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Order Book) ระหว่าง สองหน่วยงานนอกจากนี้ ไบแนนซ์ยังมีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมบล็อคเชนของเมืองปูซานในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการใช้เขตปลอดข้อกำหนดทางบล็อกเชนของปูซานเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชน การสนับสนุนการวิจัยและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนในปูซาน การจัดสรรหลักสูตรการศึกษาและแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนโดยเฉพาะ ผ่าน Binance Academy การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมผ่าน Binance Charity การสนับสนุนการจัดงาน Blockchain Week ณ เมืองปูซานในปี 2022 (BWB 2022)ทั้งนี้ ไบแนนซ์คาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการสนับสนุนด้านบล็อคเชนดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เมืองปูซานกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่เปี่ยมไปด้วยสีสันที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก