Adobe ประเมินครีเอเตอร์โลกทะลุ 165 ล้านคน เงินสะพัดแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อน!

อะโดบี (Adobe) เผยผลการศึกษาเรื่อง “อนาคตของงานสร้างสรรค์” (Future of Creativity) พบ Creator Economy เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ โดยครีเอเตอร์กลุ่ม Millennials ครองตลาดถึง 42% สถิติชี้ครีเอเตอร์ทั่วโลกกว่า 165 ล้านคนเข้าร่วม Creator Economy ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตที่สูงมากในสหรัฐฯ (ครีเอเตอร์ใหม่กว่า 34 ล้านคน), บราซิล (กว่า 73 ล้านคน), เกาหลีใต้ (กว่า 11 ล้านคน) และสเปน (กว่า 10 ล้านคน) ประเมินประชากรราว 1 ใน 4 มีส่วนร่วมในการสร้าง Online Spaces รวมถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม และสุขภาพทางจิต พบ 17% ของครีเอเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจ ขณะที่ 39% มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตสก็อต เบลสกี้, ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ และรองประธานบริหาร Adobe Creative Cloud กล่าวว่า Creator Economy เติบโตอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นครีเอเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วไป, solopreneur, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สามารถแสดงออกและค้นหาความสนใจด้านครีเอทีฟและศิลปะในรูปแบบใหม่"ปัจจุบันครีเอเตอร์ทุกเพศทุกวัยได้เปลี่ยนแรงบันดาลใจและแพชชั่นของตัวเองเป็นอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ โดยเครื่องมือครีเอทีฟของอะโดบี”อะโดบีเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ “ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยครีเอเตอร์ หรือ Creator Economy” จากรายงานผลการศึกษา “อนาคตของการสร้างสรรค์” หรือ “ Future of Creativity” พบว่า Creator Economy เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์ สินค้าและบริการออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ และแพชชัน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนครีเอเตอร์เพิ่มมากขึ้นกว่า 165 ล้านคนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันมีครีเอเตอร์ราว 303 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่า Creator Economy สร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกแง่มุมของสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่รูปแบบการทำงานในอนาคต ไปจนถึงความเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัดการสุขภาพจิต (mental health)ผลการศึกษา Future of Creativity จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวของ Creator Economy ทั่วโลกครบทุกแง่มุม รวมถึงการเติบโตของ creativity ที่เปลี่ยนแปลงไปใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบราซิล ผลการศึกษาระบุว่าครีเอเตอร์ทั้งที่เป็นมืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่สร้างคอนเทนต์ในแบบฉบับของตนเองเพื่ออาชีพ หรือทำตามความชอบ รวมถึงดีไซเนอร์ ช่างภาพ ผู้สร้างภาพยนต์ illustrator คนที่ทำคอนเทนต์เป็นงานอดิเรกและอื่นๆ อินฟลูเอนเซอร์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของครีเตอร์ที่มีจำนวนผู้ติดตาม 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียสร้างความรู้ความเข้าใจหรือโน้มน้าวผู้ติดตามของพวกเขา ผลิตภัณฑ์ของอะโดบีสามารถช่วยให้ทุกคนเป็นครีเอเตอร์ และเป็นโซลูชันทางเลือกสำหรับครีเอเตอร์ทั่วโลก ตั้งแต่บุคคลทั่วไป solopreneur และโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจระดับองค์กรการสำรวจพบว่า Creator Economy มีความหลากหลายและกำลังเฟื่องฟู โดยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ระบบเศรษฐกิจ Creator Economy มีการเติบโตอย่างเท่าทวีคูณ โดยครีเอเตอร์กว่า 165 ล้านคนเข้าร่วม Creator Economy ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกตลาด และ Creator Economy ในสหรัฐฯ เติบโตอย่างมาก โดยมีจำนวนครีเอเตอร์เพิ่มขึ้นราว 34 ล้านคน (40%) บราซิล (ครีเอเตอร์ใหม่กว่า 73 ล้านคน), เกาหลีใต้ (กว่า 11 ล้านคน) และสเปน (กว่า 10 ล้านคน) ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการสร้างสรรค์การสำรวจยังพบว่าประชากรราวหนึ่งในสี่ (23%) เป็นครีเอเตอร์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย วิดีโอ งานเขียน และออนไลน์สเปซต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบล็อกต่างๆ โดยคนยุค Millennials ครองสัดส่วนถึง 42% ของ Creator Economy ขณะที่คน Gen Z ครองสัดส่วน 14 % ขณะที่ 48% ของครีเอเตอร์ได้รับแรงจูงใจจากเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ เสรีภาพในการแสดงออก และครีเอเตอร์ไม่ถึงหนึ่งในสาม (26%) มีเงินเป็นแรงจูงใจ โดยอินฟลูเอนเซอร์ครองสัดส่วนเพียง 14% ของ Creator Economy ทั่วโลกการสำรวจครั้งนี้พบนิยามใหม่สำหรับ Future of Work เนื่องจาก Creator Economy ได้ปลดล็อคเส้นทางอาชีพใหม่ๆ ทั้งในส่วนของงานประจำและงานพาร์ทไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคน Gen Z และ Millennials ซึ่งไม่ค่อยสนใจที่จะทำงานในอาชีพแบบเดิมๆ ผลการศึกษาพบว่าการสร้างคอนเทนต์สามารถช่วยสร้างรายได้ แต่ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทอย่างเต็มที่จึงจะประสบความสำเร็จ และถึงแม้ว่าการสร้างคอนเทนต์ยังคงเป็นงานที่สร้างรายได้เสริมสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ก็มีครีเอเตอร์จำนวนมากที่อยากพัฒนาต่อยอดให้ได้มากกว่านั้นขณะเดียวกัน อินฟลูเอนเซอร์ราว 2 ใน 5 มีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนอาชีพเสริมจากการสร้างคอนเทนต์ให้กลายเป็นอาชีพหลัก โดย 17% ของครีเอเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจ ขณะที่ 39% มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ซึ่งสำหรับครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ การสร้างคอนเทนต์ถือเป็นงานอดิเรกหรืองานที่สร้างรายได้เสริม โดยครีเอเตอร์ 6 ใน 10 คนมีงานประจำอยู่แล้วการสำรวจพบว่าครีเอเตอร์ใช้โอกาสในการพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านทางออนไลน์ และสนับสนุนความเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความสำคัญต่อตนเอง โดยครีเอเตอร์เกือบทั้งหมด (95%) ส่งเสริมหรือสนับสนุนความเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความสำคัญต่อตนเองนอกจากนี้ ความมั่นคงทางความเป็นอยู่และอาหาร (62%), ความยุติธรรมในสังคม (59%) และภาวะโลกร้อน (58%) คือประเด็นทางสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับครีเอเตอร์ทั่วโลก ในอีกด้าน ครีเอเตอร์ใช้ผลงานสร้างสรรค์และอิทธิพลของตนเองเพื่อส่งเสริมความเคลื่อนไหวทางสังคม เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม (51%), เป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส (49%) และช่วยให้คนอื่นๆ แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมได้ง่ายขึ้น (47%)สำหรับด้านสุขภาพทางจิต ผลการศึกษาชี้ว่ายิ่งครีเอเตอร์ใช้เวลาในการสร้างและแชร์คอนเทนต์มากขึ้นเท่าไร เขาก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามกับผู้บริโภคโซเชียลมีเดีย ซึ่งผลการศึกษาระบุว่าสามารถได้รับผลกระทบแง่ลบจากการใช้โซเชียลมีเดียโดยรวมแล้ว ครีเอเตอร์ที่สร้างคอนเทนต์เป็นประจำทุกวันและ/หรือใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการสร้างสรรค์มีความสุขมากที่สุดครีเอเตอร์ (69%) และอินฟลูเอนเซอร์ (84%) ส่วนใหญ่ระบุว่าการสร้างและแชร์คอนเทนต์ออนไลน์เป็นช่องทางในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์หนึ่งในสองคนระบุว่าการใช้โซเชียลมีเดียหรือการสร้างโซเชียลคอนเทนต์มีความสำคัญต่อสุขภาพจิตของเขามากกว่าการฟังเพลง (31%), การออกกำลังกาย (30%) และการออกไปสัมผัสกับธรรมชาติในที่กลางแจ้ง (27%)อะโดบีทิ้งท้ายว่าได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Adobe Creative Cloud โดยนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ครอบคลุมงานครีเอทีฟทุกประเภท เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบ วิดีโอ 3D และประสบการณ์เสมือนจริง ปลดปล่อยพลังแห่งการสร้างสรรค์สำหรับทุกคน ช่วยให้ครีเอเตอร์หลายล้านคนทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา ล่าสุดมีการเพิ่ม Adobe Express ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่นจากเทมเพลตที่ไม่เหมือนใครหลายพันรายการ.