ชไนเดอร์ อิเล็คทริคดันศักยภาพคู่ค้า ขยาย mySchneider IT Partner Program แลกแต้ม-ไม่ซับซ้อน

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดันศักยภาพคู่ค้าครั้งใหญ่ มั่นใจยกระดับประสบการณ์ตลาดสู่ความเป็นเลิศ ลุยพัฒนา “mySchneider IT Partner Program” ไปอีกขั้น วางแผนเร่งการเติบโตและสร้างความแตกต่างนายพอล ไทเรอร์ รองประธานระดับโลก ฝ่ายช่องทางไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่าภารกิจด้านโปรแกรมพันธมิตรของบริษัทนั้นมีความชัดเจน และเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สมาชิกในโปรแกรมช่องทางไอทีของบริษัทได้รับประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด เครื่องมือต่างๆ พร้อมข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค และ APC ซึ่งเป็นแบรนด์เรือธง"พันธมิตรที่เข้าร่วมในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ จะดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวท่ามกลางแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในทางกลับกันสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า”โปรแกรม mySchneider IT Partner Program ใหม่เชื่อว่าจะช่วยเร่งการเติบโตและสร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจให้คู่ค้า ช่วยสร้างความสำเร็จระยะยาว การพัฒนาครั้งนี้จึงนับเป็นการอัปเดตโปรแกรมพันธมิตรด้านไอทีครั้งสำคัญ ให้ความเรียบง่ายและช่วยยกระดับประสบการณ์ของคู่ค้าโดยรวม ขณะที่ผลตอบแทนจาก mySchneider Rewards คือแต้มที่คู่ค้าสามารถนำไปแลกสินค้า และประสบการณ์มากมายกว่า 60,000 รายการด้วยกันปัจจุบัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค วางตัวเป็นผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน การเปิดตัวโปรแกรมใหม่ mySchneider IT Partner Program ถือเป็นแนวทางที่ให้นวัตกรรมในการทำงานร่วมกันได้อย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และช่วยสร้างการเติบโตให้คู่ค้า โดยโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมุ่งเน้นช่วยคู่ค้าพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีความสามารถด้านไอทีที่หลากหลาย"ภาพรวมด้านช่องทางไอทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมพันธมิตรด้านไอทีของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ปรับปรุงใหม่นี้สร้างบนฐานประวัติศาสตร์ด้านช่องทางของชไนเดอร์ ที่ได้รับรางวัลมากมาย เพื่อช่วยรองรับระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้พันธมิตรเติบโตพร้อมสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้ในระยะยาว ทั้งนี้ โปรแกรมจะมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้ความยืดหยุ่นในการรับรองศักยภาพของคู่ค้าในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถใหม่ๆ ที่มุ่งไปในอนาคต ได้มากกว่าหนึ่งรายการ"บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมใหม่จะเป็นการสร้างความแตกต่างของคู่ค้าและเน้นให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของระบบนิเวศด้านช่องทาง โดยทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน ลดความซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใสเรื่องข้อกำหนดและผลประโยชน์นอกจากนี้ โปรแกรมใหม่จะดึงดูดธุรกิจใหม่จากการเป็นที่ยอมรับในตลาดและสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน พร้อมกับการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่เน้นความสำคัญด้านช่องทางเป็นหลัก"ความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้จะพร้อมเปิดตัวในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า โดยแบ่งเป็นเฟส สำหรับทั้งผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอที ผู้ให้บริการโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และการบริการ โดยความเชี่ยวชาญพิเศษประเภทแรกคือ IT Solution Provider เหมาะสำหรับผู้ให้บริการด้านไอทีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีในสภาพแวดล้อมไอทีแบบกระจายศูนย์ ที่พร้อมให้บริการแล้วในปัจจุบัน"สำหรับคุณสมบัติหลักของ IT Solutions Provider Specialization ประกอบด้วย Data Driven Program Dashboard ที่ช่วยรองรับความต้องการด้านข้อมูลเป็นหลักพร้อมมอบคุณค่าใหม่ ปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ได้อย่างสมบรูณ์ ช่วยให้พันธมิตรสามารถเห็นข้อมูลและการอัปเดตของธุรกิจในแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดโปรแกรมแบบใหม่ ที่นอกจากจะให้ความโปร่งใสแล้ว ยังสามารถระบุประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นได้หากเลือกระดับการใช้โปรแกรมที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ความสามารถและได้ประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นไปอีกยังมี Business-Specific Tools โดยพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึง Local Edge Configurator ซึ่งช่วยกำหนดค่าโซลูชันนับหมื่นรายการที่อยู่ในระบบไอทีแบบกระจายศูนย์ได้ทั่วโลกอีกด้านคือ Increased Profitability ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีจะได้รับสิทธิเข้าถึงส่วนลดจากการลงทะเบียนโปรแกรมที่ไม่ซ้ำใคร โดยเป็นส่วนลดที่มากกว่าปกติผ่านโปรแกรม Edge Opportunity Registration (ORP) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคนอกจากนี้ ยังรวมถึง mySchneider Rewards ซึ่งเป็นการกลับมาของหนึ่งในโปรแกรมรางวัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของชไนเดอร์ อิเล็คทริค mySchneider Rewards โดยสมาชิกที่มีแอ็กเคานต์คู่ค้า รวมถึงส่วนการขาย วิศวกร การบริการ และฟังก์ชันงานด้านอื่นจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมมากมายที่สามารถนำไปแลกซื้อสินค้า ประสบการณ์มากมาย และมากกว่า 60,000 รายการสุดท้ายคือ Dedicated support and account coverage เป็นบัญชีการขายที่ให้ความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในการสร้างธุรกิจ พร้อมให้การสนับสนุนทั้งก่อนและหลังการขาย"การปฏิรูปไปสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการลูกค้า โดยปัจจุบันเรามองหาพันธมิตรในโปรแกรมและแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อช่วยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้" อันเดรียส ลัคฟิล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Buyitdirect ซึ่งเข้าร่วมในโครงการนำร่องของโปรแกรมใหม่นี้ กล่าว "โปรแกรม mySchneider IT Partner Program นั้นใช้งานง่าย ให้โครงสร้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จึงช่วยให้เราคล่องตัวมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น ให้กำไรมากขึ้น และพร้อมรับสำหรับอนาคตยิ่งขึ้น"