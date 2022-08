ดีป้าจับมือ ส.อ.ท.สร้างคนดิจิทัล เปิดรับเด็กจบใหม่ ส่งเสริมการจ้างงาน

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนาในชื่อ Technology, Skills, and the New Trend of Work : ทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบไม่ตกงานปัจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศกำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา จึงเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มของนิสิตและนักศึกษา รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 2 ปี ทั้งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) และสาขาทั่วไป (Non IT) ที่ต้องการเข้ามาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมผ่านการส่งเสริมทักษะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลก่อนป้อนเข้าสู่ระบบ ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนส่งเสริมทักษะใหม่นักศึกษาวัยหางาน ด้วยการส่งเสริมทักษะสำคัญในสาขาที่ขาดแคลนอย่าง AI, IoT, Machine Learning, Cloud Computing และ Digital Marketing รวมจำนวนกว่า 1,000 คนทั้งนี้ ดีป้าไม่ได้ร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนด้าน IT เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft, SCB Academy, Salesforce สมาคมไทยไอโอที และกลุ่มธุรกิจการค้าชั้นนำ เพื่อออกแบบหลักสูตรในการยกระดับทักษะผู้เข้าร่วมโครงการให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ก่อนมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นใบเบิกทาง และเมื่อผ่านการยกระดับทักษะแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการบุคลากรในสาขาดังกล่าวผ่านกิจกรรม Job Fair ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าเกิดการจ้างงานจริงในระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้ ดีป้ายังมีโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาวัยหางาน โดยจะสนับสนุนเงินเดือนไม่เกิน 50% แก่ภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานกำลังคนในสาย IT และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินเดือนแก่ภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานกำลังคนในสาย Non IT ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านมาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสิ้น 120 อัตรา เพื่อให้กำลังคนเหล่านั้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเศรษฐกิจไทยต่อไปด้าน นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) กล่าวว่า เมื่อปี 2562 มีการสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201 องค์กร โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดเป็นสัดส่วน 64% มองว่า องค์กรของตนเองมีบุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบุคลากรด้าน IT ในองค์กรประมาณ 1-5 คน ขณะที่รูปแบบของการจัดจ้างบุคลากรส่วนใหญ่เลือกที่จะจัดจ้างแบบ Outsource Service มากที่สุดถึง 38% โดยตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ งานบริหารด้าน IT (IT Management) งานนักเขียนโปรแกรม (Programmer) งานผู้ดูแลระบบและเครือข่าย (Network Admin Jobs) งานด้านพัฒนาและดูแลระบบ CRM/ERP และงานเว็บไซต์ ตามลำดับส.อ.ท. โดยสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม และดีป้าเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาวัยหางาน ในสาขา Non IT ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านมาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงานนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 2 ปี โดยสถาบันฯ จะสนับสนุนเงินเดือนไม่เกิน 50% สูงสุด 6,500 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปีแก่นายจ้างที่ต้องการจ้างงานน้องๆ กลุ่มดังกล่าว 100 ตำแหน่ง ซึ่งโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาวัยหางานเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้-15 ก.ย.นี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icti.fti.or.th