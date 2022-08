เครื่องมือการตลาดออนไลน์ใหม่ LINE VOOM เพิ่มโอกาสธุรกิจ SME ไทย

ปัจจุบัน มีเครื่องมือช่วยสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้น คือ LINE VOOM แหล่งรวมคอนเทนต์ของผู้ใช้งาน LINE ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับ SME ไทย ในการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์ โปรโมทสินค้า เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้แบบฟรีๆ แถมมีระบบแสดงผลข้อมูลหลังบ้านแบบครบครัน เข้าใจง่าย พร้อมให้ผู้ประกอบการได้นำมาวิเคราะห์ต่อยอด เสริมประสิทธิภาพการขายต่อได้อีกด้วย นับเป็นทำเลทองสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ SME ไทยไม่ควรมองข้าม!LINE VOOM พื้นที่รวมคอนเทนต์จากผู้ใช้ LINE อยู่ตรงแถบที่ 3 ในแอปฯ LINE ถัดจากหน้ารายการแชท (Chat) รองรับทั้งคอนเทนต์ในรูปแบบโพสต์ปกติ ไปจนถึงรูปภาพ และวิดีโอสั้น ที่กำลังเป็นกระแสยอดฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ขณะนี้ โดยผู้ใช้ LINE ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือโหลดแอปพลิเคชันแยกให้วุ่นวาย เพียงกดแถบ VOOM ในแอปฯ LINE ก็เข้ามาชมและสร้างสรรค์คอนเทนต์บนหน้า LINE VOOM ได้ทันที LINE VOOM จึงถือเป็นพื้นที่แห่งการสร้างและรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆ ผู้ใช้ LINE ทั่วไปก็สามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์ เพิ่มฐานแฟนให้ตนเองได้ ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยที่มี LINE OA ก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจ แชร์เรื่องราวหรือโปรโมทสินค้าของตัวเองได้ง่ายๆ ทั้งในรูปแบบภาพและวิดีโอสั้นได้เช่นกันด้วยจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 37 ล้านคนต่อเดือน หรือถ้านับเป็นรายวัน ก็มากถึง 10.6 ล้านคนต่อวัน ชี้ให้เห็นว่า LINE VOOM สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย โดยเป็นผู้ใช้ในกรุงเทพ 40% ต่างจังหวัด 60% และมากกว่า 50% เป็นผู้ใช้งานที่มีอายุ 25 - 39 ปี นับเป็นพื้นที่ให้ร้านค้าหรือ SME สามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ใหม่ที่ SME ไทยสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการสร้างแบรนด์ ด้วยการโพสต์ภาพหรือวิดีโอแนะนำแบรนด์หรือสินค้าให้น่าสนใจ แถมยังครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งในไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินโดนีเซีย โดยในอนาคต หากมีแผนการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างประเทศได้ ยิ่งเป็นโอกาสใหญ่ให้คอนเทนต์ของธุรกิจ SME ไทย ขยายไปสู่สายตากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศได้อีกด้วยLINE VOOM มีพื้นที่สำหรับโพสต์คอนเทนต์เพื่อโปรโมทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอ ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ แท็บแนะนำ (For You) เป็นพื้นที่แสดงผลโพสต์ที่เป็นวีดีโอ และจะแสดงผลกับผู้ใช้งาน LINE VOOM ที่มีความชอบหรือความสนใจตรงกับคอนเทนต์นั้นๆ แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนหรือกดติดตาม LINE OA ของร้านไว้ ซึ่งถือเป็นโอกาสให้ร้านค้าได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่ายๆ และอีกพื้นที่คือ แท็บติดตาม (Following) เป็นพื้นที่แสดงผลโพสต์ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ติดตามได้เห็นโพสต์ของร้านอย่างไม่มีพลาด โดยร้านอาจกำหนดเวลาโพสต์ที่เหมาะสม เพื่อให้คอนเทนต์นั้นทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น โพสต์คอนเทนต์อาหารในช่วงเวลาที่คนหิว พอเห็นปุ๊บ ก็มีสิทธิ์กดสั่งซื้อเลยแแบบไม่ต้องคิดมาก ที่สำคัญ หากผู้ติดตามแชร์โพสต์ของร้านออกไป เพื่อนของผู้ติดตามก็จะเห็นโพสต์ของร้านไปด้วย ยิ่งหากร้านค้าทำคอนเทนต์ได้ดี น่าสนใจ โอกาสที่ผู้ใช้จะแชร์คอนเทนต์ ช่วยขยายการรับรู้ให้แบรนด์คุณได้ยิ่งมีเท่าทวีคูณ ถือเป็นพื้นที่โฆษณาฟรีๆ ที่เข้าถึงคนนับล้านได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผู้ประกอบการที่เปิดร้านค้าบน LINE OA สามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์หรือทำให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยการโพสต์รูปภาพหรือวีดีโอบน LINE VOOM เพียงไม่กี่ขั้นตอน โดยสามารถสร้างโพสต์ผ่านทางแอปฯ LINE OA หรือผ่านเว็บไซต์ manager.line.biz เพียงเลือกแท็บ LINE VOOM แล้วกดที่ “สร้างโพสต์” เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการโพสต์ ใส่แคปชั่นหรือแฮชแท็กรวมแล้วไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร จะเลือกโพสต์แบบทันทีหรือจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ เพียงเท่านี้คอนเทนต์ของร้านก็จะพร้อมปรากฏอยู่ในหน้า LINE VOOM พร้อมเข้าถึงผู้ใช้งาน LINE นับล้านรายแล้วไม่เพียงพื้นที่ทรงพลังบน LINE VOOM ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุม LINE ยังอำนวยความสะดวกให้กับ SME ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ด้วย LINE VOOM STUDIO เครื่องมือเพื่อจัดการโพสต์บน LINE VOOM และติดตามผลของโพสต์ต่างๆ เพื่อให้ SME ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปพัฒนาคอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้า นำมาปรับใช้วางแผนการตลาดต่อยอดได้แม่นยำโดยในด้านของการจัดการโพสต์ LINE VOOM STUDIO สามารถช่วยจัดการเลย์เอ้าของรูปเพื่อสร้างรูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย สะดวกใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแทรกอิโมจิและสติกเกอร์แสดงอารมณ์ การอัปโหลดไฟล์พร้อมปักหมุดใส่ตำแหน่งโลเคชันร้านค้า อีกทั้งยังสามารถแนบคูปองของร้านไปในโพสต์ เพื่อกระตุ้นการขาย ที่สำคัญสามารถสร้างโพสต์ให้ลิงก์ไปยัง Rich Menu หรือ Rich Message บน LINE OA ได้เลย โดยผู้ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มขณะที่ในด้านของการติดตามผล ก็มี Dashboard ที่สรุปสถิติการเข้าถึงคอนเทนต์ของลูกค้าที่สะท้อนประสิทธิภาพของโพสต์ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนการเข้าถึง จำนวนการมองเห็น ลำดับวีดีโอที่แสดงผลดีที่สุด (Top Video) ลำดับของคอนเทนต์และคอมเมนต์ล่าสุด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงลึก (Insight) อาทิ การสรุปสถิติรายเดือน รายสัปดาห์ หรือแม้แต่โปรไฟล์ของผู้ติดตาม ทั้งอายุ เพศ ความสนใจ เรียกได้ว่า ไม่ว่าร้านค้ากำลังมองหาข้อมูลอะไร หน้า Insight ของ LINE VOOM STUDIO ก็มีให้หมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาคอนเทนต์ใน LINE VOOM ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นLINE VOOM ถือเป็นอีกช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของธุรกิจบน LINE เพราะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตได้แบบไม่มีต้นทุนเมื่อโอกาสมาแล้ว อย่าปล่อยผ่าน เตรียมรูปภาพหรือวิดีโอให้พร้อมแล้วลองโพสต์ใน LINE VOOM ได้เลย ใครจะรู้ ลูกค้ากลุ่มใหญ่อาจกำลังรออยู่ในแพลตฟอร์มแห่งนี้ เริ่มใช้งาน LINE VOOM STUDIO ได้ที่ https://manager.line.biz/