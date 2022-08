NDBS Thailand คว้า 2 รางวัลยิ่งใหญ่แห่งปี SAP Partner of the Year และรางวัล Midmarket Partner of the Year

NTT DATA Business Solutions Thailand บริษัทที่ปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์ SAP ชั้นนำของโลก ได้รับ 2 รางวัลแห่งความสำเร็จ จากงาน SAP South East Asia Partner Success Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2022 ประเทศสิงคโปร์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้แก่รางวัลสูงสุด SAP Partner of the Year in Thailand ได้รับติดต่อ 5 ปีซ้อน (2017-2021) และรางวัล Midmarket Partner of the Yearซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า มอบรางวัลแก่ คุณเบอร์ลา ชาราธ กุมาร์ EVP & Head of APAC NTT DATA Business Solutions และคุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นทีที เดต้า บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดในนาม NTT DATA Business Solutions (Thailand) ขอขอบคุณ คุณเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา เราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อส่งมอบประสบการณ์และเครื่องมือที่ดีที่สุดด้วยเทคโนลียีโซลูชัน SAP เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์และครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจNTT DATA Business Solutions Thailand ภายใต้กลุ่มบริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformationเป็นสมาชิก SAP Global Partner ในเครือ NTT DATA และ SAP PLATINUM Partner ที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง SAP Solution และ IT Solution อื่นๆ ให้ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Solutions สามารถติดตามเว็บไซต์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website : https://nttdata-solutions.com Email: Marketing-solutions-th@nttdata.comTel: 0-2237-0553ที่มา : เอ็นทีที เดต้า บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)