Oracle Fusion Sales บุกไทย ชูประสิทธิภาพแอปพลิเคชันส่งเสริมการขาย

ออราเคิล ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันส่งเสริมการขาย Oracle Fusion Sales การันตีเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ขั้นสูงที่มอบคำแนะนำโดยเอไอ พร้อมวิธีปิดดีลการขายที่เร็วกว่าเดิมนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่าระบบ CRM แบบดั้งเดิมถูกออกแบบให้เป็นระบบบันทึกสำหรับการวางแผนและการคาดการณ์ เทียบกับเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถขายได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ขายจึงใช้เวลานานในการป้อนข้อมูลและการดูแลระบบที่ทำให้ประสิทธิภาพการขายลดลง“ตลาดการค้าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ การแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมีเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่าง Oracle Fusion Sales จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพฝ่ายขายขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น”ออราเคิล นั้นประกาศเปิดตัว Oracle Fusion Sales ในฐานะแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติเพื่อการขายรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มโอกาสการขายที่เป็นไปได้มากขึ้นและมอบคำแนะนำให้ผู้ขายสามารถปิดดีลได้เร็วขึ้น โดย Oracle Fusion Sales เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ขั้นสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยจะมอบคำเชิญชวน การเสนอขาย และคำแนะนำขั้นตอนการทำงานแก่ผู้ขายแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขาย ยกระดับขีดความสามารถ ช่วยปิดดีลการขาย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้าออราเคิลย้ำถึงผลการสำรวจครั้งล่าสุดที่ดำเนินการโดย Beagle Research Group บริษัทนักวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยความร่วมมือกับ ออราเคิล พบว่า ผู้ขายเกือบ 1 ใน 3 ต้องประสบความลำบากอย่างมากในการปิดดีลการขายและทำให้ได้ตามยอด งานศึกษาครั้งนี้ในหัวข้อ “Does Your CRM Leave Money on the Table” ได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่ผู้ขายต้องพบเจอ ทั้งการที่ลูกค้าหยุดซื้อสินค้าหรือบริการและขั้นตอนการขายที่โบราณเกินไป ในทางกลับกัน กลุ่มผู้ขายสังเกตเห็นว่าพวกเขามีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นและเชื่อใจปัญญาประดิษฐ์ให้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้น ทั้งการกำหนดลีด (70%) การจัดลำดับดีล (60%) และการติดตามความคืบหน้าของการเสนอดีล (80%)ด้าน ร็อบ ทาร์กอฟฟ์ รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงาน Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) กล่าวว่า ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบดั้งเดิมถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบันทึกสำหรับการวางแผนและการคาดการณ์เพื่อให้ผู้ขายสามาถขายสินค้าได้มากขึ้น ผลก็คือ ผู้ขายต้องเสียเวลานานหลายชั่วโมงในการป้อนและการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การขายหยุดชะงัก“ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีด้านข้อมูลและความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ เราได้ทุ่มเทเพื่อสร้างยุคสมัยใหม่แห่งระบบ CRM ซึ่งนั่นคือ Oracle Fusion Sales ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของมนุษย์ในงานระดับ B2B เพื่อให้ผู้ขายสามารถปิดดีลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”สำหรับ Oracle Fusion Sales ถูกวางจุดขายที่การมอบขีดความสามารถมากมายแก่ผู้ขาย ได้แก่ แนะนำการทำงานทีละขั้นตอน โดยผู้ขายสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถด้วยคำแนะนำการทำงานทีละขั้นตอน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้างโอกาสทางการขาย และปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกพื้นฐานที่อ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถตั้งค่าจากเทมแพลตสำเร็จรูปของผู้นำตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมหรือสามารถปรับตั้งค่าเองได้โอกาสการสนทนากับลูกค้าที่มีแนวโน้มซื้อ : ผู้ขายสามารถทำให้ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและการเปลี่ยนข้อมูลลีดทางการตลาดให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับ Oracle Fusion Marketing ซึ่งระบบ Fusion Sales จะสร้างลีดที่เหมาะสมและส่งต่อไปยังผู้ขายเพื่อติดตามการดำเนินงานต่อนอกจากนี้ ยังอยู่ที่การสร้างคำเชิญชวนและข้อเสนออัตโนมัติ ซึ่งผู้ขายจะได้รับตัวอย่างคำเชิญชวน ข้อเสนอ และตารางการทำงานเริ่มต้นได้แบบอัตโนมัติเมื่อระบบสร้างโอกาสการขายขึ้น โดยคำเชิญชวนจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติตลอดกระบวนการขายเมื่อดีลนั้นมีความคืบหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานประวัติข้อมูลที่มีทั้งประวัติการดีลที่สำเร็จไปแล้ว รูปแบบอุตสาหกรรมของลูกค้า และลักษณะของบัญชีลูกค้าอื่นๆระบบยังมีการแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด ผู้ขายจะได้รับเนื้อหาการตลาดที่ใช้ได้ผลจริงโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ส่งเสริมการขาย จึงช่วยให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อประหยัดเวลาได้ในขั้นตอนการขาย ระบบจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและคำตอบที่เหมาะสมต่อคำถามที่ถูกถามบ่อยให้ผู้ขายโดยตรง