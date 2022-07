ขาดดิจิทัล Net Zero ไม่เกิด! “ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ไฮไลท์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกล่าสุด!

เปิดแนวคิดเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมจัดการพลังงานที่ช่วยให้โลกยั่งยืนยิ่งกว่าเดิมล่าสุดยักษ์ใหญ่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประเดิมยกทัพเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้าสู่ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกในภูมิภาค ลุยธีม 3 แกนหลักและบนแนวคิดให้ดิจิทัล เป็นตัวปฏิวัติวงการพลังงาน มั่นใจองค์กรใหญ่ไทย 90% ตื่นตัวขานรับเทคโนโลยี ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริง กับ ตู้สวิตช์เกียร์รุ่นใหม่และที่ไม่ใช้ก๊าซ SF6 แต่ใช้อากาศบริสุทธิ์แทน เรียกว่าเช่นเดียวกับอีกหลายโซลูชัน ที่จะเป็นเทรนด์ซึ่งต้องเกิดขึ้นแบบไม่มีใครเลี่ยงได้ ไม่เช่นนั้นเจตจำนง Net Zero ของไทยบนเวทีอาจเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเวที COP 26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 นั้นจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 12 พฤศจิกายน 2564 บนเวทีนี้ COP 26 ประเทศไทยแสดงเจตจำนงที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังโดยกำหนดเป้าหมายหลักว่าประเทศไทยจะบรรลุ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ให้ได้ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับแถวหน้าของโลก ด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ภารกิจหลักของบริษัทในวันนี้คือการมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ลูกค้าเข้าใจว่า การนำดิจิทัลมาใช้ในการจัดการพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยไม่เพียงลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ แต่ยังเป็นการเปิดประตูเพื่อให้ตลาดพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy สามารถมีบทบาทในประเทศไทยได้มากกว่าปัจจุบันที่อยู่ในขั้นนำร่องเท่านั้นเล่าว่าตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมา ชไนเดอร์ฯ วางทิศทางบริษัทเป็นบริษัทดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ต่อเนื่องจนเป็นผู้นำเทรนด์ในวันนี้ วิสัยทัศน์ของบริษัทเน้นชัดเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และดิจิทัล (Green, Sustain และ Digital) โดยดิจิทัลจะเป็นตัวเปิดการทำงานให้ทุกส่วนเกิดขึ้นได้ เรียกว่าหนีดิจิทัลไม่พ้น หากมีใครพูดถึงการลดคาร์บอนฯ และลดการใช้พลังงานแบบรวมศูนย์มงคลชี้ว่าวิสัยทัศน์เหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับร่างกฎหมายควบคุมการให้บริการพลังงานในประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบไฟฟ้าที่เป็นดิจิทัล ซึ่งลดการปล่อยคาร์บอนฯสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้ ขณะเดียวกันก็รองรับการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วน (Prosumer) รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (MicroGrid) และผู้เล่นรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดบริการไฟฟ้า พลังงานทางเลือก ผู้เล่นรายใหม่นี้จะเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟที่ Grid ดังนั้นการทำ Grid Digitization หรือการนำดิจิทัลมาปรับใช้ที่ Grid จะสร้างความยืดหยุ่นในการเปิดรับให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ระบบดั้งเดิมได้นอกจากนี้ การนำดิจิทัลมาใช้จัดการพลังงานยังให้ประโยชน์จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคำนวณการลงทุนที่ชาญฉลาดและคุ้มทุนมากขึ้น เนื่องจากในภาวะที่การใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกหลากหลาย นำไปสู่การเพิ่มความจำเป็นในการอัปเกรดระบบ จุดนี้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะช่วยให้เกิดการลงทุนกับโครงข่ายที่ชาญฉลาดมากขึ้น ทำให้องค์กรลงทุนอย่างถูกที่ถูกเวลาในอีกด้าน บริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่เน้นสานต่อพันธกิจเรื่องลดโลกร้อนสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นั่นคือ ตู้สวิตช์เกียร์รุ่นใหม่และที่ไม่ใช้ก๊าซ SF6 ในตู้และอุปกรณ์ย่อยภายในเพื่อเป็นฉนวนอีกต่อไป แต่ใช้อากาศบริสุทธิ์แทน เรียกว่าคู่กับการแสดงกรณีศึกษาโครงการนำร่องที่ชไนเดอร์ฯ ดำเนินการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วน SmartGrid รวมถึงการทำ MicroGrid กับ EGAT และการทดสอบระบบ VPP หรือ Virtual Power Plant ซึ่งเป็นระบบ Distributed Energy Resources (DER) Management เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable) ให้มีคุณค่าสูงสุด ระบบดังกล่าวเป็นโครงการของ EGAT ที่ดำเนินการในรูปแซนด์บอกซ์ ทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่ชไนเดอร์ฯ ได้ทำในไทย เพื่อสนับสนุนลูกค้าด้านพลังงานและกรีนดิจิทัลสำหรับส่วน eMobility หรือยานยนต์พลังงานสะอาด ชไนเดอร์ฯ จัดกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับ DER Management เนื่องจาก EV เป็นกลุ่มพลังงานทดแทน ที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มส์ของกรีน โดยแทนที่จะให้ความสำคัญกับการชาร์จไฟให้ยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ชไนเดอร์ฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบจัดการโหลดไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งจะเน้นจัดการการชาร์จเพื่อลดพีคโหลด ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัด ลดต้นทุน ทั้งหมดถือเป็นเทรนด์และเป็นส่วนหนึ่งของแผน Building of the Future ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานในอาคารแห่งอนาคตสำหรับตลาดไทย ชไนเดอร์ฯ ชี้ว่าลูกค้าองค์กรรายใหญ่กว่า 90% ล้วนตื่นตัวสนใจปรับใช้ระบบประหยัดพลังงานทุกราย โดยเฉพาะกลุ่มอาคารใหญ่และสำนักงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับรถ EV พบว่าบางส่วนเริ่มวางแผนพัฒนาระบบชาร์จและโครงข่ายแล้ว เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในประเทศ ที่เริ่มพัฒนาโครงการนำร่องและทำแซนด์บอกซ์ ถือได้ว่าทุกคนกำลังขยับ รับรู้ และมีความต้องการเริ่มนำร่องบนความท้าทาย คือการเลือกเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรในช่วงต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ในด้านการเงินและในด้านอื่น การตั้งจุดประสงค์จึงมีความสำคัญ กับการใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อตอบความท้าทายนี้ ชไนเดอร์ฯ ได้พยายามนำเสนอแพลตฟอร์มกลาง ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดี่ยวและทำงานได้แบบเรียลไทม์ เชื่อว่าจะสร้างประสิทธิภาพ ทำให้เป็นระบบที่ตอบโจทย์ และรองรับการขยายได้ในอนาคตหากลงลึกถึงความสำคัญของการมีซอฟต์แวร์ เพื่อจัดการแหล่งพลังงานย่อย ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบเดิมและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเทคโนโลยีมาจัดการพลังงาน ชไนเดอร์ฯ ชี้ว่าผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น จะเลยเถิดมากกว่าปัญหาไฟตกธรรมดาทางออกเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือดิจิทัลโซลูชันใน Grid ซึ่งจะทำให้มองเห็นข้อมูลการจ่ายไฟได้ ขณะเดียวกันก็รองรับ Prosumer ในอนาคตที่จะส่งพลังงานเข้าไปในระบบ VPP ก่อนทำการส่งไฟฟ้าเข้าไปที่ตลาดซื้อขายพลังงาน ผลคือผู้ใช้ไฟจะสามารถรับรู้ได้ว่ากำลังซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานใด เนื่องจากหากติดตามแหล่งพลังงานไม่ได้ ก็จะประกาศจุดยืนการลดการปล่อยคาร์บอนฯ ไม่ได้ดังนั้น ดิจิทัลแพลตฟอร์มจะมีบทบาทในการช่วยให้สามารถบริหารจัดการพลังงานได้ และตอบโจทย์กลุ่มผู้ต้องการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดเป็นหลัก ขณะเดียวกันเมื่อมีการจัดการได้ จะผลักดันให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายเร็วขึ้น เนื่องจากยังเป็นการปลดล็อคข้อจำกัดเรื่องความไร้ประโยชน์ของไฟเหลือใช้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อาจต้องทิ้งไปเมื่อไม่มีการใช้งานหรือเกินจากระบบเก็บแบตเตอรี่ ซึ่งทำให้ไม่เกิดการใช้งานที่ได้ประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ การพยากรณ์ยังสำคัญมากในระบบ Microgrid เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอในการผลิตไฟ ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์นั้นครอบคลุมข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วย เพื่อเข้าถึงแนวโน้มความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน ซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับ Microgrid และไซต์ที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นหลัก Microgrid จึงเป็นตัวควบคุมที่สามารถยกระดับให้ระบบมีเสถียรภาพสูงที่สุด โดยในบางช่วงที่พลังงานสะอาดในระบบมีไม่เพียงพอ Microgrid จะรู้ว่าต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า เพื่อรักษาการจ่ายไฟไว้จุดนี้จะเป็นระบบบริหารจัดการที่ยากมาก หากจัดการด้วยบุคคล แต่โซลูชันดิจิทัล จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงและง่ายในการบริหารจัดการ ไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องวนกลับไปใช้พลังงานฟอสซิลปัจจุบัน ชไนเดอร์ฯ ยืนยันว่าบริษัทมีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมดิจิทัล โดยในประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จในหลายโครงการ และทุกครั้งที่นำเสนอจะมีองค์กรที่สนใจ ทั้งในกลุ่มการไฟฟ้า สมาร์ทกริด ไมโครกริด กลุ่ม VPP ระบบ DER Management ซึ่งคลุมทั้งส่วนการไฟฟ้า ส่วนอาคาร ระบบชาร์จ กลุ่มผู้สร้างอาคารหรือบริษัทอสังหาฯ กลุ่มโรงงานอัจฉริยะ และกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีโอกาสเติบโตสูงเพราะมีการใช้งานดาต้ามากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดที่ชไนเดอร์ฯ เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยช่วง ก.ค. 65 ที่ผ่านมา ตู้สวิตช์เกียร์และที่มีจุดเด่นคือการใช้อากาศบริสุทธิ์แทนก๊าซ SF6 การไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้ระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรมและอาคารลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน จุดนี้ชไนเดอร์ฯ เชื่อว่าการเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ Medium Voltage ทั่วโลก จะทำให้เทคโนโลยีใหม่สามารถแทนที่เทคโนโลยีเก่าได้ทั้งหมดภายใน 5 ปีข้างหน้ามงคลอธิบายนอกจากนี้ ชไนเดอร์ฯ ยังมุ่งนำเสนอ EcoStruxure Building แพลตฟอร์มสำหรับอาคารที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืน สามารถเชื่อมต่อกับระบบ EV Charger เพื่อทำการมอนิเตอร์และควบคุมได้จากที่เดียว สำหรับ EV Charger ใหม่ที่มีระบบจัดการโหลดไฟฟ้า ชไนเดอร์ฯ มองเป็นจุดแข็ง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในวันที่อาคารทั่วโลก ต้องจัดการรองรับความต้องการชาร์จอีวีที่เกิดขึ้น ซึ่งความท้าทายไม่ได้หยุดอยู่แค่ตึก แต่ยังจะต้องขยายไปถึงการไฟฟ้า และต้องเตรียมปรับเปลี่ยนที่ Grid ของการไฟฟ้าด้วยในภาพรวม ชไนเดอร์ฯ มองพื้นที่หลักครบทั้ง 3 ส่วนคือในระดับ EcoStruxure ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดทั้งในอาคาร ระดับ Grid และระบบบริหารพลังงาน โดยช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ชไนเดอร์ฯ เชื่อว่า Building of the Future จะมีบทบาทสูงในโลกพลังงาน