Oracle x Microsoft ปลดล็อกลูกค้าไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ทำงานบนฐานออราเคิลมาตรฐานเดียว

ออราเคิล ผนึกไมโครซอฟท์ ประกาศให้บริการฐานข้อมูลออราเคิลสำหรับไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Oracle Database Service for Microsoft Azure) ผลคือลูกค้าไมโครซอฟท์ อาชัวร์สามารถเข้าถึงการทำงานในระบบฐานข้อมูลของออราเคิลบน Oracle Cloud Infrastructure ได้โดยตรงบนรูปแบบมาตรฐานเดียวกันนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่าไมโครซอฟท์ และออราเคิลได้เดินหน้าทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าของทั้ง 2 บริษัท และการจับมือกันในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จที่ทั้ง 2 บริษัทร่วมกันพลิกโฉมเทคโนโลยีคลาวด์ผ่านการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่น"เรามีความยินดีที่ลูกค้าของออราเคิลและไมโครซอฟท์ จะได้สัมผัสและใช้งานบริการที่รวมจุดแข็งด้านฐานข้อมูลของออราเคิลและการใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลายของอาชัวร์”ออราเคิล และไมโครซอฟท์นั้นประกาศเปิดใช้งานบริการฐานข้อมูลออราเคิลบนแพลตฟอร์มไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Oracle Database Service for Microsoft Azure) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไมโครซอฟท์ อาชัวร์สามารถเข้าถึงการทำงานและการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประสบการณ์การใช้งานเทียบเท่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ผ่านระบบฐานข้อมูลของออราเคิลบน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายโอนหรือสร้างแอปพลิเคชันใหม่บนอาชัวร์ หลังจากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อกับบริการฐานข้อมูลของออราเคิลที่มีการควบคุมความปลอดภัย เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Autonomous Database) ที่ทำงานอยู่บน OCI เป็นต้นการร่วมมือนี้ถือเป็นการผสานขีดความสามารถของมัลติคลาวด์ที่เหนือชั้นทั้งจากอาชัวร์ และ OCI นับเป็นการต่อยอดจากเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ลูกค้าหลายพันรายมอบความไว้วางใจใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์และออราเคิล ซึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อใช้ทำงานบนแอปพลิเคชันหลักในการดำเนินธุรกิจ หากเมื่อลูกค้าจำเป็นต้องย้ายแอปพลิเคชันและข้อมูลต่างๆ ไปเก็บไว้ในคลาวด์ จึงต้องการโซลูชันที่พัฒนาร่วมกันโดย 2 พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือนี้ ในปี 2019 เมื่อออราเคิลจับมือกับไมโครซอฟท์นำเสนอบริการเชื่อมต่อของออราเคิลสำหรับไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Oracle Interconnect for Microsoft Azure) ปรากฏว่ามีองค์กรนับร้อยรายที่เลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวสูงนี้ในกว่า 11 ภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงในสิงคโปร์ในภาพรวม ไมโครซอฟท์และออราเคิลกำลังขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานมัลติคลาวด์มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้นผ่านการให้บริการฐานข้อมูลออราเคิลสำหรับไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Oracle Database Service for Microsoft Azure) ก่อนหน้านี้ ลูกค้าร่วมของทั้ง 2 บริษัทซึ่งในจำนวนนั้นมีทั้งบริษัทรายใหญ่ระดับโลกอย่าง AT&T, Marriott International, Veritas และ SGS ต่างต้องการเลือกใช้เฉพาะบริการคลาวด์ที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขยายสเกลงาน และเร่งการปรับระบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย โดยบริการฐานข้อมูลออราเคิลสำหรับไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Oracle Database Service for Microsoft Azure) ซึ่งใช้ระบบการเชื่อมต่อของออราเคิลสำหรับอาชัวร์ (Oracle Interconnect for Azure) ช่วยให้ลูกค้าสามารถถ่ายโอนภาระงานบนไมโครซอฟท์ อาชัวร์ได้ด้วย Oracle Database Service ซึ่งทำงานบน OCI ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการฐานข้อมูลของ Oracle สำหรับ Microsoft Azure หรือสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย ข้อมูลขาออกหรือข้อมูลขาเข้าระหว่าง Azure และ OCI ลูกค้าเพียงชำระค่าบริการอาชัวร์และออราเคิลที่พวกเขาเลือกใช้งานเท่านั้น เช่น Azure Synapse หรือ Oracle Autonomous Databaseคอรีย์ แซนเดอร์ส รองประธานบริษัท ฝ่าย Microsoft Cloud for Industry and Global Expansion กล่าวว่า ไมโครซอฟท์และออราเคิลทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร่วมของทั้ง 2 บริษัท ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมอบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากกว่าให้แก่บรรดาลูกค้า ซึ่งกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงการทำงานไปสู่ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีคลาวด์"การตัดสินใจเลือกไมโครซอฟท์เป็นพันธมิตรของออราเคิลยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 บริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าจะได้ทำงานกับทั้ง 2 บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมนี้”เคลย์ มากัวเยิร์ก รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่าย Oracle Cloud Infrastructure กล่าวว่า อาจมีความเชื่อเก่าแก่เรื่องการไม่สามารถทำงานแอปพลิชันบนคลาวด์ 2 ระบบพร้อมกันได้ วันนี้ความร่วมมือได้ทำลายความเชื่อนั้นทิ้งไป เมื่อโครงการนี้ทำให้ลูกค้าออราเคิลและไมโครซอฟท์ได้รับประโยชน์และมูลค่าจากการผสานระบบฐานข้อมูลออราเคิลเข้ากับแอปพลิเคชันอาชัวร์ ผู้ใช้งานไม่ต้องมีทักษะขั้นสูงหรือเก่งเรื่องการตั้งค่าที่ซับซ้อน เพราะใครก็ใช้ Azure Portal เพื่อรวมขีดความสามารถของคลาวด์ทั้ง 2 ระบบได้“เหตุผลสำคัญที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดใหญ่ต้องใช้คลาวด์หลายระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้สามารถจัดเก็บภาระงานได้ดีกว่า ทั้งบริการที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มเดียวที่ให้ฟังก์ชันการทำงาน ต้นทุน และประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จแก่วิสาหกิจ หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยผสาน บริหารจัดการ หรือใช้งานภายในองค์กรเพื่อการรันภาระงานหลักของธุรกิจ ดังนั้น การเชื่อมต่อที่มีความเรียบง่ายและปลอดภัยระหว่างซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการันตีด้วย SLA ในการทำงานร่วมกันระหว่างสองแพลตฟอร์ม” ไซมอน พิฟฟ์ รองประธานแห่ง IDC Asia Pacific Research กล่าวทิ้งท้าย