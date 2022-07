AIS ดึง MyWaWa อีคอมเมิร์ซ B2B เสริมช่องทางผู้ประกอบการ SMEs

นายนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม AIS กล่าวว่า การส่งเสริมให้กลุ่ม SMEs ได้มีช่องทางหรือเครื่องมือดิจิทัลในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ AIS“โครงการ AIS BIZ UP จะเข้ามาช่วยให้ลูกค้า SMEs ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือกับทาง MyWaWa ถือเป็นอีกหนึ่งการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ภาคธุรกิจดังกล่าว ทั้งในแง่ของการช่วยลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการปรับตัวเองสู่โลกการค้ายุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน”นายกร เธียรนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง MyWaWa กล่าวว่า mywawa.me เป็นแพลตฟอร์ม B2B อีมาร์เก็ตเพลสสำหรับภาคธุรกิจไทยที่ใหญ่ที่สุดโดยมีหมุดหมายที่สำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นภาคการผลิตของประเทศเข้าสู่ระบบการค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น และมีเป้าหมายในอนาคตสู่การเป็น Trade and Investment Gateway to Southeast Asia ซึ่งหลังจากเปิดใช้งานมา มีผู้ขายโรงงานผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและซัปพลายเออร์ในระบบมากกว่า 100 ราย มีสินค้ากว่า 3,000 รายการ (SKUs)ครอบคลุมหลากหลายหมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ งานพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน บ้านและวัสดุก่อสร้าง เคมี ยาง และพลาสติก สุขภาพและความงาม แบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆนอกจากนี้ ยังมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อมากกว่า 2,000 ราย มียอดซื้อขาย (Transaction) ผ่านแพลตฟอร์มแล้วมากกว่า 1,500 ล้านบาท การที่สมาชิกของ AIS BIZ UP เข้ามาเป็นผู้ขายใน www.mywawa.me เชื่อว่าจะเป็นการร่วมกันส่งเสริมและขยายช่องทางเข้าถึงผู้ซื้อที่มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยเติบโตต่อไปได้ในอนาคตทั้งนี้ ผู้บริหาร AIS มองว่า กลุ่ม SMEs ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ AIS พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs ไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า AIS พร้อมยืนเคียงข้างผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์สำหรับสมาชิก AIS BIZ UP เมื่อลงขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม MyWaWa โดยสามารถกดรับสิทธิ USSD *545*800*161# และกรอก Code ที่ได้รับลงระบบหลังบ้านของ MyWaWa จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย จาก 5% เป็น 3.5% คิดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับส่วนลด ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับโครงการ AIS BIZ UP สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://business.ais.co.th/bizup/