Samsung เปิดให้ลุ้นสั่ง The new Galaxy ก่อนเปิดตัว 10 ส.ค.นี้

สำหรับเงื่อนไขในการ ลงทะเบียนรับสิทธิสั่งจองล่วงหน้า คือ ต้องลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดระหว่างวันที่ 20 ก.ค.65-10 ส.ค.65 หลังจากนั้นสามารถนำโค้ดไปจองซื้อ The new Galaxy หลังวันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 20.00 น. เพื่อรับสิทธิในการรับเครื่องก่อนใคร ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.65-1 ก.ย.65 (กำหนดขายสินค้าในวันที่ 2 ก.ย.65) ผ่านหน้าเว็บไซต์ (ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน) และหน้าร้านที่ร่วมรายการในวันที่ 11 ส.ค.65 (มัดจำ 2,000 บาท)โดยในการลงทะเบียนล่วงหน้า ลูกค้าต้องยินยอนให้ทางซัมซุงสามารถนำข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมลไปใช้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ และข้อมูลสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรม First to unfold รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน สิทธิประโยชน์ การสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ โดยตรง และกิจกรรมต่างๆ จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเพิ่มเติมด้วยการชวนเพื่อนลงทะเบียน ยิ่งมาก ยิ่งได้สิทธิในการลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า 3 แสนบาท ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวี 3 รางวัล และโค้ดส่วนลดสั่งซื้ออาหารผ่าน LINE MAN 600 รางวัล โดยจะต้องทำตามขั้นตอนในการเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account : @samsungmobileth เพื่อนำลิงก์ที่ได้ไปส่งต่อให้เพื่อนลงทะเบียนเบื้องต้น จากรูปที่แสดงให้เห็นจะมีเพียง Samsung Galaxy Z Flip รุ่นใหม่เท่านั้น ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะมี Galaxy Z Fold4 ด้วยหรือไม่ แต่ในการเปิดจองของต่างประเทศอย่าง Samsung สหรัฐฯ พบว่า ทางซัมซุงจะเปิดตัวทั้งสมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ และหูฟังไร้สาย ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 200 เหรียญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซัมซุงเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจก่อนเปิดตัว เพราะก่อนหน้านี้ทั้งตอนที่เปิดตัว Galaxy S21 Galaxy Z Fold3 และ Galaxy S22 ซีรีส์ ต่างมีการเปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบของ Blind Booking ก่อนเปิดตัวเสมอมา ซึ่งพบว่ามีลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ