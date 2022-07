OPPO ประกาศพันธมิตร UEFA เดินหน้าสปอร์ตมาร์เกตติ้งกีฬานานาชาติต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา UEFA Champions League มีแนวคิดมุ่งเน้นไปที่ “the best of the best” สอดคล้องกับ Brand Proposition ของ OPPO อย่าง “Inspiration Ahead” ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจของแบรนด์ในการมุ่งมั่นสู่ความยิ่งใหญ่ โดย OPPO จะทำงานร่วมกับ UEFA เพื่อสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจของ UEFA Champions League ให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกวิลเลียม หลิว ประธานฝ่ายการตลาดทั่วโลก ออปโป้ ระบุว่า การทำงานร่วมกับ UEFA เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนฟุตบอลในระหว่างการแข่งขันของ UEFA ที่ OPPO เชื่อในพลังของนวัตกรรม ให้เอาชนะความท้าทายในชีวิต และการผนึกกำลังร่วมกับความตั้งใจของ UEFA ในการต่อสู้เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากนี้ ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบของกันและกันโดยทาง OPPO ตกลงจับมือเป็นพันธมิตร UEFA ระยะเวลา 2 ปี ทำให้แบรนด์ของ OPPO จะปรากฏบนแบ็กดร็อปการถ่ายทอดสดและในสนามกีฬา เช่น ป้ายโฆษณารอบสนามฟุตบอล เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ UEFA Champions Leagueนอกจากนี้ OPPO ยังมอบโอกาสพิเศษให้แฟนฟุตบอลได้ยืนข้างสนามจริงตลอดทั้งฤดูกาลของ UEFA Champions League พร้อมบันทึกทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยสมาร์ทโฟน OPPO โดยช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจที่บันทึกระหว่างการแข่งขันจะถูกแชร์ใน OPPO Gallery บนเว็บไซต์และหน้าเว็บหลักของ UEFA Champions Leagueขณะเดียวกัน UEFA ในฐานะพันธมิตรจะได้สัมผัสกับฟีเจอร์ระดับแนวหน้าของอุปกรณ์ OPPO เช่น สมาร์ทโฟน OPPO Find X Series และ OPPO Reno Series ที่มาพร้อม MariSilicon X Imaging NPU ล้ำสมัย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ OPPO IoT ใหม่ๆ เช่น หูฟัง OPPO และ สมาร์ทวอทช์ OPPO โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่แฟนฟุตบอลทั่วโลกสัมผัสประสบการณ์ UEFA Champions League ในรูปแบบใหม่ทั้งนี้ การเข้าเป็นสปอนเซอร์กับ UEFA ได้ขยายความร่วมมือด้านกีฬาและความมุ่งมั่นของ OPPO ในการสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดผู้บริโภค หลังจากก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ในการเป็นพันธมิตรกับ Wimbledon และ Roland-Garros และรวมถึงเป็นพันธมิตรระดับโลกของ International Cricket Council (ICC) แสดงถึงความเคารพต่อผู้ใช้ในภูมิภาคและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก ด้วยการร่วมมือกับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่างๆ